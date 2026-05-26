Estados Unidos

Trump advirtió que el uranio enriquecido de Irán deberá ser entregado a Estados Unidos o destruido bajo supervisión internacional

El presidente estadounidense sostuvo que cualquier acuerdo con Teherán deberá contemplar la eliminación total de las reservas nucleares iraníes y reiteró que la República Islámica “nunca” podrá desarrollar un arma atómica

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto por el Día de los Caídos en Arlington National Cemetery (REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto por el Día de los Caídos en Arlington National Cemetery (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las reservas de uranio enriquecido de Irán deberán ser eliminadas o transferidas a territorio estadounidense como condición de un eventual acuerdo con Teherán para poner fin al conflicto.

El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado inmediatamente a Estados Unidos para ser destruido o, preferiblemente, destruido en el lugar o en otro sitio aceptable”, escribió Trump en sus redes sociales.

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El mandatario agregó que el procedimiento tendría que realizarse “en coordinación con la República Islámica de Irán” y bajo supervisión de organismos vinculados al control atómico internacional.

Aunque Trump no precisó si se refería únicamente al uranio altamente enriquecido almacenado por Irán o a la totalidad de sus reservas nucleares, funcionarios estadounidenses sostienen desde hace semanas que cualquier pacto deberá incluir el retiro completo del material enriquecido acumulado por Teherán.

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El tema representa uno de los puntos más delicados de las negociaciones diplomáticas entre Washington e Irán. La República Islámica mantiene desde hace años un programa de enriquecimiento de uranio que, según sostiene, tiene fines civiles y energéticos. Sin embargo, Estados Unidos, Israel y varios países europeos consideran que esas capacidades podrían ser utilizadas para desarrollar armas nucleares.

Trump detallando los planes para el uranio enriquecido, ya sea su repatriación a Estados Unidos o su destrucción en coordinación con Irán
Trump detallando los planes para el uranio enriquecido, ya sea su repatriación a Estados Unidos o su destrucción en coordinación con Irán

Trump endureció nuevamente su discurso al insistir en que Teherán no podrá conservar material sensible.

“Nunca tendrá un arma nuclear”, afirmó horas antes durante la ceremonia del Memorial Day en el Cementerio Nacional de Arlington, donde homenajeó a militares estadounidenses muertos en combate, incluidos trece soldados fallecidos en la guerra con Irán.

Estos hombres y mujeres extraordinarios dieron su vida para garantizar que el principal Estado patrocinador del terrorismo del mundo nunca tenga un arma nuclear”, declaró el mandatario junto al vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Las conversaciones entre Washington y Teherán avanzaron en los últimos días, aunque persisten diferencias importantes sobre el alcance del futuro acuerdo. La Casa Blanca sostiene que las negociaciones progresan y espera cerrar un entendimiento próximamente. Del lado iraní, el régimen rebajó las expectativas y señaló que todavía no existe un acuerdo inminente.

Funcionarios iraníes también dejaron claro que no discutirán en profundidad el tema nuclear hasta que entre en vigor un eventual alto el fuego de 60 días incluido en las conversaciones actuales. El programa atómico sigue siendo el principal obstáculo entre ambas partes.

Donald Trump, JD Vance y Pete Hegseth participan en una ceremonia de colocación de ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido en Arlington (REUTERS)
Donald Trump, JD Vance y Pete Hegseth participan en una ceremonia de colocación de ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido en Arlington (REUTERS)

El enriquecimiento de uranio es uno de los asuntos más sensibles de la crisis entre Irán y Occidente. Según estimaciones internacionales, Teherán posee cientos de kilos de uranio enriquecido a niveles cercanos a los necesarios para uso militar, una situación que elevó la tensión regional en los últimos meses.

El conflicto se agravó tras la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra instalaciones iraníes y la posterior respuesta de la República Islámica con misiles y drones. Desde entonces, Washington busca alcanzar un acuerdo que reduzca el riesgo de una escalada regional más amplia.

Entre los puntos discutidos aparecen la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento parcial de sanciones económicas y el futuro de las reservas nucleares iraníes. Precisamente este último aspecto generó cuestionamientos dentro del propio Partido Republicano, donde algunos aliados de Trump temen que un eventual acuerdo deje sin resolver el programa atómico iraní.

En paralelo, distintos actores regionales intensificaron los esfuerzos diplomáticos. El jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, afirmó en Beijing que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán “está cerca de alcanzarse” y aseguró que Islamabad continuará participando en tareas de mediación.

(Con información de EFE y AFP)

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