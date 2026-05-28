Illinois aprueba una ley pionera sobre seguridad para regular la inteligencia artificial

La nueva ley de Illinois exigiría auditorías independientes anuales para las empresas líderes en IA (Imagen Ilustrativa Infobae).

La Cámara de Representantes de Illinois aprobó el proyecto SB 315, una ley que exigiría un marco de transparencia, auditorías independientes anuales e informes sobre las “capacidades de riesgo catastrófico” a las principales empresas de IA. De ser firmado por el gobernador JB Pritzker, convertiría al estado en el primero del país en imponer este tipo de legislación, reportaron NBC News y Forbes.

La iniciativa fue aprobada en la Cámara baja por 110-0 y en el Senado por 52-5. La Legislatura tiene ahora 30 días para enviarla a Pritzker, quien indicó que la promulgaría; si eso ocurre, entrará en vigor el 1 de enero.

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SB 315 suma auditorías externas, planes públicos y protección a denunciantes

El proyecto replica disposiciones ya presentes en propuestas de California y Nueva York: obliga a las empresas de IA a crear, publicar y actualizar cada año planes para enfrentar riesgos graves o catastróficos derivados de sus modelos, según NBC News.

La novedad radica en que también impone auditorías anuales realizadas por terceros independientes sobre cuestiones de seguridad, una exigencia que no figura en ninguna legislación vigente sobre IA en Estados Unidos.

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Además de las auditorías independientes y de los planes públicos de seguridad, SB 315 crearía protecciones para denunciantes y canales formales de reporte para empleados de las compañías de IA. El texto también establece que las empresas podrían enfrentar sanciones civiles si incumplen la nueva ley.

El representante demócrata Daniel Didech, impulsor del proyecto en la Cámara de Illinois, defendió la regulación en declaraciones a NBC News minutos antes de la votación: “La tecnología de inteligencia artificial se encuentra entre las innovaciones más significativas, en mi opinión, de la historia de la humanidad”.

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Didech sostuvo que la IA “mejorará la salud de las personas, aumentará su calidad de vida e incrementará la productividad”. Pero advirtió que “la otra cara de la moneda es que estas herramientas son tan poderosas que también conllevan ciertos riesgos potenciales”.

Sobre el objetivo de la ley, agregó: “Está diseñada para establecer ciertas salvaguardias y garantizar que contemos con medidas de protección para protegernos contra algunos de los peores riesgos catastróficos”.

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El proyecto SB 315 de Illinois contempla sanciones civiles para compañías de IA que incumplan las nuevas regulaciones de transparencia y seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae).

El apoyo de OpenAI y Anthropic a la SB 315

OpenAI y Anthropic, dos de las mayores compañías de IA de Estados Unidos, respaldaron públicamente el proyecto, mientras que una organización comercial que representa a otras empresas del sector se opuso.

El portavoz de OpenAI Jamie Radice afirmó en un comunicado citado por NBC News: “La Asamblea General de Illinois ha demostrado un verdadero liderazgo bipartidista al impulsar el proyecto de ley SB 315 y desarrollar un marco bien concebido para la seguridad de la IA de vanguardia. A medida que los sistemas de IA se vuelven más capaces, es fundamental establecer expectativas claras en materia de seguridad, transparencia, notificación de incidentes y rendición de cuentas”.

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El responsable de relaciones con gobiernos estatales y locales de Anthropic Cesar Fernandez dijo a NBC News: “Con un sólido apoyo bipartidista, Illinois está en camino de convertirse en el primer estado en exigir auditorías independientes de terceros sobre las prácticas de seguridad de los grandes desarrolladores de IA de vanguardia”.

A su vez, señaló: “El proyecto de ley SB 315 toma las prácticas de seguridad que los laboratorios líderes ya siguen voluntariamente —publicar un marco de seguridad, presentar informes transparentes, proteger a los denunciantes— y ayuda a establecer un estándar que se espera que cumpla todo desarrollador líder de IA".

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OpenAI y Anthropic respaldaron el proyecto SB 315 de Illinois que establece estándares de seguridad en inteligencia artificial.

Debate en Estados Unidos sobre la regulación federal y estatal de la inteligencia artificial

Muchos expertos en política de IA, legisladores y grupos de la sociedad civil reclamaron en los últimos años una legislación federal, a medida que estos sistemas se volvieron más potentes y extendidos. El Congreso, sin embargo, no logró avances de peso en reglas nacionales, porque sus miembros discreparon sobre qué riesgos atender y cómo hacerlo, de acuerdo con NBC News.

Didech dijo al medio que los estados no deberían asumir esta tarea y que la mejor manera de regular riesgos catastróficos sería un enfoque federal. Explicó: “La realidad es que el Congreso aún no se ha pronunciado sobre este tema y ​​la tecnología se está desarrollando a un ritmo tan acelerado que los estados no han tenido más remedio que intervenir”.

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Por su parte, la Casa Blanca se opuso con firmeza a disposiciones similares a las de SB 315 con el argumento de que ese tipo de regulación podría frenar a la industria estadounidense de IA y obligar a las compañías a cumplir con una gran cantidad de regulaciones estatales.