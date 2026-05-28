Adolescente acusado de asesinar a su hermanastra en un crucero seguirá en libertad hasta el juicio

Los fiscales señalan posibles riesgos futuros, mientras la defensa subraya la cooperación del acusado tras la muerte en el crucero (Instagram: @anna.kepner16).

Un juez federal de Florida permitió que Timothy Hudson, el adolescente de 16 años acusado de asesinar a su hermanastra Anna Kepner en un crucero de Carnival, continúe fuera de la cárcel bajo vigilancia electrónica mientras se define si debe quedar detenido durante el proceso, reportaron ABC News, CBS News y Los Angeles Times.

La acusación sostiene que el joven agredió sexualmente y asfixió de forma intencional a Kepner, de 18 años, durante unas vacaciones familiares. El acusado se declaró inocente de los cargos de asesinato en primer grado y abuso sexual agravado. Su juicio está previsto para septiembre.

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El juez magistrado de Estados Unidos Edwin Torres resolvió en febrero que Hudson podía vivir con un tío en lugar de permanecer bajo custodia, después de que lo acusaran como menor. Cuando el expediente pasó en abril al fuero de adultos, los fiscales pidieron que quedara detenido hasta el final del caso.

El juez mantuvo la libertad vigilada y pidió evaluar un posible encierro cerca de su familia

En la audiencia, Torres no tomó una decisión definitiva sobre un eventual encarcelamiento y dijo que quería consultar con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos sobre las opciones logísticas para detener a Hudson en el área de Tampa o en el centro de Florida, más cerca de su familia que el sur del estado. Mientras tanto, el adolescente seguirá bajo control electrónico y solo podrá salir de la casa acompañado por su tío.

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Los fiscales argumentan que el menor podría obsesionarse con otro “objeto” y que no saben qué provocó su conducta. Por su parte, la defensa sostiene que se trata de un menor que cooperó con la investigación, no mostró indicios de querer dañar a nadie en los meses transcurridos desde la muerte de su hermanastra y cumplió con las condiciones que le impuso la justicia, incluidas sus comparecencias.

La fiscalía sostiene que Hudson agredió sexualmente y asfixió a Anna Kepner, de 18 años, durante unas vacaciones familiares en noviembre (AP Photo/Rebecca Blackwell).

La fiscalía basó parte de su relato en imágenes de seguridad del barco

Según la denuncia penal citada ABC News, Anna Kepner viajó en noviembre a bordo del crucero Carnival Horizon con su familia, incluido Timothy Hudson y su hermano de 13 años, cuando hallaron su cuerpo oculto debajo de una cama en la cabina que compartían, antes del regreso del barco a Florida.

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Las cámaras de circuito cerrado del crucero registraron gran parte de los movimientos de la noche del crimen el 7 de noviembre de 2025. En un principio, el sospechoso entró en la cabina compartida alrededor de las 19:35 y, tres minutos después, Kepner ingresó al mismo lugar; fue la última vez que las cámaras la captaron con vida. A las 19:51, el hermano de 13 años entró en la habitación y salió rápidamente.

Los fiscales sostienen que Hudson no volvió a salir hasta las 22:13 y que entonces miró a ambos lados del pasillo como si comprobara si había alguien. Entre las 22:23 y las 22:49 lo vieron entrar y salir de la cabina unas dos veces más y, a las 22:53, colocó un cartel de privacidad en la puerta.

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Las grabaciones de las cámaras de seguridad del crucero Carnival Horizon son pieza clave en la acusación contra el adolescente estadounidense (Instagram: @anna.kepner16).

La grabación también mostró más entradas y salidas del hermano menor y del acusado durante el resto de la noche. A las 00:09, cuando el adolescente de 13 años intentó entrar en la habitación, Hudson se lo impidió y lo hizo esperar afuera unos minutos.

De acuerdo con CBS News y Los Angeles Times, el padre de la víctima, Christopher Kepner, expresó en una declaración previa que la familia depositaba su “confianza en el sistema de justicia para buscar la verdad con cuidado e integridad”. Además, afirmó: “La situación es profundamente dolorosa y compleja para toda la familia”.

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