Estados Unidos

Retiran populares papas fritas en bolsa del mercado por posible contaminación con salmonella

La alerta sanitaria fue emitida tras detectarse un ingrediente potencialmente afectado durante el proceso de producción de varios lotes distribuidos a nivel nacional

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Comida procesada, varices en las piernas, efecto de la dieta, alimentos grasos, problemas circulatorios, salud cardiovascular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El retiro voluntario de papas fritas Dirty y Zapp’s en Estados Unidos responde a la sospecha de salmonella en polvo de leche seca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes 4 de mayo de 2026, Utz Quality Foods LLC anunció el retiro voluntario de ciertos lotes de papas fritas de las marcas Dirty y Zapp’s en Estados Unidos por la posible presencia de salmonella en un ingrediente utilizado en la elaboración de estos productos, de acuerdo con la información oficial publicada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). La medida afecta a consumidores, distribuidores y puntos de venta a nivel nacional, y responde a los protocolos de seguridad alimentaria establecidos para proteger la salud pública ante riesgos sanitarios.

Según el aviso difundido por la FDA, la decisión se tomó tras notificarse a Utz Quality Foods LLC que un lote de polvo de leche seca, suministrado por California Dairies, Inc. y empleado por un tercero en el proceso de producción, podría estar contaminado. Aunque los lotes de este ingrediente dieron negativo en pruebas de detección antes de su uso, la compañía decidió retirar los productos involucrados “por precaución”. El retiro se realiza en coordinación con la autoridad federal, que detalla la identificación de los lotes mediante nombre de producto, sabor, tamaño, fecha de caducidad, código de lote y número de UPC.

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La potencial exposición a salmonella representa un riesgo sanitario significativo, especialmente para niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados, según informa la FDA. Este caso se suma a una serie de retiros similares ocurridos en Estados Unidos, donde la detección de posibles contaminantes, alérgenos no declarados o fallos en los sistemas de control obliga a las empresas a adoptar medidas inmediatas. El protocolo federal establece que toda compañía debe comunicar el riesgo y colaborar con la autoridad sanitaria para garantizar la seguridad de los consumidores.

¿Qué lotes de papas fritas Dirty y Zapp’s se retiran del mercado?

La FDA especifica que el retiro afecta a productos seleccionados de las marcas Dirty y Zapp’s, vendidos en diferentes puntos del país. La lista completa de lotes incluye información detallada sobre el nombre comercial, sabor, tamaño del empaque, fecha de vencimiento, código del lote y número de UPC. Esta información puede consultarse en el aviso oficial de la FDA.

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De acuerdo con el comunicado, los distribuidores y comercios minoristas deben revisar sus inventarios y retirar de la venta cualquier producto incluido en la lista. La FDA recomienda que los consumidores que hayan adquirido estos productos no los consuman y los descarten de inmediato. La empresa habilitó la línea telefónica 1-877-423-0149 para consultas de clientes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La FDA coordina el retiro nacional con Utz Quality Foods LLC para salvaguardar la salud pública y reducir riesgos de intoxicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se realiza el retiro de productos?

El retiro voluntario fue motivado por la sospecha de contaminación de salmonella en el polvo de leche seca procedente de California Dairies, Inc., empleado en la elaboración de ciertos lotes. Según la FDA, aunque los lotes de este ingrediente dieron negativo en las pruebas iniciales, la empresa decidió retirar los productos por precaución, dado que la salmonella puede sobrevivir en productos secos y representar un riesgo para la salud.

La FDA señala que “cuando una empresa identifica un posible peligro para la salud en sus productos, puede iniciar un retiro voluntario en coordinación con la agencia, con el objetivo de proteger a los consumidores y prevenir cualquier daño”.

¿Qué es la salmonella y cuáles son sus riesgos?

La salmonella es una bacteria que puede provocar infecciones intestinales tras la ingestión de alimentos contaminados, según la FDA. Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, que en algunos casos puede ser sanguinolenta. Las complicaciones pueden presentarse en personas vulnerables, como niños pequeños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas, quienes pueden desarrollar infecciones graves como endocarditis o artritis.

De acuerdo con el aviso oficial, no se han reportado casos de enfermedad asociados a este retiro hasta el momento. La medida busca minimizar cualquier riesgo potencial y mantener la confianza en el sistema de seguridad alimentaria.

¿Cómo es el procedimiento de retiro voluntario en Estados Unidos?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) supervisa y regula los procesos de retiro de productos alimenticios. Cuando una compañía detecta un posible riesgo sanitario, debe informar inmediatamente a la agencia y publicar un aviso para consumidores, distribuidores y comercios. La FDA revisa la estrategia de retiro, evalúa el nivel de riesgo, monitorea la ejecución de las acciones correctivas y difunde la información relevante a través de su sitio web y de comunicados oficiales.

En el caso de Utz Quality Foods LLC, la empresa notificó a la FDA y procedió a retirar de manera voluntaria los lotes afectados, siguiendo los protocolos federales. La autoridad sanitaria mantiene un registro actualizado de todos los retiros en curso y publica alertas para facilitar la identificación de los productos y lotes afectados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El anuncio de la FDA detalla los lotes afectados, incluyendo nombre de producto, sabor, tamaño, fecha de caducidad, código de lote y número de UPC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer consumidores y comercios ante el retiro?

La FDA recomienda que los consumidores que hayan adquirido las papas fritas Dirty o Zapp’s incluidas en la lista del retiro no las consuman, las descarten y se comuniquen con la empresa para recibir información sobre reembolsos o reemplazos. Los comercios minoristas y distribuidores deben revisar sus existencias y retirar inmediatamente cualquier producto señalado en el aviso oficial.

La agencia enfatiza que “la colaboración de consumidores y comercios es fundamental para la efectividad del retiro y la protección de la salud pública”. Para consultas adicionales, la empresa mantiene habilitada su línea de atención de lunes a viernes, de 9 a 18 horas (hora del este).

¿Qué impacto tiene esta medida en la industria alimentaria y en los consumidores?

El retiro voluntario de estos lotes de papas fritas responde a la política de prevención y control de riesgos alimentarios vigente en Estados Unidos. La rápida actuación de la empresa y la coordinación con la FDA buscan limitar la exposición a posibles contaminantes, reforzar la confianza en los protocolos de seguridad y evitar consecuencias mayores para la salud.

Según las estadísticas de la FDA, millones de estadounidenses sufren cada año alergias o intoxicaciones alimentarias vinculadas a contaminantes biológicos o químicos. El sistema de retiros voluntarios permite que las empresas reaccionen de forma inmediata, reduzcan la circulación de productos de riesgo y garanticen la transparencia de la cadena alimentaria.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La salmonella puede causar infecciones graves, especialmente en niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas, advierte la FDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde encontrar información actualizada sobre retiros de productos?

La FDA publica información oficial y actualizada sobre todos los retiros, alertas y advertencias alimentarias en su portal web. Los consumidores pueden consultar el listado completo de productos afectados, así como las recomendaciones oficiales para cada situación. La empresa Utz Quality Foods LLC también ofrece información detallada en su sitio web y a través de su línea de atención al cliente.

La autoridad sanitaria actualiza periódicamente sus registros y comunica cualquier novedad sobre el caso. La transparencia y la cooperación entre empresas, consumidores y autoridades son pilares del modelo de control alimentario estadounidense.

¿Qué se puede esperar tras el retiro de estos productos?

La FDA continuará supervisando la implementación del retiro y monitorizando la aparición de posibles casos relacionados con la contaminación de salmonella. La empresa podrá reanudar la distribución de sus productos una vez que se confirme la seguridad de los ingredientes y la ausencia de riesgos sanitarios.

El sistema de alertas y retiros voluntarios forma parte de los mecanismos de protección de la salud pública en Estados Unidos, permitiendo una respuesta rápida y coordinada ante cualquier incidente. Los consumidores pueden mantenerse informados y acceder a la asistencia necesaria a través de los canales oficiales.

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