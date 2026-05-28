La esposa de Joe Biden creyó que su marido sufría un derrame cerebral durante el debate presidencial con Donald Trump

El ex candidato presidencial demócrata y ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden, escucha mientras el entonces candidato presidencial republicano y actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene durante su debate en Atlanta, Georgia (EEUU), el 27 de junio de 2024 (REUTERS/Brian Snyder)

La ex primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, reveló que temió que su esposo, el ex presidente Joe Biden, sufriera un derrame cerebral durante el debate de candidatos a la presidencia estadounidense en 2024, frente al actual mandatario Donald Trump.

Así lo afirmó en una entrevista con el programa CBS News Sunday Morning, que se emitirá el próximo fin de semana. "Estaba asustada, porque nunca había visto a Joe así, ni antes ni después. Nunca”, relató en el adelanto difundido el miércoles.

PUBLICIDAD

La ex inquilina de la Casa Blanca indicó que, mientras observaba el debate, pensó: “Oh, Dios mío, está teniendo un derrame cerebral. Y me dio un miedo terrible”. Durante el enfrentamiento televisivo, el entonces presidente, de 81 años, mostró dificultades para expresarse, perdió el hilo de varias respuestas y se quedó varias veces en silencio frente a su adversario.

En aquella oportunidad, a pesar de la preocupación, Jill Biden elogió a su esposo ante simpatizantes una vez terminado el debate: “Joe, hiciste un trabajo estupendo. Respondiste a cada pregunta, conocías todos los datos”.

PUBLICIDAD

El ex presidente de Estados Unidos Joe Biden, señala con el dedo durante su debate con Donald Trump, en Atlanta, Georgia (EEUU), el 27 de junio de 2024 (REUTERS/Brian Snyder)

La actuación del entonces mandatario en ese debate generó inquietud dentro del Partido Demócrata sobre su estado de salud, lo que finalmente derivó en la retirada de su candidatura a la reelección y la designación de la entonces vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial. Diversos observadores habían señalado señales de deterioro en Biden desde meses antes del debate, ya que se lo había visto perdido tras la finalización de varios eventos partidarios. En las elecciones de noviembre de ese año, la candidata demócrata perdió frente a Donald Trump.

El debate de los candidatos presidenciales se desarrolló en los estudios de CNN en Atlanta, en un formato sin público, sin notas previas, sin asesores y sin posibilidad de réplica fuera del turno asignado, lo que permitió exponer de manera directa las fortalezas y debilidades de ambos candidatos.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro, Biden y Trump se enfrentaron en un intercambio que tuvo el potencial de modificar el curso de las elecciones presidenciales, o al menos de bajar la candidatura de su oponente y subir al ring a Harris.

Joe Biden abrazó a la ex primera dama, la Dra. Jill Biden, tras la conclusión del debate presidencial con el candidato republicano, el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, en Atlanta, Georgia (EE. UU.), el 27 de junio de 2024 (REUTERS/Brian Snyder)

Biden recurrió a frases contundentes al abordar cuestiones de política exterior: “Nunca he escuchado tantas tonterías”, respondió Biden al escuchar los planteamientos de Trump, quien, por su parte, criticó la gestión demócrata y afirmó que la reputación de Estados Unidos “pasó a ser horrible” durante el mandato del demócrata.

PUBLICIDAD

El republicano centró sus ataques en la política económica de Biden, aunque sus respuestas a los moderadores, Dana Bash y Jake Tapper, incluyeron evasivas, imprecisiones y desinformación sobre temas como economía e inmigración. En el debate se registraron choques y frases memorables, entre ellas “eres el peor presidente de la historia”, lanzada por Trump, y “eres un peligro para la democracia”, replicada por Biden.

Las salidas de tono fueron escasas. Entre las más inusuales se destacó el momento en que Biden calificó a Trump de “bobo” y “perdedor”. “Tú eres el tonto. Eres el perdedor”, expresó el ex mandatario durante una discusión sobre veteranos, acusando a Trump de faltarles el respeto.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP)