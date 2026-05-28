Estados Unidos

La esposa de Joe Biden creyó que su marido sufría un derrame cerebral durante el debate presidencial con Donald Trump

Jill Biden, la ex primera dama de Estados Unidos durante 2021 y 2025, señaló que la situación le dio un “miedo terrible”. Luego de la presentación, Kamala Harris surgiría como la candidata del Partido Demócrata a la presidencia

Guardar
El ex candidato presidencial demócrata y ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden, escucha mientras el entonces candidato presidencial republicano y actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene durante su debate en Atlanta, Georgia (EEUU), el 27 de junio de 2024 (REUTERS/Brian Snyder)
El ex candidato presidencial demócrata y ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden, escucha mientras el entonces candidato presidencial republicano y actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene durante su debate en Atlanta, Georgia (EEUU), el 27 de junio de 2024 (REUTERS/Brian Snyder)

La ex primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, reveló que temió que su esposo, el ex presidente Joe Biden, sufriera un derrame cerebral durante el debate de candidatos a la presidencia estadounidense en 2024, frente al actual mandatario Donald Trump.

Así lo afirmó en una entrevista con el programa CBS News Sunday Morning, que se emitirá el próximo fin de semana. "Estaba asustada, porque nunca había visto a Joe así, ni antes ni después. Nunca”, relató en el adelanto difundido el miércoles.

PUBLICIDAD

La ex inquilina de la Casa Blanca indicó que, mientras observaba el debate, pensó: “Oh, Dios mío, está teniendo un derrame cerebral. Y me dio un miedo terrible”. Durante el enfrentamiento televisivo, el entonces presidente, de 81 años, mostró dificultades para expresarse, perdió el hilo de varias respuestas y se quedó varias veces en silencio frente a su adversario.

En aquella oportunidad, a pesar de la preocupación, Jill Biden elogió a su esposo ante simpatizantes una vez terminado el debate: “Joe, hiciste un trabajo estupendo. Respondiste a cada pregunta, conocías todos los datos”.

PUBLICIDAD

El ex presidente de Estados Unidos Joe Biden, señala con el dedo durante su debate con Donald Trump, en Atlanta, Georgia (EEUU), el 27 de junio de 2024 (REUTERS/Brian Snyder)
El ex presidente de Estados Unidos Joe Biden, señala con el dedo durante su debate con Donald Trump, en Atlanta, Georgia (EEUU), el 27 de junio de 2024 (REUTERS/Brian Snyder)

La actuación del entonces mandatario en ese debate generó inquietud dentro del Partido Demócrata sobre su estado de salud, lo que finalmente derivó en la retirada de su candidatura a la reelección y la designación de la entonces vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial. Diversos observadores habían señalado señales de deterioro en Biden desde meses antes del debate, ya que se lo había visto perdido tras la finalización de varios eventos partidarios. En las elecciones de noviembre de ese año, la candidata demócrata perdió frente a Donald Trump.

El debate de los candidatos presidenciales se desarrolló en los estudios de CNN en Atlanta, en un formato sin público, sin notas previas, sin asesores y sin posibilidad de réplica fuera del turno asignado, lo que permitió exponer de manera directa las fortalezas y debilidades de ambos candidatos.

Durante el encuentro, Biden y Trump se enfrentaron en un intercambio que tuvo el potencial de modificar el curso de las elecciones presidenciales, o al menos de bajar la candidatura de su oponente y subir al ring a Harris.

Joe Biden abrazó a la ex primera dama, la Dra. Jill Biden, tras la conclusión del debate presidencial con el candidato republicano, el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, en Atlanta, Georgia (EE. UU.), el 27 de junio de 2024 (REUTERS/Brian Snyder)
Joe Biden abrazó a la ex primera dama, la Dra. Jill Biden, tras la conclusión del debate presidencial con el candidato republicano, el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, en Atlanta, Georgia (EE. UU.), el 27 de junio de 2024 (REUTERS/Brian Snyder)

Biden recurrió a frases contundentes al abordar cuestiones de política exterior: “Nunca he escuchado tantas tonterías”, respondió Biden al escuchar los planteamientos de Trump, quien, por su parte, criticó la gestión demócrata y afirmó que la reputación de Estados Unidos “pasó a ser horrible” durante el mandato del demócrata.

El republicano centró sus ataques en la política económica de Biden, aunque sus respuestas a los moderadores, Dana Bash y Jake Tapper, incluyeron evasivas, imprecisiones y desinformación sobre temas como economía e inmigración. En el debate se registraron choques y frases memorables, entre ellas “eres el peor presidente de la historia”, lanzada por Trump, y “eres un peligro para la democracia”, replicada por Biden.

Las salidas de tono fueron escasas. Entre las más inusuales se destacó el momento en que Biden calificó a Trump de “bobo” y “perdedor”. “Tú eres el tonto. Eres el perdedor”, expresó el ex mandatario durante una discusión sobre veteranos, acusando a Trump de faltarles el respeto.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Joe BidenJill Bidenderrame cerebralDonald Trumpdebate presidencialÚltimas noticias AméricaEstados UnidosKamala Harris

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ciudad de Dallas se prepara para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026: dónde ver los partidos

Con opciones para todos los gustos y una agenda repleta, los locales invitan a compartir goles y sorpresas entre sabores texanos y ambientes internacionales

La ciudad de Dallas se prepara para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026: dónde ver los partidos

El punto frágil que atraviesa a Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 y que la lista de Pochettino deja expuesto

The Athletic describe un plantel con base europea y apuestas recientes, pero con dudas sobre la confiabilidad atrás cuando suba la exigencia, en especial por la salud de piezas clave y la necesidad de bajar errores

El punto frágil que atraviesa a Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 y que la lista de Pochettino deja expuesto

Rubio confía en alcanzar un acuerdo con Cuba mientras Washington intensifica la presión sobre La Habana

El secretario de Estado, de ascendencia cubana, calificó el posible fracaso de las negociaciones como una amenaza a la seguridad nacional y denunció que el ejército controla el 70% de la economía de la isla

Rubio confía en alcanzar un acuerdo con Cuba mientras Washington intensifica la presión sobre La Habana

Meta recorta 1.400 empleos en Washington y acelera la reconversión hacia inteligencia artificial

El plan enumera 699 bajas en Bellevue, 259 en Seattle, 206 en Redmond y 231 puestos remotos, dentro de una reorganización que la empresa enmarca en prioridades críticas y reasignaciones internas

Meta recorta 1.400 empleos en Washington y acelera la reconversión hacia inteligencia artificial

Cuánto cuesta cambiar el aceite del auto en Estados Unidos en 2026

El nuevo rango de tarifas redefine el costo del mantenimiento. Antes de pedir turno, pesa el grado que exige el motor y el abastecimiento local, que varía por zona y puede alterar la espera

Cuánto cuesta cambiar el aceite del auto en Estados Unidos en 2026

TECNO

10 secretos útiles para dominar tu nuevo Mac desde el inicio

10 secretos útiles para dominar tu nuevo Mac desde el inicio

Steam Deck OLED recibe un aumento de precio inesperado en la web oficial

Por qué la IA de Google destaca en todo pero falla en deletrear su propio nombre

Transmiten un partido de fútbol usando solo cámaras de iPhone 17 Pro y Pro Max: este fue el resultado

Apple prepara una función que bloqueará el iPhone al detectar un robo

ENTRETENIMIENTO

Las primeras críticas sobre ‘El día de la revelación’ son claras y unánimes: “Es la mejor película de Steven Spielberg en más de veinte años”

Las primeras críticas sobre ‘El día de la revelación’ son claras y unánimes: “Es la mejor película de Steven Spielberg en más de veinte años”

Steven Spielberg habla sobre la IA: “No se puede utilizar para nada creativo y no estoy dispuesto a dejarme sustituir”

Tom Hardy habría causado retrasos en el set de ‘MobLand’

Disclosure Day: la nueva película de Steven Spielberg sobre el posible contacto con extraterrestres

ElevenLabs recrea la voz y la imagen de Stan Lee con inteligencia artificial

MUNDO

Estados Unidos e Irán intercambian ataques mientras crece la incertidumbre por un posible acuerdo para frenar la guerra

Estados Unidos e Irán intercambian ataques mientras crece la incertidumbre por un posible acuerdo para frenar la guerra

Estados Unidos impuso nuevas sanciones dirigidas a la agencia iraní que intenta controlar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz

Trump respaldó a Nikol Pashinyan antes de las elecciones parlamentarias en Armenia y lo definió como “un gran amigo y líder”

La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de Estados Unidos en Medio Oriente tras los bombardeos de Washington en el sur del país

Crisis energética en Cuba: un petrolero ruso con 240.000 barriles de diésel desvió su rumbo y no llegará a la isla