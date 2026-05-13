Estados Unidos

Walmart recorta 1.000 puestos corporativos y reubica empleados en Estados Unidos

La mayor cadena minorista del país implementa una reorganización administrativa impulsada por automatización e inteligencia artificial, afectando principalmente áreas tecnológicas y de desarrollo en sus centros de Arkansas y California

Guardar
Walmart elimina mil puestos corporativos en Estados Unidos por la automatización y la inteligencia artificial.
Walmart elimina mil puestos corporativos en Estados Unidos por la automatización y la inteligencia artificial.

Walmart eliminó cerca de 1.000 puestos corporativos y exigió la reubicación de empleados en sus oficinas de Estados Unidos como parte de una reestructuración impulsada por automatización e inteligencia artificial.

Así, la empresa redefine su fuerza laboral administrativa y fortalece su estrategia digital en un contexto donde la eficiencia tecnológica y la adaptación a nuevas demandas del mercado son prioritarias.

PUBLICIDAD

La decisión de reducir aproximadamente mil empleos forma parte del proceso de modernización tecnológica dentro de Walmart, la mayor cadena minorista de Estados Unidos.

Voceros de la empresa señalaron que el objetivo es recortar funciones intermedias y administrativas que ahora pueden cubrirse con sistemas digitales, optimizando la estructura organizacional y la eficiencia operativa.

PUBLICIDAD

Esta medida se alinea con una tendencia global de digitalización de procesos, que impacta especialmente en grandes corporaciones con presencia internacional.

Oficina corporativa moderna con escritorios vacíos, sillas giratorias y monitores encendidos. En primer plano, el logo azul y amarillo de Walmart.
La reestructuración de Walmart concentra los despidos en áreas de tecnología, desarrollo de productos y publicidad corporativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los despidos y reubicaciones afectan principalmente al personal de oficinas de tecnología, desarrollo de productos y publicidad.

Además de la supresión de puestos, parte de los empleados deberá aceptar la reubicación en los centros corporativos de Bentonville (Arkansas) y el norte de California, sedes donde Walmart concentra sus operaciones administrativas y de innovación digital.

Esta reorganización implica tanto un cambio geográfico como funcional, generando ajustes en la dinámica cotidiana de los equipos afectados.

Reubicación y centralización del personal corporativo

El traslado a Bentonville y California significa una nueva etapa de centralización para el personal corporativo de Walmart.

El comunicado oficial aclara que este ajuste no impacta significativamente en los empleados de tiendas o áreas logísticas, al menos en estados como Florida, donde la presencia de la empresa es relevante y la plantilla de operaciones se mantiene estable.

Maletines negros y cajas de cartón con el logo de Walmart apiladas en una oficina con escritorios desarmados y computadoras apagadas; un cartel azul indica Bentonville y California.
Bentonville y el norte de California se consolidan como centros clave para la centralización y la innovación digital en Walmart (Imagen Ilustrativa Infobae)

En regiones donde Walmart es uno de los principales empleadores, la reestructuración es monitorizada por autoridades locales y sindicatos.

Los datos disponibles confirman que la mayoría de los despidos se concentra en el nivel corporativo, sin afectar directamente a los roles operativos en las tiendas.

La automatización y la inteligencia artificial transforman el entorno laboral en Walmart. Consultores de McKinsey & Company indican que múltiples tareas administrativas que antes precisaban equipos numerosos pueden gestionarse ahora mediante sistemas tecnológicos avanzados, reduciendo la demanda de puestos intermedios y elevando el perfil técnico de quienes permanecen.

Este ajuste forma parte de una tendencia general entre grandes empresas estadounidenses que buscan modelos de gestión más ágiles y eficientes.

Analistas del sector prevén que el futuro laboral estará dominado por perfiles con formación en datos, sistemas digitales y logística avanzada, en detrimento de los trabajos administrativos tradicionales.

Perspectiva sectorial y antecedentes recientes

La reestructuración de Walmart responde a la necesidad de adaptar su fuerza laboral a las exigencias de la economía digital.

Primer plano de un brazo robótico plateado manipulando papeles en un escritorio, con una tablet que muestra gráficos de IA y un cartel de Walmart.
La automatización en Walmart aumenta la demanda de profesionales especializados en inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la automatización impulsa la demanda de especialistas en inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad, mientras los empleos de oficina tradicional registran un descenso sostenido.

En este contexto, la estrategia de Walmart refuerza la tendencia a equilibrar tecnología y empleo, buscando mantener su competitividad en un entorno donde la innovación es clave para la supervivencia empresarial.

En 2023, Walmart eliminó 1.500 empleos corporativos y simultáneamente creó nuevas posiciones en áreas vinculadas a la modernización y negocios emergentes, como logística inteligente y gestión de plataformas digitales.

La compañía, que actualmente emplea a 1,6 millones de personas en Estados Unidos y supera los 2,1 millones a nivel global, concentra la mayoría de sus trabajadores en operaciones logísticas y tiendas físicas.

El recorte de mil puestos anunciado ahora representa solo una pequeña fracción del total, pero ilustra la constante adaptación de la empresa al panorama tecnológico y las demandas cambiantes del mercado.

Walmart no ofreció información oficial sobre los perfiles demográficos afectados hasta el momento, ni se emitieron declaraciones formales de sindicatos o entidades latinas, que suelen monitorear el impacto en las comunidades hispanas.

Expertos en recursos humanos advierten que la transición hacia modelos apoyados en la automatización requiere políticas de capacitación y acompañamiento para los empleados desplazados, con el objetivo de minimizar el impacto social y económico de los recortes.

El avance de Walmart hacia la automatización y la inteligencia artificial marca un cambio de rumbo para el mercado laboral minorista en Estados Unidos.

La empresa busca consolidar una estructura administrativa más eficiente y adaptada a los desafíos digitales, reforzando la tendencia a equilibrar la presencia tecnológica con la generación de empleo en el sector.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasWalmartBentonvilleAutomatización LaboralInteligencia ArtificialArkansasCalifornia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos impulsados por las empresas de tecnología

Las ganancias de compañías vinculadas a inteligencia artificial favorecieron el avance de los principales índices bursátiles estadounidenses, mientras el sector tecnológico contrarrestó el impacto de un incremento mayor al esperado en la inflación mayorista

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos impulsados por las empresas de tecnología

Detectan un virus en aguas residuales que afecta a niños y embarazadas en varias ciudades de EEUU

El monitoreo ambiental identificó presencia de parvovirus B19 en sistemas sanitarios del norte de California y elevó la vigilancia epidemiológica sobre grupos vulnerables

Detectan un virus en aguas residuales que afecta a niños y embarazadas en varias ciudades de EEUU

¿Por qué el mercado laboral estadounidense es tan difícil, especialmente para los recién graduados universitarios?

El desajuste entre las expectativas de estos jóvenes y las condiciones reales del mercado de trabajo genera incertidumbre y obliga a muchos a replantear sus trayectorias profesionales

¿Por qué el mercado laboral estadounidense es tan difícil, especialmente para los recién graduados universitarios?

Estados Unidos ofrece 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba: resta la autorización del régimen

El Departamento de Estado aseguró que los fondos serían distribuidos a través de la Iglesia Católica y organizaciones independientes en medio de la crisis energética que atraviesa la isla

Estados Unidos ofrece 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba: resta la autorización del régimen

El Senado de Estados Unidos aprobó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal

El economista, impulsado por el presidente Donald Trump, reemplaza a Jerome Powell y enfrentará su primer desafío al frente del banco central en un contexto de inflación elevada

El Senado de Estados Unidos aprobó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal

TECNO

Olvídate de la luz incómoda: el televisor que se ajusta solo y te sugiere qué ver

Olvídate de la luz incómoda: el televisor que se ajusta solo y te sugiere qué ver

Clase magistral sobre inteligencia artificial que no te puedes perder: así puedes inscribirte

Mundial de Fútbol 2026 obliga a los centros de datos de Latinoamérica a nueva era de resiliencia tecnológica

Cómo crear mi lamina de Panini del Mundial 2026 gratis con IA al estilo Messi o Ronaldo

El mapa del miedo a la IA está al revés de lo que cree Silicon Valley: el dato que reveló la presidenta de Anthropic en Stanford

ENTRETENIMIENTO

Elon Musk arremete de nuevo contra Christopher Nolan por el rol de Lupita Nyong’o en La Odisea: “Solo quiere premios”

Elon Musk arremete de nuevo contra Christopher Nolan por el rol de Lupita Nyong’o en La Odisea: “Solo quiere premios”

El caso de la muerte de Matthew Perry por sobredosis de ketamina suma otra condena

Luego de 40 años, David Lee Roth reveló el verdadero significado de Jump

Los secretos mejor guardados de Olivia Newton-John salen a la luz: “La etiqueta de ‘simpática’ no le hacía justicia”

Kenan Thompson, el comediante que nunca se rindió: “Saturday Night Live me enseñó que obsesionarse no tiene sentido”

MUNDO

Rutte pidió a Europa acelerar la transformación tecnológica y aumentar el gasto militar en la OTAN ante la amenaza de Rusia

Rutte pidió a Europa acelerar la transformación tecnológica y aumentar el gasto militar en la OTAN ante la amenaza de Rusia

El precio del petróleo cayó en medio de la incertidumbre global

La trama detrás de la renuncia de una alcaldesa de California: China la usó para instalar propaganda en Estados Unidos

La fiscalía francesa pidió siete años de prisión para el expresidente Nicolas Sarkozy por una presunta financiación libia en su campaña de 2007

Israel lanzó nuevos ataques en el Líbano: al menos 12 muertos