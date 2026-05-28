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Grogu debuta a lo grande en “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” con un despliegue técnico de película

Cien artistas, titiriteros y animadores trabajaron en equipo para llevar a Grogu del streaming al cine, fusionando efectos artesanales y digitales y dándole vida propia junto a Pedro Pascal y Sigourney Weaver

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Grogu, una pequeña criatura verde con grandes orejas y ojos negros, de pie sobre arena. A su derecha, se ven las piernas blindadas de The Mandalorian
La película 'The Mandalorian and Grogu' marca el debut de Grogu en la pantalla grande y refuerza la expansión del universo Star Wars. (Disney)

El estreno de Star Wars: The Mandalorian and Grogu ha marcado la llegada del personaje Grogu a la pantalla grande, un hito que consolida su posición dentro del universo creado por Lucasfilm y ofrece detalles de producción inéditos. Según información oficial difundida en materiales de prensa de The Walt Disney Studios, un equipo de 100 artistas y técnicos, incluyendo diseñadores, titiriteros y expertos en animatrónica, ha sido necesario para trasladar a Grogu del streaming al cine, manteniendo la integración de técnicas artesanales con procesos de alta tecnología.

El diseño de Grogu, que debutó en 2019 en Star Wars: The Mandalorian, surgió de la colaboración directa de Jon Favreau —director, coguionista y productor del largometraje—, junto con Dave Filoni, identificado como coguionista y productor. Favreau reveló que las primeras versiones del personaje tomaron forma durante vuelos de trabajo, cuando Filoni comenzó a bocetar en servilletas. A continuación, el equipo liderado por Doug Chiang, vicepresidente senior y director ejecutivo de diseño de Lucasfilm, trasladó esos primeros dibujos al estudio de efectos Legacy Effects, donde se desarrollaron tanto la marioneta como los complejos sistemas animatrónicos que permiten los matices de movimiento, color, pelo y textura característicos de Grogu.

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Mujer de mediana edad con chaqueta verde militar sentada en una mesa frente a un bar, con la mano extendida y un dispositivo en la mesa, Grogu se ve borroso al frente
Sigourney Weaver debutó en la saga Star Wars como la coronel Ward, fascinada por la interacción directa con Grogu en el set de filmación. (Disney)

En el rodaje, el desafío técnico requirió un mínimo de cuatro operadores por escena para manejar la marioneta, que podía incorporar hasta 30 servomotores. El actor Pedro Pascal —intérprete de Din Djarin— subrayó para la comunicación oficial de Lucasfilm la precisión y coordinación necesarias para lograr las expresiones y respuestas emocionales propias del personaje, precisando que el equipo de titiriteros desarrolla la interpretación “al 120 por ciento en cada mínimo detalle”.

Coordinación técnica y nuevos desafíos de producción

El salto de Grogu al cine supuso una evolución en la metodología de trabajo para Lucasfilm y Legacy Effects. La producción requirió un sistema de comunicación en vivo entre operadores, dirigido a mantener tanto la naturalidad en las miradas como en los movimientos de la marioneta. El cofundador de Legacy Effects, J. Alan Scott, señaló que cada maniobra respondía a la necesidad de coordinación simultánea en tiempo real tanto para gestualidad como para la reacción ante los estímulos del set, lo que aseguraba un resultado creíble para la audiencia.

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Grogu sentado en una rama ancha cubierta de musgo en un denso bosque tropical. La luz del sol se filtra a través de la niebla y el follaje
Un equipo de 100 artistas, técnicos y titiriteros de Lucasfilm y Legacy Effects intervino en la creación y manejo de Grogu para el cine. (Disney)

El impacto del personaje también encontró eco entre los miembros del elenco. Sigourney Weaver, quien debuta en la saga como la coronel Ward, reconoció su fascinación por Grogu y mencionó que la cercanía con el personaje fue un incentivo para integrarse al proyecto. Favreau añadió que la relación espontánea entre Weaver y la marioneta permitió incorporar nuevas escenas entre ambos dentro del guion, explotando el vínculo directo desarrollado en el set.

El desarrollo narrativo y su proyección a futuro

En términos narrativos, la película no solo introduce a Grogu en el formato de largometraje, sino que avanza en la construcción de su arco argumental. Favreau mencionó que la historia capitaliza los antecedentes del personaje, como su entrenamiento previo con Luke Skywalker y su creciente formación como aprendiz mandaloriano, elementos que lo hacen “único” dentro del canon de la franquicia. La producción planificó para Grogu situaciones inéditas que extienden sus límites y lo proyectan hacia nuevas etapas de desarrollo, mientras su relación con el personaje de Din Djarin adquiere centralidad en el relato.

The Mandalorian and Grogu
Pedro Pascal destacó la meticulosa sincronización entre titiriteros para lograr las expresiones realistas y emociones que distinguen a Grogu en el filme. (Nicola Goode/Lucasfilm Ltd/Disney)

La llegada de Grogu a la gran pantalla, avalada por la estructura técnica, artística y narrativa, configura un paso significativo en la expansión del universo Star Wars bajo la ingeniería creativa de Favreau, Filoni y el equipo liderado por Chiang.

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