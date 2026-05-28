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Estados Unidos e Irán intercambian ataques mientras crece la incertidumbre por un posible acuerdo para frenar la guerra

La escalada de hostilidades expuso la fragilidad del alto el fuego que entró en vigor a principios de abril y debilitó las expectativas de alcanzar en los próximos días un tratado de paz que también permita la reapertura del estrecho de Ormuz

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Estados Unidos e Irán intercambian ataques mientras crece la incertidumbre por un posible acuerdo para frenar la guerra (REUTERS)
Estados Unidos e Irán intercambian ataques mientras crece la incertidumbre por un posible acuerdo para frenar la guerra (REUTERS)

El miércoles por la noche, Estados Unidos lanzó nuevos ataques dentro de Irán contra una instalación militar en Bandar Abbas y derribó drones iraníes cerca del estrecho de Ormuz, según informaron funcionarios estadounidenses. Horas después, Irán respondió con un ataque contra una base aérea estadounidense en Kuwait, mientras Israel intensificó su ofensiva militar en el sur del Líbano y Donald Trump advirtió que podría “terminar el trabajo” si Teherán no acepta un acuerdo.

Funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a declarar públicamente, afirmaron que fuerzas del Comando Central de Estados Unidos derribaron cuatro drones de ataque iraníes unidireccionales en las inmediaciones del estrecho de Ormuz. Las autoridades estadounidenses señalaron que una estación de control terrestre ubicada en Bandar Abbas, desde donde se preparaba el lanzamiento de un quinto dron, fue alcanzada por los bombardeos.

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“Estas acciones fueron mesuradas, puramente defensivas y tenían como objetivo mantener el alto el fuego”, declaró un funcionario a Reuters.

Dos horas después de los ataques estadounidenses, la emisora estatal iraní IRIB informó que la Guardia Revolucionaria lanzó un ataque contra una base estadounidense en Kuwait “que sirvió como origen del ataque”, en represalia por los bombardeos contra territorio iraní.

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El ejército kuwaití confirmó posteriormente que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones hostiles poco antes de las 6 de la mañana en la ciudad de Kuwait.

Según IRIB, fuerzas iraníes también abrieron fuego contra cuatro embarcaciones que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz. “Cuatro embarcaciones intentaron cruzar el estrecho de Ormuz y entrar en el Golfo Pérsico sin coordinación con las fuerzas de seguridad”, publicó la emisora iraní en Telegram. El reporte indicó que el incidente ocurrió alrededor de las 00:35 hora local, aunque no identificó a los barcos involucrados.

La emisora estatal iraní IRIB informó que la Guardia Revolucionaria lanzó un ataque contra una base estadounidense en Kuwait “que sirvió como origen del ataque”, en represalia por los bombardeos contra territorio iraní
La emisora estatal iraní IRIB informó que la Guardia Revolucionaria lanzó un ataque contra una base estadounidense en Kuwait “que sirvió como origen del ataque”, en represalia por los bombardeos contra territorio iraní

La nueva escalada militar coincidió con declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre las negociaciones con Irán y el futuro del estrecho de Ormuz. Durante una reunión de gabinete televisada en la Casa Blanca, Trump sostuvo que Teherán todavía busca un acuerdo con Washington.

[Irán] tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo. Hasta ahora no lo han conseguido. No estamos satisfechos, pero lo estaremos”, afirmó. “O eso, o tendremos que terminar el trabajo”. Trump también aseguró que Irán estaba “negociando con las últimas fuerzas” y descartó que las elecciones legislativas de noviembre condicionen el ritmo de las negociaciones.

Estados Unidos e Israel iniciaron ataques conjuntos contra objetivos iraníes el 28 de febrero y desde entonces funcionarios estadounidenses sostuvieron repetidamente que la guerra concluiría en un plazo de entre cuatro y seis semanas.

En la misma reunión, Trump pareció advertir a Omán, aliado regional de Washington, al referirse a versiones sobre un posible acuerdo que permitiría a Irán y Omán administrar conjuntamente el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. “El estrecho estará abierto a todos”, afirmó Trump. Luego agregó que “Omán se comportará como cualquier otro país o tendremos que volarlo por los aires”.

La televisión estatal iraní informó previamente que obtuvo un borrador no oficial de un eventual acuerdo que restablecería el tráfico marítimo comercial en el estrecho en el plazo de un mes. Según el reporte, Irán y Omán administrarían conjuntamente el tránsito naval. La Casa Blanca rechazó la versión y calificó el informe como una “completa invención”.

“[Irán] tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo. Hasta ahora no lo han conseguido. No estamos satisfechos, pero lo estaremos”, afirmó Trump (REUTERS)
“[Irán] tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo. Hasta ahora no lo han conseguido. No estamos satisfechos, pero lo estaremos”, afirmó Trump (REUTERS)

Otro punto de conflicto entre Washington y Teherán es el alcance de un eventual alto el fuego y si incluirá las operaciones militares israelíes contra Hezbollah en el Líbano. Irán exige que cualquier acuerdo contemple también la situación en territorio libanés, mientras Israel profundiza sus operaciones militares en el sur del país.

El martes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que el ejército israelí “está intensificando su operación” en el Líbano. Durante la noche, tropas israelíes se enfrentaron con combatientes de Hezbollah cerca de un río estratégico del sur libanés, mientras las fuerzas israelíes avanzaban hacia el norte. Hezbollah describió el combate como un enfrentamiento “a quemarropa” contra tropas israelíes en una ciudad situada junto a la denominada “línea amarilla” declarada por Israel.

El ejército israelí informó que atacó 550 objetivos desde comienzos de la semana, en una ampliación significativa de las operaciones militares. A primera hora del jueves, Israel emitió nuevas órdenes de evacuación para habitantes de Tiro, en el sur del Líbano.

Hezbollah reiteró que continuará combatiendo hasta que finalice la guerra en el Líbano y las tropas israelíes se retiren del sur del país. El grupo terrorista también rechazó negociaciones directas entre Beirut e Israel y respaldó las conversaciones entre Irán y Estados Unidos para evitar una expansión regional del conflicto.

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