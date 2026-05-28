Nueva York ordena instalar un limitador de velocidad en el vehículo a quienes acumulen 16 multas captadas por cámaras

La nueva ley en Nueva York exige instalar un limitador inteligente de velocidad a conductores con 16 infracciones por cámaras en 12 meses (REUTERS/Kent J. Edwards)

Los conductores del estado de Nueva York que acumulen 16 infracciones por exceso de velocidad captadas por cámaras en 12 meses deberán instalar un limitador inteligente de velocidad en sus vehículos, tras la firma de una nueva ley por parte de la gobernadora Kathy Hochul.

La medida apunta a un grupo específico de reincidentes y se activa a partir de infracciones detectadas por sistemas automatizados: cámaras de velocidad ubicadas en zonas escolares y dispositivos asociados a cruces con semáforo. El objetivo es reducir el riesgo de nuevos episodios de exceso de velocidad mediante una restricción técnica obligatoria.

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Durante el anuncio, Hochul advirtió que el incumplimiento tendrá sanciones. “Si no lo instalas después de 45 días, pierdes tu registro y no deberías estar en las carreteras si no te importa si vas a matar a alguien o no”, afirmó la gobernadora.

Qué dispone la ley y a quiénes alcanza

La gobernadora Kathy Hochul advierte que el incumplimiento de la instalación del limitador resultará en la suspensión del registro vehicular (REUTERS/Angelina Katsanis/File Photo)

El punto central de la norma es el umbral: 16 infracciones por exceso de velocidad registradas por cámaras en 12 meses. No se trata de una infracción aislada ni de un episodio excepcional: el esquema está diseñado para intervenir sobre un patrón de reiteración.

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El programa se presentó como parte de una campaña estatal contra los llamados “supervelocistas”, una etiqueta que la gobernación utiliza para describir a quienes concentran una cantidad inusual de infracciones.

En sus declaraciones, la gobernadora Kathy Hochul defendió la necesidad de imponer consecuencias para quienes incumplen de forma persistente y sostuvo que el Estado debe “proteger a la gente”.

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La obligación de instalar el limitador se complementa con penalidades por desobediencia. Según la cobertura de ABC7 New York (WABC-TV), afiliada de la cadena ABC en la ciudad de Nueva York, los conductores que ignoren la orden pueden recibir una multa de USD 1.500 a USD 2.500.

En el mismo reporte se indicó que, si el dispositivo no se instala dentro de los plazos fijados, el caso puede escalar a una suspensión del registro del vehículo. La gobernadora ubicó ese punto en el centro de su advertencia pública al mencionar el plazo de 45 días.

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Cómo funciona el limitador inteligente de velocidad

El dispositivo inteligente integra geolocalización y conexión a la computadora del auto para impedir superar los límites de velocidad legales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dispositivo, denominado por las autoridades como “limitador inteligente de velocidad”, se instala en el automóvil y se integra al sistema del vehículo.

De acuerdo con la explicación difundida junto con el anuncio, se conecta a la computadora de a bordo y se apoya en información de geolocalización para identificar el límite de velocidad vigente en cada tramo.

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La diferencia con una multa tradicional es el momento en que actúa: la sanción económica llega después, mientras que el limitador actúa durante la conducción al restringir la posibilidad de superar el límite fijado para la vía por la que circula el vehículo.

Hochul sostuvo que el problema no es solo el exceso de velocidad en sí, sino la repetición. “Tenemos que proteger a la gente y si alguien viola las leyes de forma tan flagrante que muestra un desprecio insensible por la vida humana, tiene que haber consecuencias”, afirmó la gobernadora.

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Contexto: cámaras, antecedentes y otras jurisdicciones

Nueva York adopta políticas similares a estados como Washington, Virginia y el Distrito de Columbia para combatir el exceso de velocidad reincidente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley se apoya en la expansión previa del control automatizado de velocidad en la ciudad. Según la Oficina de la Gobernadora del Estado de Nueva York, organismo oficial del Ejecutivo estatal, el sistema de cámaras de velocidad en zonas escolares se amplió para operar 24 horas al día, 7 días a la semana, tras la firma de una legislación el 24 de junio de 2022.

Ese antecedente explica cómo el Estado y la ciudad consolidaron un esquema de fiscalización continua, capaz de documentar patrones de reincidencia sin necesidad de detenciones presenciales.

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La política de limitadores también tuvo un antecedente operativo: en el anuncio se indicó que hace 4 años se instalaron dispositivos en cincuenta vehículos de la ciudad de Nueva York como parte de un programa piloto.

Esa experiencia fue mencionada como base para avanzar hacia un marco más amplio, ahora dirigido a conductores que superen el umbral de infracciones definido por la ley.

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En el plano comparado, la gobernadora señaló que el estado de Nueva York se suma a jurisdicciones con medidas similares. En la presentación se mencionó al estado de Washington, el Distrito de Columbia y Virginia como jurisdicciones que ya cuentan con normas de este tipo.

Reacciones y apoyo de algunos conductores

La medida abrió un debate sobre su alcance y aplicación, pero también recogió expresiones de respaldo. En la cobertura de ABC7 New York (WABC-TV), algunos conductores consultados señalaron que el limitador puede reducir choques y lesiones asociadas al exceso de velocidad.

“Creo que es una buena idea. Trabajé en una unidad de traumatología de nivel uno y he visto las consecuencias de conducir a exceso de velocidad, así que estoy a favor”, dijo la conductora Annie Jankowski, citada en el reporte.