La compañía también incorporaría en el análisis la proximidad de un Apple Watch vinculado al dispositivo. (Gemini)

Apple prepara una función que bloqueará el iPhone al detectar un robo. La compañía desarrolla una tecnología que permitirá que el dispositivo se cierre automáticamente cuando identifique que fue arrebatado de la mano de su propietario, con el objetivo de reforzar la seguridad frente a robos repentinos.

Esta función buscará reducir el margen de acción de los ladrones, blindando el acceso a información y configuraciones críticas incluso si el aparato estaba desbloqueado al momento del hurto.

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Cómo funcionará el bloqueo automático del iPhone ante robos

La nueva función en la que trabaja Apple se basa en la detección automatizada de situaciones que indiquen un posible robo. Según 9to5Mac, el sistema utilizará sensores como el acelerómetro del dispositivo para analizar movimientos bruscos y repentinos, interpretando si el iPhone ha sido arrebatado de la mano del usuario. Si el sistema confirma este evento, procederá a bloquear el terminal de forma inmediata.

Apple prepara una función que bloqueará el iPhone al detectar un robo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este mecanismo busca resolver una vulnerabilidad clave de los sistemas actuales: si el iPhone se encuentra desbloqueado cuando ocurre el robo, el ladrón dispone de un breve pero crítico lapso de tiempo para alterar configuraciones, acceder a cuentas o incluso desactivar funciones de rastreo.

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Al bloquearse de forma automática en cuanto se detecta el arrebato, el margen para que el delincuente aproveche el teléfono disminuye de manera significativa.

De acuerdo con el medio citado, la compañía también incorporaría en el análisis la proximidad de un Apple Watch vinculado al dispositivo. Si el reloj inteligente se aleja repentinamente del iPhone en el mismo momento en que se detecta un movimiento sospechoso, el sistema considerará que el teléfono pudo haber sido sustraído, fortaleciendo la decisión de bloqueo automático.

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El bloqueo automático tras el arrebato reduce notablemente el tiempo que el ladrón puede aprovechar el iPhone. (Imagen ilustrativa Infobae)

Integración con medidas de protección ya existentes en Apple

Apple ha implementado a lo largo de los años diversas capas de seguridad para proteger a los usuarios ante la pérdida o robo de dispositivos. Entre las más conocidas se encuentran Buscar mi iPhone, el Bloqueo de activación y la Protección contra robo de dispositivos. Todas ellas apuntan a dificultar que terceros accedan al contenido o reutilicen un iPhone robado.

No obstante, estas medidas resultan menos efectivas si el ladrón obtiene el dispositivo cuando aún está desbloqueado. Aunque existen retardos de seguridad antes de permitir cambios en la cuenta de Apple ID, un atacante que accede a un teléfono activo puede realizar modificaciones perjudiciales en poco tiempo.

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La nueva función de bloqueo automático se integrará a este esquema de protección, aplicando restricciones adicionales inspiradas en la lógica de la Protección contra robo de dispositivos.

Apple ha implementado a lo largo de los años diversas capas de seguridad para proteger a los usuarios ante la pérdida o robo de dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, si el iPhone se encuentra en una red Wi-Fi conocida o en un lugar habitual como el domicilio o el trabajo, el sistema identificará que no hay riesgo potencial. Pero si el robo ocurre en un entorno desconocido, el bloqueo y las restricciones serán inmediatos.

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Estado de desarrollo y perspectivas de lanzamiento

Por el momento, no existen detalles específicos sobre la fecha en que estas nuevas funciones estarán disponibles para todos los usuarios. El código analizado por el medio especializado confirmaría que Apple se encuentra en pleno desarrollo de esta tecnología, aunque no se ha realizado un anuncio oficial ni se han divulgado plazos concretos para su implementación.

El objetivo de la compañía sería incorporar este sistema de bloqueo automático como una defensa adicional, aumentando la dificultad para los delincuentes que buscan aprovecharse de un iPhone desbloqueado durante un arrebato. La expectativa es que, una vez habilitada, esta función se convierta en un estándar de seguridad para los dispositivos de la marca.

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