El punto frágil que atraviesa a Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 y que la lista de Pochettino deja expuesto

Mauricio Pochettino dirige a la Selección Masculina de Estados Unidos que enfrenta dudas defensivas antes del Mundial 2026 como país anfitrión (Mandatory Credit: Pamela Smith-Imagn Images)

La Selección Masculina de Estados Unidos que conduce Mauricio Pochettino llegará al Mundial 2026 como anfitriona con una lista de 26 futbolistas y un diagnóstico repetido: el equipo tiene talento y nombres con rodaje europeo, pero arrastra dudas en la solidez defensiva. El análisis lo publicó The Athletic al proyectar el rendimiento del plantel.

El foco del informe está en la confiabilidad del bloque defensivo, desde el arco hasta la última línea, en un torneo donde el margen de error se achica.

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The Athletic describió un grupo con una base similar a la que pasó la fase de grupos en Qatar 2022 y perdió con Países Bajos, pero con interrogantes cuando sube la exigencia.

La nómina combina titulares consolidados con trayectorias atípicas y apuestas puntuales. Según The Athletic, el arquero Chris Brady, de 22 años y sin partidos en la selección mayor, es el segundo futbolista sin convocatorias previas desde 1990 en integrar un plantel mundialista de Estados Unidos, después de Juergen Sommer en 1994.

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Chris Brady, arquero de 22 años, integra la convocatoria de Estados Unidos para el Mundial como uno de los pocos futbolistas sin partidos previos en la selección mayor, un caso inusual desde 1990 (Mandatory Credit: Pamela Smith-Imagn Images)

El arco cambió de dueño y el Mundial pondrá a prueba al titular

El puesto de arquero aparece como uno de los cambios más notorios del ciclo. Según The Athletic, Matt Freese, de 27 años, pasó en tres años de suplente en la MLS a perfilarse como titular en un Mundial en casa después de afirmarse durante 2025 como el arquero de mejor rendimiento del equipo.

Freese, hoy en New York City FC, se formó como profesional en Philadelphia. The Athletic señaló que una definición por penales contra Costa Rica, cinco meses después de su primera citación, le dio crédito interno. “Los penales son lo mío”, le dijo el arquero al medio.

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El arquero Matt Freese, de New York City FC, pasó de suplente en la MLS a titular indiscutido para el Mundial 2026 tras destacarse en 2025 (Mandatory Credit: Pamela Smith-Imagn Images)

En los números revisados por The Athletic, Freese recibió 18 goles, un registro alineado con la calidad de los remates que enfrentó, medida por goles esperados a puerta. El medio indicó una posible vulnerabilidad sobre su lado izquierdo, aunque lo ubicó por delante de Matt Turner.

Turner, de 31 años y titular en Qatar 2022, perdió terreno tras tres temporadas con poco rodaje en Inglaterra, según The Athletic.

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El informe apuntó que su fortaleza como atajador se resintió con la falta de continuidad y que ni siquiera está garantizado que siga en carrera por la titularidad.

Chris Richards, la pieza clave en una defensa con dudas

En el fondo, Chris Richards aparece como el sostén del sistema. Según The Athletic, el defensor de Crystal Palace, de 26 años, es uno de los futbolistas más determinantes porque equilibra una última línea con problemas de consistencia y suma juego aéreo con salida con la pelota.

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Su presencia llegó con una alerta física. Fuentes citadas por The Athletic dijeron la semana pasada que Richards estará “bien para el Mundial, 100%”, pese al esguince de tobillo que había puesto en duda su disponibilidad.

The Athletic identifica la solidez defensiva como el mayor desafío de Estados Unidos, destacando la vuelta de Chris Richards tras lesión de tobillo (REUTERS/David Klein)

El capitán Tim Ream, de 38 años, será, según The Athletic, el jugador de mayor edad en disputar un Mundial masculino con Estados Unidos.

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El medio recordó que quedó fuera durante un año en la preparación hacia Qatar, creyó que no llegaría y regresó para ser titular en todos los partidos de 2022.

Antonee Robinson figura entre los nombres de mayor confianza de Pochettino, de acuerdo con la información brindada por The Athletic.

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Tras una cirugía de rodilla y complicaciones posteriores, el lateral de Fulham volvió a estar disponible y aporta recorrido ofensivo y capacidad para sostener duelos individuales contra el extremo principal del rival.

Sergiño Dest, nacido en Países Bajos y elegido por Estados Unidos en 2019, llega tras recuperarse de una lesión muscular sufrida en marzo, según The Athletic.

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Sergiño Dest regresa a la selección de Estados Unidos tras recuperarse de una lesión muscular y aporta desequilibrio desde los costados, como lateral capaz de generar juego ofensivo en ambas bandas (Mandatory Credit: Pamela Smith-Imagn Images)

El medio lo ubicó más como generador por banda que como defensor clásico, por su capacidad para conducir hacia zonas de ataque desde ambos costados.

Entre las irrupciones del ciclo aparece Alex Freeman. Según The Athletic, el lateral derecho de 21 años pasó de debutar con la selección en junio de 2025 a tener opciones de titularidad un año después.

El Villarreal lo fichó por USD 4 millones en enero de 2026 y cerró la temporada con nueve partidos en La Liga, tres como titular.

Un mediocampo con base firme y un ataque que necesita gol

Tyler Adams, volante de 27 años, sostiene el equilibrio del mediocampo de Estados Unidos y destaca como uno de los jugadores más activos en defensa entre las grandes ligas europeas (Mandatory Credit: Pamela Smith-Imagn Images)

El mediocampo sostiene la estructura competitiva. Tyler Adams, de 27 años, sigue siendo, según The Athletic, el volante que ordena, presiona y reduce la libertad del rival por el centro, con indicadores que lo ubican entre los mediocampistas más activos de las cinco principales ligas europeas en defensa hacia adelante.

Weston McKennie llega tras la mejor temporada 2025-26 de un estadounidense en el fútbol internacional, según The Athletic.

Weston McKennie llega al Mundial después de su mejor temporada internacional, consolidado como pieza clave en Juventus y valorado por su versatilidad en el mediocampo (Mandatory Credit: Pamela Smith-Imagn Images)

El medio destacó su rol en Juventus en distintas posiciones y citó al entrenador Luciano Spalletti: “Tiene todas las cualidades para hacerlo bien en cualquier lugar”.

Alrededor de ellos aparecen perfiles con funciones diversas. The Athletic consignó que Sebastian Berhalter acumuló 10 goles y 19 asistencias en la última temporada y media con Vancouver Whitecaps; que Pochettino definió a Christian Roldan como “el jugador perfecto” el otoño pasado, y que Malik Tillman, fichado por Bayer Leverkusen por USD 41 millones, se destacó en la Copa Oro 2025 aunque solo fue titular dos veces en los últimos tres meses de la Bundesliga.

Gio Reyna es una de las decisiones más sensibles. Según The Athletic, el mediapunta de 23 años llega con poco tiempo de juego en su club bajo la idea de que Pochettino lo considera “una situación especial”, una excepción dentro de un proceso que el entrenador había presentado como basado en mérito y forma.

En ataque, el nombre central sigue siendo Christian Pulisic. Según The Athletic, el futbolista de AC Milan, de 27 años y 84 partidos internacionales, llega al Mundial sin anotar desde el inicio de 2026 con su club y sin goles con la selección desde noviembre de 2024.

Christian Pulisic, del AC Milan, es la principal figura ofensiva, aunque llega al Mundial 2026 con una sequía goleadora desde enero (Mandatory Credit: Pamela Smith-Imagn Images)

El delantero con mejor racha reciente es Folarin Balogun. De acuerdo con The Athletic, el atacante de AS Monaco marcó 11 goles en sus últimos 14 partidos en Francia.

Ricardo Pepi aparece como alternativa principal: el delantero de PSV, ausente en 2022, anotó 16 goles en 26 partidos durante la temporada 2025-26, según el medio.

Lista completa de la Selección de Estados Unidos para el Mundial 2026

Porteros (3): Chris Brady* (Chicago Fire FC), Matt Freese* (New York City), Matt Turner (New England Revolution)

Defensas (10): Max Arfsten* (Columbus Crew), Sergiño Dest (PSV), Alex Freeman* (Villarreal), Mark McKenzie* (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards* (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson* (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty* (Celtic)

Mediocampistas (10): Tyler Adams (AFC Bournemouth), Sebastian Berhalter* (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders); Brenden Aaronson (Leeds United), Christian Pulisic (AC Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman* (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marseille), Alejandro Zendejas* (Club América)

Delanteros (3): Folarin Balogun* (AS Monaco), Ricardo Pepi* (PSV), Haji Wright (Coventry City)