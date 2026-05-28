10 secretos útiles para dominar tu nuevo Mac desde el inicio

Mantener el arranque del Mac libre de aplicaciones innecesarias es clave para preservar la velocidad del sistema. (Europa Press)

Empezar a utilizar un Mac nuevo puede ser una experiencia sencilla si se conocen algunos trucos y ajustes esenciales desde el primer día. Dominar estas funciones permite mantener el equipo en óptimas condiciones durante años, evitar errores comunes y aprovechar al máximo las herramientas que ofrece el sistema operativo.

A continuación, se presentan diez secretos prácticos que facilitan la adaptación y el uso eficiente de cualquier modelo de Mac, ya sea de escritorio o portátil.

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Trucos imprescindibles para optimizar el uso de Mac

Uno de los primeros pasos recomendados es habilitar el click derecho del ratón, lo que permite acceder de forma rápida a los menús contextuales del sistema. En dispositivos con trackpad, este acceso se logra haciendo click con dos dedos simultáneamente, agilizando la gestión de archivos y opciones.

Una característica destacada de la MacBook Neo es su procesador Apple A18 Pro. REUTERS/Shannon Stapleton

El almacenamiento en la nube es una herramienta útil, pero puede generar problemas si se activa sin control. Al sincronizar las carpetas de ‘Documentos’ y ‘Escritorio’ con iCloud Drive, es posible llenar la capacidad disponible en la nube en cuestión de minutos. En versiones recientes de macOS, esta sincronización ya no viene activada por defecto, lo que reduce el riesgo de saturar el espacio en línea sin darse cuenta.

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Mantener el arranque del Mac libre de aplicaciones innecesarias es clave para preservar la velocidad del sistema. Muchas aplicaciones se configuran para iniciarse automáticamente, ralentizando el proceso de encendido. Revisar y desactivar estos arranques automáticos asegura que el equipo funcione sin demoras desde el primer momento.

La personalización de la pantalla es otro recurso valioso. Si las resoluciones predeterminadas de macOS no resultan satisfactorias, desde la sección de Pantallas en los Ajustes se pueden activar resoluciones adicionales a través de las opciones avanzadas. Esto permite adaptar la visualización a las preferencias o necesidades específicas del usuario.

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Una característica de la MacBook Pro es su pantalla Liquid Retina XDR. REUTERS/Dado Ruvic

Spotlight, el buscador integrado, cuenta con funciones que van más allá de la simple búsqueda de archivos. Sirve como calculadora, conversor de unidades y herramienta para consultar equivalencias de divisas. Basta con ingresar una operación o una cantidad con unidad para obtener el resultado de inmediato, facilitando tareas cotidianas sin abrir aplicaciones externas.

La gestión de ventanas en Mac también tiene atajos útiles. Para cerrar una ventana específica, se utiliza CMD+W, mientras que para salir completamente de una aplicación hay que optar por CMD+Q. Esta diferenciación ayuda a controlar mejor los procesos y recursos en ejecución.

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Un consejo adicional es desactivar la opción que reabre todas las ventanas al reiniciar o apagar el Mac. Con esta configuración, el arranque siguiente será más limpio y rápido, sin cargar automáticamente documentos o aplicaciones abiertos anteriormente.

Empezar a utilizar un Mac nuevo puede ser una experiencia sencilla si se conocen algunos trucos y ajustes esenciales desde el primer día. REUTERS/Shannon Stapleton

El apartado de almacenamiento en los Ajustes, dentro de la sección General, ofrece información detallada sobre el uso del disco. Desde allí, es posible eliminar archivos innecesarios, optimizar el espacio disponible y activar el borrado automático de aplicaciones que no se usan, manteniendo siempre el equipo ligero y eficiente.

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La descarga de vídeos de YouTube puede realizarse fácilmente con herramientas ya instaladas en el Mac. El reproductor VLC, por ejemplo, permite descargar videos sin recurrir a páginas web externas, lo que elimina el riesgo de anuncios y programas indeseados.

El procedimiento consiste en abrir VLC, acceder a la opción Abrir red, pegar el enlace del vídeo, iniciar la reproducción y, desde la Información multimedia, copiar la dirección del vídeo para descargarlo directamente desde el navegador.

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Una MacBook Pro ofrece a los músicos un valor inigualable gracias a su estabilidad en presentaciones en vivo. REUTERS/Robert Galbraith

Finalmente, el uso de aplicaciones de mensajería como WhatsApp en el Mac puede derivar en una acumulación considerable de archivos temporales. La recomendación es limpiar periódicamente la caché de WhatsApp para evitar que ocupe espacio innecesario en el disco y así mantener el sistema ágil.

Consejos para prolongar el rendimiento de un Mac

Aplicar estas prácticas desde el primer uso contribuye a que el equipo permanezca en perfecto estado durante mucho más tiempo. Ajustes sencillos, como controlar las aplicaciones que se inician automáticamente o gestionar el almacenamiento con regularidad, previenen problemas de saturación y lentitud.

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Atender a detalles como la configuración del click derecho, la limpieza de la caché de aplicaciones y la personalización de la resolución de pantalla favorece una experiencia de usuario más fluida y cómoda. Estas acciones, además, minimizan el desgaste y los errores que suelen producirse con el uso prolongado.