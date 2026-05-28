Estados Unidos

Estados Unidos planea detener los trámites de inmigración y aduanas en determinados aeropuertos

La advertencia apunta a jurisdicciones que no colaboran con las autoridades federales en operativos migratorios y podría afectar terminales como Nueva York y Los Ángeles, con demoras, desvíos y trabas al arribo internacional

Guardar
Múltiples pasajeros con equipaje de mano y maletas esperan en una terminal de aeropuerto, con algunos sentados en sillas y grandes ventanales de fondo
Aerolíneas y autoridades locales advierten que una retirada de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza afectaría operaciones y logística (Reuters)

La posible suspensión del procesamiento de viajeros internacionales y carga en aeropuertos de ciudades santuario de Estados Unidos, es decir, jurisdicciones que limitan su cooperación con las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias, genera preocupación entre aerolíneas, autoridades locales y sectores turísticos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que la administración de Donald Trump estudia una medida que podría frenar la llegada de pasajeros y mercancías en terminales clave ubicadas en estados gobernados por demócratas, a pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA.

PUBLICIDAD

La propuesta, aún en etapa de análisis, apunta a presionar a las denominadas “ciudades santuario” que niegan colaboración con las políticas federales de inmigración.

Varios aviones de pasajeros en pista de aeropuerto. Uno azul oscuro en el aire, otro blanco con cola Delta, y American. Un vehículo de servicio
La Asociación de Viajes de Estados Unidos alerta sobre pérdidas para destinos que dependen de visitantes extranjeros y del comercio internacional (Reuters)

De aplicarse, millones de turistas extranjeros y grandes volúmenes de comercio internacional enfrentarían interrupciones inmediatas en aeropuertos como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco, Seattle, Boston, Denver, Filadelfia y Newark.

PUBLICIDAD

Mullin declaró en Fox News: “No deberíamos procesar” vuelos internacionales en ciudades donde las autoridades locales “no permiten que hagamos cumplir las leyes federales”.

Alcance y consecuencias para viajeros y comercio

Según Reuters, el plan contempla suspender el control migratorio y aduanero en aeropuertos de jurisdicciones clasificadas como santuario. Esto impediría el ingreso legal de pasajeros en vuelos internacionales y bloquearía la entrada de carga, alterando cadenas de suministro y actividades comerciales de gran escala.

Vista interior de una terminal de aeropuerto con pasajeros y equipaje. Una gran bandera estadounidense cuelga del techo. Paneles de información de vuelos visibles al fondo
La suspensión del control migratorio y aduanero podría impedir el ingreso legal de pasajeros y bloquear la entrada de carga (Reuters)

La Asociación de Viajes de Estados Unidos (US Travel Association), que reúne a aerolíneas, hoteles y empresas de alquiler de vehículos, advirtió que la medida tendría un fuerte impacto en la industria y en comunidades que dependen de visitantes extranjeros.

Más de 50 millones de viajeros internacionales arribaron el año pasado solo a los principales aeropuertos de Nueva York, según Reuters. Airlines for America, asociación que agrupa a aerolíneas estadounidenses, alertó que la reducción de personal de aduanas alteraría las operaciones para compañías aéreas, pasajeros y transporte de mercancías.

Cuándo surgío la amenaza y cuál es su fundamento

La administración Trump mencionó esta posibilidad por primera vez en abril, durante un debate sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. Mullin reiteró la advertencia el martes en una entrevista televisiva, aunque aclaró que no existe una decisión definitiva sobre la puesta en marcha del plan, según precisó Reuters.

La administración de Donald Trump evalúa frenar el procesamiento internacional en aeropuertos ubicados en jurisdicciones santuario (Reuters)
La administración de Donald Trump evalúa frenar el procesamiento internacional en aeropuertos ubicados en jurisdicciones santuario (Reuters)

El secretario comunicó en privado a ejecutivos del sector turístico que el gobierno evalúa retirar agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los aeropuertos afectados. Mullin vinculó la amenaza con la resistencia de líderes locales demócratas a colaborar en operativos federales de control migratorio.

Quiénes apoyan y cuestionan la propuesta

El Departamento de Justicia publicó recientemente una lista de ciudades y estados santuario que incluye la mayoría de los aeropuertos internacionales más concurridos del país. Mullin sostuvo que las autoridades locales impiden la labor federal, al calificar a los funcionarios como “demócratas radicales de izquierda”.

Desde el Partido Demócrata, legisladores y alcaldes consideran desproporcionada la respuesta del gobierno federal y advierten que pone en riesgo la economía y la conectividad internacional. También reclaman reformas a los organismos de control migratorio tras hechos graves, como la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis durante operativos de CBP, informó Reuters.

Qué consecuencias económicas se prevén

Si la Casa Blanca decide avanzar, el tráfico internacional podría enfrentar una interrupción inédita. La llegada de turistas para la Copa Mundial de la FIFA quedaría en duda y el sector anticipa pérdidas económicas en los destinos afectados, de acuerdo con la US Travel Association.

Vista trasera de un hombre calvo con barba, vestido con un chaleco verde oliva con las letras "POLICE ICE" en amarillo, de pie en un concurrido pasillo con gente
La reducción de agentes de aduanas en terminales podría generar retrasos, cancelaciones y graves dificultades logísticas para aerolíneas y comercio internacional (AFP)

La Asociación de Viajes de Estados Unidos comunicó a Reuters que la administración Trump confirmó que estudia la retirada de agentes de CBP y advirtió sobre el daño que sufrirían las comunidades y empresas vinculadas al turismo y el comercio internacional.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha informado una fecha estimada para aplicar la medida.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasNueva YorkEstados UnidosCasa BlancaCiudades SantuarioControl MigratorioIndustria Turística

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adolescente acusado de asesinar a su hermanastra en un crucero seguirá en libertad hasta el juicio

En una audiencia, la disposición judicial estableció que el adolescente procesado por homicidio en primer grado y abuso sexual agravado permanezca libre bajo vigilancia monitoreada, mientras las autoridades analizan si corresponde su reclusión previa al juicio

Adolescente acusado de asesinar a su hermanastra en un crucero seguirá en libertad hasta el juicio

Nueva York ordena instalar un limitador de velocidad en el vehículo a quienes acumulen 16 multas captadas por cámaras

La ley firmada por Kathy Hochul apunta a reincidentes y exige un dispositivo que impide superar el límite permitido

Nueva York ordena instalar un limitador de velocidad en el vehículo a quienes acumulen 16 multas captadas por cámaras

La ciudad de Dallas se prepara para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026: dónde ver los partidos

Con opciones para todos los gustos y una agenda repleta, los locales invitan a compartir goles y sorpresas entre sabores texanos y ambientes internacionales

La ciudad de Dallas se prepara para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026: dónde ver los partidos

El punto frágil que atraviesa a Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 y que la lista de Pochettino deja expuesto

The Athletic describe un plantel con base europea y apuestas recientes, pero con dudas sobre la confiabilidad atrás cuando suba la exigencia, en especial por la salud de piezas clave y la necesidad de bajar errores

El punto frágil que atraviesa a Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 y que la lista de Pochettino deja expuesto

Rubio confía en alcanzar un acuerdo con Cuba mientras Washington intensifica la presión sobre La Habana

El secretario de Estado, de ascendencia cubana, calificó el posible fracaso de las negociaciones como una amenaza a la seguridad nacional y denunció que el ejército controla el 70% de la economía de la isla

Rubio confía en alcanzar un acuerdo con Cuba mientras Washington intensifica la presión sobre La Habana

TECNO

10 secretos útiles para dominar tu nuevo Mac desde el inicio

10 secretos útiles para dominar tu nuevo Mac desde el inicio

Steam Deck OLED recibe un aumento de precio inesperado en la web oficial

Por qué la IA de Google destaca en todo pero falla en deletrear su propio nombre

Transmiten un partido de fútbol usando solo cámaras de iPhone 17 Pro y Pro Max: este fue el resultado

Apple prepara una función que bloqueará el iPhone al detectar un robo

ENTRETENIMIENTO

Grogu debuta a lo grande en “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” con un despliegue técnico de película

Grogu debuta a lo grande en “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” con un despliegue técnico de película

La escena eliminada de Margot Robbie en Cumbres Borrascosas que su directora no puede olvidar

Jack Nicholson y su devoción por Marlon Brando: “Fue el más grande de todos los tiempos”

Olivia Rodrigo sobre su tercer álbum: “Aunque fracase, si siento que es verdadero para mi es éxito”

La canción de 1971 que enfrentó a Keith Richards y Mick Jagger

MUNDO

El Ejército de Israel abatió al jefe de una infraestructura clave para la transferencia de fondos de Hamas

El Ejército de Israel abatió al jefe de una infraestructura clave para la transferencia de fondos de Hamas

El régimen iraní atacó a 4 buques que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz

La AIE advirtió que la guerra en Medio Oriente está transformando las estrategias energéticas nacionales

Los regímenes de Cuba y China reforzaron su alianza estratégica en medio de la presión de EEUU

Estados Unidos e Irán intercambian ataques mientras crece la incertidumbre por un posible acuerdo para frenar la guerra