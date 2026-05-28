Estados Unidos planea detener los trámites de inmigración y aduanas en determinados aeropuertos

Aerolíneas y autoridades locales advierten que una retirada de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza afectaría operaciones y logística (Reuters)

La posible suspensión del procesamiento de viajeros internacionales y carga en aeropuertos de ciudades santuario de Estados Unidos, es decir, jurisdicciones que limitan su cooperación con las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias, genera preocupación entre aerolíneas, autoridades locales y sectores turísticos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que la administración de Donald Trump estudia una medida que podría frenar la llegada de pasajeros y mercancías en terminales clave ubicadas en estados gobernados por demócratas, a pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA.

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La propuesta, aún en etapa de análisis, apunta a presionar a las denominadas “ciudades santuario” que niegan colaboración con las políticas federales de inmigración.

La Asociación de Viajes de Estados Unidos alerta sobre pérdidas para destinos que dependen de visitantes extranjeros y del comercio internacional (Reuters)

De aplicarse, millones de turistas extranjeros y grandes volúmenes de comercio internacional enfrentarían interrupciones inmediatas en aeropuertos como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco, Seattle, Boston, Denver, Filadelfia y Newark.

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Mullin declaró en Fox News: “No deberíamos procesar” vuelos internacionales en ciudades donde las autoridades locales “no permiten que hagamos cumplir las leyes federales”.

Alcance y consecuencias para viajeros y comercio

Según Reuters, el plan contempla suspender el control migratorio y aduanero en aeropuertos de jurisdicciones clasificadas como santuario. Esto impediría el ingreso legal de pasajeros en vuelos internacionales y bloquearía la entrada de carga, alterando cadenas de suministro y actividades comerciales de gran escala.

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La suspensión del control migratorio y aduanero podría impedir el ingreso legal de pasajeros y bloquear la entrada de carga (Reuters)

La Asociación de Viajes de Estados Unidos (US Travel Association), que reúne a aerolíneas, hoteles y empresas de alquiler de vehículos, advirtió que la medida tendría un fuerte impacto en la industria y en comunidades que dependen de visitantes extranjeros.

Más de 50 millones de viajeros internacionales arribaron el año pasado solo a los principales aeropuertos de Nueva York, según Reuters. Airlines for America, asociación que agrupa a aerolíneas estadounidenses, alertó que la reducción de personal de aduanas alteraría las operaciones para compañías aéreas, pasajeros y transporte de mercancías.

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Cuándo surgío la amenaza y cuál es su fundamento

La administración Trump mencionó esta posibilidad por primera vez en abril, durante un debate sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. Mullin reiteró la advertencia el martes en una entrevista televisiva, aunque aclaró que no existe una decisión definitiva sobre la puesta en marcha del plan, según precisó Reuters.

La administración de Donald Trump evalúa frenar el procesamiento internacional en aeropuertos ubicados en jurisdicciones santuario (Reuters)

El secretario comunicó en privado a ejecutivos del sector turístico que el gobierno evalúa retirar agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los aeropuertos afectados. Mullin vinculó la amenaza con la resistencia de líderes locales demócratas a colaborar en operativos federales de control migratorio.

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Quiénes apoyan y cuestionan la propuesta

El Departamento de Justicia publicó recientemente una lista de ciudades y estados santuario que incluye la mayoría de los aeropuertos internacionales más concurridos del país. Mullin sostuvo que las autoridades locales impiden la labor federal, al calificar a los funcionarios como “demócratas radicales de izquierda”.

Desde el Partido Demócrata, legisladores y alcaldes consideran desproporcionada la respuesta del gobierno federal y advierten que pone en riesgo la economía y la conectividad internacional. También reclaman reformas a los organismos de control migratorio tras hechos graves, como la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis durante operativos de CBP, informó Reuters.

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Qué consecuencias económicas se prevén

Si la Casa Blanca decide avanzar, el tráfico internacional podría enfrentar una interrupción inédita. La llegada de turistas para la Copa Mundial de la FIFA quedaría en duda y el sector anticipa pérdidas económicas en los destinos afectados, de acuerdo con la US Travel Association.

La reducción de agentes de aduanas en terminales podría generar retrasos, cancelaciones y graves dificultades logísticas para aerolíneas y comercio internacional (AFP)

La Asociación de Viajes de Estados Unidos comunicó a Reuters que la administración Trump confirmó que estudia la retirada de agentes de CBP y advirtió sobre el daño que sufrirían las comunidades y empresas vinculadas al turismo y el comercio internacional.

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El Departamento de Seguridad Nacional no ha informado una fecha estimada para aplicar la medida.