Steam Deck OLED recibe un aumento de precio inesperado en la web oficial

El modelo con 512GB de almacenamiento pasó a costar 779 euros. (store.steampowered.com)

Valve ha actualizado sin previo aviso los precios de Steam Deck OLED en su tienda oficial, generando sorpresa entre los usuarios de Estados Unidos y Europa. El ajuste afecta de forma notoria a las versiones con más capacidad de almacenamiento, ya que el incremento supera los 200 euros en comparación con el valor anterior.

Esta medida impacta directamente a los jugadores que aguardaban el restablecimiento de stock, pues ahora deberán afrontar un coste considerablemente mayor para adquirir el dispositivo.

PUBLICIDAD

Nuevos precios de Steam Deck OLED

La revisión de precios de Steam Deck OLED se ha materializado de forma abrupta, según han reportado diversos usuarios en X, como Wario64. Las nuevas tarifas muestran un aumento sustancial respecto a las cifras previas.

Así luce el Steam Deck OLED. (store.steampowered.com)

El modelo con 512GB de almacenamiento pasó a costar 779 euros, cuando antes tenía un precio de 569 euros. Por su parte, la versión de 1TB subió hasta 919 euros, dejando atrás los 679 euros que marcaba anteriormente.

PUBLICIDAD

Este ajuste ha coincidido con la reposición de unidades en la tienda oficial de Steam. Durante las semanas anteriores, Steam Deck OLED estuvo agotado, lo que generó expectativa entre los interesados en adquirirlo.

Sin embargo, tras restablecerse el stock, quienes esperaban para comprar el dispositivo se encontraron con que ahora deberán abonar una suma superior. Valve, hasta el momento, no ha ofrecido explicaciones públicas sobre las razones detrás de este incremento.

PUBLICIDAD

La versión de 1TB subió hasta 919 euros, dejando atrás los 679 euros que marcaba anteriormente. (Difusión)

Implicaciones del aumento de precio para futuros lanzamientos de Valve

El encarecimiento de Steam Deck OLED introduce incertidumbre en torno a los futuros productos de Valve, especialmente en relación con Steam Machine. Este nuevo PC-consola está programado para salir al mercado en 2026, pero todavía no se conocen detalles sobre su precio final.

La referencia más cercana que tienen los consumidores es el costo actual de Steam Deck OLED, que fue lanzado en noviembre de 2023 y ahora tiene una barrera de entrada de 779 euros para el modelo de 512GB.

PUBLICIDAD

La ausencia de un comunicado oficial por parte de Valve deja abiertas varias preguntas sobre la política de precios de la compañía fundada por Gabe Newell. Los antecedentes recientes invitan a pensar que futuros dispositivos podrían presentar precios elevados, aunque será necesario esperar anuncios formales para conocer la estrategia definitiva respecto a Steam Machine.

El nuevo modelo incorpora una batería de 50 Wh, frente a los 40 Wh del dispositivo original.

Mientras tanto, el aumento repentino en el valor de Steam Deck OLED representa un factor de preocupación para quienes siguen de cerca las novedades de la marca.

PUBLICIDAD

Steam Deck OLED: especificaciones y mejoras frente al modelo original

El Steam Deck OLED representa un salto considerable respecto a la versión original, no solo por su pantalla renovada, sino por la revisión profunda de aspectos clave que incidían en la experiencia del usuario. Valve, aunque evita llamarlo “Steam Deck 2”, ha realizado una actualización que atiende prácticamente todos los puntos señalados como débiles en el modelo LCD.

El cambio más visible y apreciado es la nueva pantalla OLED. Este panel no solo permite negros puros, sino que también resalta los contrastes, dando como resultado imágenes mucho más vivas y realistas. La tecnología HDR real se traduce en una experiencia visual superior, especialmente en juegos con gráficos detallados o escenas oscuras.

PUBLICIDAD

El tamaño de la pantalla también crece ligeramente, alcanzando las 7,4 pulgadas. Esta ampliación, lograda gracias a biseles más finos, mejora la inmersión sin aumentar de forma significativa las dimensiones del dispositivo. La resolución se mantiene en 1280 x 800 píxeles, adecuada para mantener una buena densidad de imagen en formato portátil.

La Steam Deck está diseñada específicamente para jugar a tu biblioteca de juegos de Steam. VALVE

Un aspecto clave en la jugabilidad está en la tasa de refresco. El Steam Deck OLED alcanza los 90 Hz, un avance respecto a los 60 Hz del modelo anterior. Esta mejora hace que tanto los menús del sistema como los juegos se perciban notablemente más fluidos, lo que beneficia especialmente a títulos de acción rápida o con desplazamientos intensos.

PUBLICIDAD

La luminosidad de la pantalla es otro punto fuerte. En contenidos HDR, el brillo máximo llega a los 1.000 nits, mientras que en SDR alcanza los 600 nits. Este rango permite jugar sin problemas en exteriores o en ambientes con mucha luz, algo que suele ser un desafío para las consolas portátiles tradicionales.

En cuanto a la autonomía, Valve ha respondido a una de las críticas más recurrentes de los usuarios: la duración limitada de la batería. El nuevo modelo incorpora una batería de 50 Wh, frente a los 40 Wh del dispositivo original. Este incremento en capacidad se combina con una nueva APU de AMD fabricada en 6 nanómetros, que consume menos energía y genera menos calor, mejorando la eficiencia del equipo.

PUBLICIDAD