La Justicia de Estados Unidos desestimó dos imputaciones en el caso de corrupción en la FIFA

Imagen de archivo de Hernán López, ex ejecutivo de 21st Century Fox y Full Play Group, a su llegada a la Corte Federal en Brooklyn, Nueva York, EEUU. 2 marzo 2023 (REUTERS/Brendan McDermid)

Un juez federal de Estados Unidos desestimó el miércoles los cargos contra Hernán López y la empresa argentina Full Play Group, en un giro que reconfigura una de las investigaciones más importantes sobre corrupción en el fútbol internacional y que podría derivar en nuevos pedidos para anular otras condenas vinculadas al caso FIFA.

La jueza Pamela K. Chen, del Distrito Este de Nueva York, aceptó la solicitud presentada en diciembre por el Departamento de Justicia estadounidense para retirar los cargos contra López, ex ejecutivo de Fox para América Latina, y Full Play Group, una firma argentina de marketing deportivo que había sido acusada de participar en un esquema de sobornos para obtener derechos comerciales de torneos de fútbol.

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López y Full Play habían sido condenados por un jurado federal en 2023 en un juicio que expuso años de pagos ilícitos a dirigentes del fútbol internacional a cambio de derechos de transmisión y comercialización de competencias organizadas por la FIFA y otras entidades regionales.

Los fiscales sostenían que los acusados participaron en maniobras vinculadas a la adjudicación de derechos comerciales de torneos como la Copa América y la Copa Libertadores. La acusación también afirmaba que las acciones de López favorecieron que Fox obtuviera los derechos de transmisión en Estados Unidos de las Copas del Mundo de 2018, 2022 y 2026.

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Pese a esas condenas, el Departamento de Justicia solicitó en diciembre pasado el retiro definitivo de los cargos al considerar que la medida respondía al “interés de la justicia”. El miércoles, Chen concedió la moción en una breve decisión pronunciada desde el estrado del tribunal federal de Brooklyn.

La resolución puso fin a un extenso recorrido judicial dentro de la investigación general sobre corrupción en la FIFA. Durante los últimos tres años, las condenas contra López y Full Play fueron anuladas y posteriormente restablecidas por tribunales federales antes de que el gobierno estadounidense decidiera retirar los cargos de manera definitiva.

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Tras la audiencia, López declaró ante periodistas en Brooklyn: “Seis años después, un caso que nunca debió haber empezado por fin ha terminado”. Por su parte, Carlos Ortiz, abogado de Full Play, afirmó en un comunicado que la empresa estaba “muy agradecida por la cuidadosa consideración del caso por parte del gobierno” y añadió: “Estamos satisfechos con este resultado”.

Tras la audiencia, López declaró ante periodistas en Brooklyn: “Seis años después, un caso que nunca debió haber empezado por fin ha terminado” (AP)

Sin embargo, la decisión no cerró el caso FIFA en su totalidad. Desde que el procurador general D. John Sauer solicitó la desestimación de los cargos contra López y Full Play, otros cuatro acusados presentaron pedidos ante la justicia para que también se retiren sus condenas.

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Esos acusados argumentaron que la postura adoptada por el Departamento de Justicia demuestra que nunca existieron delitos. Si esos planteos prosperan, la causa podría enfrentar una serie de nuevas presentaciones judiciales de otros condenados y acusados vinculados a la investigación.

En una carta enviada en marzo a la jueza Chen, el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., sostuvo que, aunque los cargos contra López y Full Play debían retirarse, el resto de las condenas debían mantenerse vigentes.

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Esa posición coincide con la postura de la FIFA y de la CONCACAF, el organismo rector del fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Nocella representó personalmente al gobierno durante la audiencia de del miércoles, una situación poco habitual para un fiscal federal de su cargo. Los fiscales de carrera que participaron durante años en la investigación no estuvieron presentes en el tribunal, y Nocella fue el único firmante de la solicitud de sobreseimiento.

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La ausencia de esos fiscales fue mencionada por la jueza Chen durante la audiencia. La magistrada comentó a Nocella que “su equipo era totalmente adecuado”.

La investigación sobre corrupción en la FIFA comenzó de manera secreta hace 16 años y se convirtió en uno de los procesos más relevantes impulsados por el Departamento de Justicia estadounidense en materia de corrupción internacional. Desde entonces, los fiscales obtuvieron más de 30 condenas y cientos de millones de dólares en multas e indemnizaciones.

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Logo de la FIFA en Zurich. (EFE/EPA/CLAUDIO THOMA)

No obstante, durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia redujo y desmanteló equipos especializados en corrupción pública y extranjera.

En la audiencia del miércoles, Nocella sostuvo que el caso FIFA “no encaja dentro de las prioridades de la administración”. Según explicó, las prioridades actuales del gobierno incluyen investigaciones sobre terrorismo, organizaciones violentas y narcotráfico.

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La semana pasada, The New York Times informó que los fiscales que aún trabajan en el caso mantenían conversaciones para negociar posibles acuerdos judiciales con Hugo Jinkis y Mariano Jinkis, propietarios de Full Play y acusados históricos de la causa.

Ambos permanecieron durante casi 11 años fuera del alcance de la justicia estadounidense debido a que un juez argentino bloqueó sus extradiciones.

La posible llegada de Hugo y Mariano Jinkis a Brooklyn para enfrentar cargos federales contrastó con la afirmación de Nocella ante el tribunal respecto de que el caso FIFA dejó de ser una prioridad para el gobierno estadounidense.

En escritos judiciales previos, Chen señaló que evaluará los pedidos de anulación presentados por los otros cuatro condenados una vez resuelta la situación de López y Full Play. Hasta el momento, la magistrada no fijó fechas para futuras audiencias.