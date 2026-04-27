Estados Unidos

El tiroteo de Washington genera debates sobre la visita de Estado de los reyes británicos mientras se mantiene la agenda

Las autoridades reales y estadounidenses coincidieron en preservar la programación inicial del recorrido, haciendo mínimas adaptaciones de seguridad, luego de analizar los hechos ocurridos durante la cena interrumpida por el atentado armado

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Luego del tiroteo en Washington, el Palacio de Buckingham ratificó que la visita oficial de Carlos III y Camila a Estados Unidos continúa normalmente (REUTERS/File Photo)
Luego del tiroteo en Washington, el Palacio de Buckingham ratificó que la visita oficial de Carlos III y Camila a Estados Unidos continúa normalmente (REUTERS/File Photo)

En las últimas horas, el Palacio de Buckingham confirmó que la visita de Estado del rey Carlos III y Camila a Estados Unidos, prevista para iniciar este lunes, seguirá adelante tras el tiroteo que interrumpió la Cena de Corresponsales en Washington, un incidente que forzó a revisar de inmediato todos los dispositivos de seguridad planificados para el recorrido real, según informaron The New York Times.

La seguridad del viaje estaba bajo análisis desde la noche del sábado, cuando un hombre armado, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, intentó irrumpir en el hotel donde se celebraba la White House Correspondents’ Association Dinner.

Allen disparó varias veces antes de ser detenido; solo un agente del Servicio Secreto resultó herido —y su chaleco antibalas fue determinante para que no sufriera lesiones de gravedad—, afirmó el presidente Donald Trump en conferencia de prensa.

La evacuación inmediata de Trump, la primera dama Melania Trump y demás autoridades evitó víctimas fatales, pero elevó la inquietud sobre la seguridad de actos oficiales de alto perfil en la capital norteamericana.

El tiroteo en la cena de corresponsales en Washington forzó una revisión inmediata de los dispositivos de seguridad para el viaje real (REUTERS)
El tiroteo en la cena de corresponsales en Washington forzó una revisión inmediata de los dispositivos de seguridad para el viaje real (REUTERS)

Tras extensas conversaciones “a ambos lados del Atlántico”, el Palacio de Buckingham optó por mantener la agenda “con los ajustes mínimos necesarios” para reducir cualquier riesgo. En las horas posteriores al ataque, el rey fue “plenamente informado del desarrollo de los hechos” y expresó sentirse “profundamente aliviado” de que el presidente Trump, su esposa y todos los asistentes se encontraran a salvo.

El presidente Trump había sido foco de otros dos importantes incidentes de seguridad en los últimos tres años, lo que acentúa la preocupación en torno a los riesgos que enfrentan visitas de Estado extranjeras a Washington.

El viaje de Carlos III y Camila contempla actos en Washington D.C., Nueva York y Virginia, e incluye una intervención ante el Congreso y una ceremonia en el monumento a las víctimas del 11 de Septiembre.

Los organizadores diseñaron la visita con máxima discreción en coordinación con autoridades estadounidenses, intensificando protocolos tras el tiroteo. El fiscal general interino Todd Blanche declaró a NBC News que “confía plenamente en las medidas de seguridad reforzadas, a la vez que reconoció que el episodio puso a prueba y demostró la solidez del sistema de protección estadounidense”.

El ministro británico Darren Jones aseguró en medios nacionales que la visita contará con los recursos “apropiados al nivel de riesgo”, y la oposición laborista consideró “vital” revisar los preparativos durante la noche previa a la llegada real.

El viaje de Estado de Carlos III y Camila incluye actos en Washington D.C., Nueva York y Virginia, con intervención ante el Congreso (REUTERS/File Photo)
El viaje de Estado de Carlos III y Camila incluye actos en Washington D.C., Nueva York y Virginia, con intervención ante el Congreso (REUTERS/File Photo)

Una visita que celebrará la independencia de Estados Unidos y afronta tensiones diplomáticas

La visita oficial de los monarcas británicos coincide con el 250° aniversario de la independencia estadounidense, y fue concebida meses antes de que surgiera el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, que desde febrero ha afectado la relación política entre Washington y Londres, según señaló The New York Times.

En el trasfondo, también inciden las recientes declaraciones de Trump, quien ha criticado la renuencia del Reino Unido a implicarse activamente en la ofensiva internacional y ha puesto en duda la posición estadounidense sobre la soberanía británica de las Islas Malvinas.

Pese a estas diferencias, Trump reiteró su admiración personal por el monarca y la importancia simbólica de la monarquía para el vínculo bilateral. “Estoy deseando pasar tiempo con el rey, a quien respeto profundamente… ¡será maravilloso!”, publicó Trump en redes sociales, y reafirmó: “Lo conozco desde hace años. Es valiente y es un gran hombre”.

Donald Trump, quien fue evacuado tras el ataque, reiteró su admiración por Carlos III y resaltó la importancia de la monarquía británica (REUTERS/Kevin Lamarque)
Donald Trump, quien fue evacuado tras el ataque, reiteró su admiración por Carlos III y resaltó la importancia de la monarquía británica (REUTERS/Kevin Lamarque)

Con la meta explícita de dejar atrás las tensiones políticas, varios líderes británicos manifestaron apoyo al presidente estadounidense tras el tiroteo. El primer ministro Keir Starmer dialogó con Trump por teléfono e insistió en la necesidad de garantizar la seguridad del rey durante su estadía.

Otros referentes, como Nigel Farage y el líder liberal demócrata Ed Davey, repudiaron el ataque y expresaron alivio de que “no se registraran víctimas mortales”, según sus declaraciones recogidas por medios británicos.

Líderes británicos como Keir Starmer, manifestaron alivio por la ausencia de víctimas fatales y destacaron el apoyo bilateral pese a las diferencias (REUTERS/Kevin Lamarque)
Líderes británicos como Keir Starmer, manifestaron alivio por la ausencia de víctimas fatales y destacaron el apoyo bilateral pese a las diferencias (REUTERS/Kevin Lamarque)

El viaje real, que había presentado ya desafíos diplomáticos y logísticos, ahora se inicia bajo estrictos controles y el escrutinio internacional. Se prevé que el programa incluya un homenaje conjunto a los caídos de Estados Unidos y el Reino Unido en Virginia y la participación de los reyes en actos oficiales limitados y ajustados a las nuevas condiciones de seguridad.

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