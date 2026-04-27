Carlos III y Camila viajan a Estados Unidos para ver a Donald Trump: una visita histórica marcada por la política, las ausencias familiares y una agenda simbólica

En una imagen de archivo. (AP)

El viaje de Estado de Carlos III y Camila a Estados Unidos no es uno más dentro de su agenda internacional. Se trata de una visita cargada de significado, tanto por su contexto político como por las circunstancias personales que rodean al monarca. Será la primera vez en casi dos décadas que un soberano británico realiza un desplazamiento de estas características al país norteamericano, retomando así una tradición que quedó marcada por la histórica visita de Isabel II en 2007.

La llegada de los reyes británicos a Washington D.C. se produce en un momento especialmente sensible en el panorama internacional. La relación entre ambos países, tradicionalmente estrecha, atraviesa una etapa de reajustes, y el papel de Carlos III como figura diplomática adquiere una relevancia especial. Su capacidad para ejercer esa llamada “diplomacia silenciosa” será clave en una visita que busca reforzar la conexión entre Londres y Washington.

Uno de los focos principales estará puesto en su encuentro con Donald Trump, en un contexto político complejo y con declaraciones recientes que han generado cierta tensión entre ambas orillas del Atlántico. Aunque desde el entorno estadounidense se ha querido transmitir una imagen cordial, lo cierto es que el viaje exige una gran delicadeza institucional. El Gobierno británico confía en que la figura del rey contribuya a suavizar diferencias y mantener la solidez de una alianza estratégica.

El presidente Donald Trump y el rey Carlos III de revista a la Guardia de Honor tras la llegada del americano al castillo de Windsor en septiembre de 2025. (Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)

Un momento agitado para la casa real británica

Sin embargo, no todo gira en torno a la política exterior. La visita también se ve salpicada por asuntos que afectan directamente a la familia real británica. El nombre del príncipe Andrés vuelve a situarse en el centro del debate público debido a su vinculación con Jeffrey Epstein, un asunto que sigue siendo objeto de atención en Estados Unidos. Aunque desde Buckingham han optado por no pronunciarse y mantener la agenda institucional sin alteraciones, la cuestión añade una capa de complejidad al viaje.

El exduque de York, el príncipe Andrés, enfrenta a la justicia tras ser arrestado. La operación se produce después de la publicación de documentos que lo vinculan con la red de Jeffrey Epstein y sugieren que pudo compartir información sensible del gobierno británico.

A nivel personal, hay otra ausencia que no pasará desapercibida. A pesar de que el rey se encontrará en suelo estadounidense, no está previsto que se produzca ningún encuentro con su hijo, el príncipe Harry, ni con su familia. La distancia entre ambas partes continúa siendo evidente, y esta visita vuelve a poner de manifiesto la falta de acercamiento entre padre e hijo, especialmente teniendo en cuenta que el duque reside en California junto a su esposa e hijos.

La agenda de los reyes Carlos y Camila en Estados Unidos

Más allá de estas cuestiones, la agenda de Carlos III y Camila combina actos institucionales con gestos simbólicos. En Nueva York, los reyes rendirán homenaje en el Memorial del 11-S, un lugar de gran carga emocional, y participarán en iniciativas comunitarias que reflejan el interés del monarca por temas como la sostenibilidad y el desarrollo social. Por su parte, la Reina consorte continuará impulsando causas vinculadas a la protección de las víctimas de violencia, una de sus principales líneas de trabajo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el rey Carlos III, Melania Trump y la reina Camilla durante la ceremonia de bienvenida al presiendete en el castillo de Windsor. (Chris Jackson/Pool via REUTERS)

El viaje también incluirá referencias culturales compartidas entre ambos países, con actos que ponen en valor los vínculos históricos y sociales que unen al Reino Unido y Estados Unidos. Todo ello en una agenda diseñada al milímetro, que alterna encuentros políticos, actos conmemorativos y visitas de carácter más cercano.