Estados Unidos

El sospechoso de asesinar a Trump dejó un manifiesto contra el presidente : qué dice el texto que envió a su familia antes de viajar a Washington

El Servicio Secreto y el FBI obtuvieron una copia de los argumentos que compartió Cole Tomas Allen antes hospedarse en el hotel Hilton para tratar de ejecutar al presidente de los Estados Unidos

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Una página de texto escrita en inglés con un saludo, disculpas, y la explicación de los motivos del autor, mencionando a Donald Trump
Facsímil del Manifiesto escrito por Cole Tomas Allen para justificar su decisión de asesinar a Donald Trump

(Desde Washington, Estados Unidos) Oficiales del FBI y el Servicio Secreto obtuvieron una copia del delirante manifiesto que Cole Tomas Allen envió a su familia para justificar su intención de asesinar a Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Se trata de un escrito de casi doscientas palabras que apunta a la agenda política y la mirada ideológica de Trump.

Textual, el manifiesto de Cole Tomas Allen dice:

“¡Hola a todos!

Puede que hoy haya sorprendido a mucha gente. Permítanme empezar disculpándome con todos aquellos cuya confianza traicioné.

Les pido disculpas a mis padres por decir que tenía una entrevista sin especificar que era para “Los más buscados”.

Les pido disculpas a mis colegas y estudiantes por decir que tenía una emergencia personal (para cuando alguien lea esto, probablemente sí NECESITE ir a urgencias, pero difícilmente se puede decir que no sea una situación autoinfligida).

Les pido disculpas a todas las personas junto a las que viajé, a todos los trabajadores que manipularon mi equipaje y a todas las demás personas no objetivo en el hotel a las que puse en peligro simplemente por estar cerca.

Les pido disculpas a todos los que fueron abusados y/o asesinados antes de esto, a todos los que sufrieron antes de que yo pudiera intentar esto, y a todos los que puedan seguir sufriendo después, independientemente de mi éxito o fracaso.

No espero perdón, pero si hubiera visto alguna otra forma de llegar tan cerca, la habría tomado. Nuevamente, mis más sinceras disculpas.

Ahora, sobre por qué hice todo esto:

Soy ciudadano de los Estados Unidos de América.

Lo que hacen mis representantes me representa.

Y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes.

(Bueno, para ser completamente honesto, dejé de estar dispuesto hace mucho tiempo, pero esta es la primera oportunidad real que he tenido para hacer algo al respecto).

Documento de texto en inglés que muestra las "reglas de enfrentamiento" para un ataque, detallando objetivos y no objetivos relacionados con Donald Trump
Facsímil del Manifiesto escrito por Cole Tomas Allen para justificar su decisión de asesinar a Donald Trump

Mientras hablo de esto, también repasaré mis reglas de enfrentamiento previstas (probablemente en un formato terrible, pero no soy militar, así que qué más da).

Funcionarios de la administración (sin incluir al Sr. Patel): son objetivos, priorizados desde el de mayor rango al de menor.

Servicio Secreto: son objetivos solo si es necesario, y deben ser incapacitados de forma no letal si es posible (es decir, espero que lleven chalecos antibalas, porque un disparo al centro de masa con escopetas destroza a quienes no los tienen).

Seguridad del hotel: no son objetivos en la medida de lo posible (es decir, a menos que me disparen).

Policía del Capitolio: igual que la seguridad del hotel.

Guardia Nacional: igual que la seguridad del hotel.

Empleados del hotel: no son objetivos en absoluto.

Invitados: no son objetivos en absoluto.

Para minimizar las víctimas también usaré munición de perdigones en lugar de balas sólidas (menor penetración a través de paredes).

Aun así, atravesaría a la mayoría de las personas aquí para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario (bajo la premisa de que la mayoría de la gente “eligió” asistir a un discurso de un pedófilo, violador y traidor, y por lo tanto es cómplice), pero realmente espero que no llegue a eso".

Agentes del Servicio Secreto evacúan a Donald Truma de la cena de corresponsales en Washington, (Estados Unidos)

La información clave para confirmar las intenciones de Cole Tomas Allen surgió anoche durante las entrevistas que mantuvieron los Servicios Secretos de Estados Unidos, el FBI y la Policía del Condado de Montgomery con Avriana Allen, hermana del principal acusado por la justicia federal del Distrito de Columbia.

Avriana Allen entregó una copia del manifiesto que su hermano Cole Tomas había enviado a los familiares antes de irrumpir armado en el hotel Hilton de Washington.

Avriana Allen confirmó que su hermano Cole Tomas Allen compró dos pistolas y una escopeta en una armería llamada Cap Tactical Firearms, y que las escondió en la casa de sus padres.

En el marco de estos interrogatorios, la hermana del implicado también reveló al FBI y al Servicio Secreto que concurría a un campo de tiro para entrenar con las armas de fuego que llevó al hotel Hilton Washington.

La información aportada por Avriana Allen al FBI además ratificó que Cole Tomas Allen integraba un grupo llamado “The Wide Awakes” y que asistió a la protesta “No Kings” en California, que cuestionó la actual agenda doméstica de la administración Trump.

Donald Trump en la cena de los corresponsales de la Casa Blanca antes del ataque perpetrado por Cole Tomas Allen
Donald Trump en la cena de los corresponsales de la Casa Blanca antes del ataque perpetrado por Cole Tomas Allen

Además de este manifiesto de casi doscientas palabras que Cole Tomas Allen envió a su familia, el FBI y los servicios secretos encontraron en el hotel Hilton otros escritos del principal implicado en el intento de magnicidio.

En este contexto, el FBI y el Servicio Secreto recuperaron otro manifiesto que contenía una retorcida prosa anti-Trump y anticristiana.

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