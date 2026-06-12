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El SummerStage cumplirá 40 años con más de 60 shows

La edición de 2026 recorrerá los cinco distritos con propuestas sin costo y pagas, en una temporada que busca mostrar la diversidad cultural de Nueva York ante la llegada del Mundial

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El festival organizado por City Parks Foundation alcanza su 40° aniversario con una programación récord en los cinco distritos.
El festival organizado por City Parks Foundation alcanza su 40° aniversario con una programación récord en los cinco distritos.

SummerStage celebrará en 2026 su 40° aniversario con más de 60 conciertos y actividades gratuitas y pagos en los cinco distritos de Nueva York, según City Parks Foundation, en un verano en el que la ciudad espera millones de visitantes por la Copa Mundial de la FIFA y busca exhibir su diversidad cultural a través de los parques públicos.

Desde su creación en 1986, más de 6 millones de personas asistieron a las actividades del festival, de acuerdo con City Parks Foundation. Ese volumen lo convirtió en uno de los programas culturales gratuitos más exitosos de la ciudad y en una red distribuida de espectáculos que llega a barrios fuera de los grandes circuitos artísticos.

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La mayoría de las actividades continúan ofreciendo acceso libre para residentes y visitantes.
La mayoría de las actividades continúan ofreciendo acceso libre para residentes y visitantes.

La temporada 2026 incluirá conciertos, danza, spoken word, música internacional, hip hop, jazz, salsa, música electrónica y eventos comunitarios en parques de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, según City Parks Foundation. La organización presentó esa programación como una celebración de la diversidad cultural que define a Nueva York.

“SummerStage ha sido durante cuatro décadas un espacio donde artistas y comunidades se encuentran en los parques de la ciudad”, señaló City Parks Foundation en la presentación oficial de la temporada.

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El festival refuerza el papel de los espacios públicos como centros culturales de la ciudad.
El festival refuerza el papel de los espacios públicos como centros culturales de la ciudad.

Central Park conserva el escenario más reconocible del festival

Aunque el programa se extiende por toda la ciudad, Rumsey Playfield, en Central Park, sigue siendo la sede más reconocible de SummerStage. Por ese escenario pasaron Patti Smith, Paul Simon, The Roots, Nas, Celia Cruz, Femi Kuti, Elvis Costello y Rosalia, según el texto de presentación del festival.

La edición de 2026 mantendrá esa combinación entre artistas de alcance internacional, figuras emergentes y propuestas comunitarias. Ese cruce también explica una de las funciones más visibles del festival: reflejar los cambios demográficos y culturales de Nueva York a través de una programación con fuerte presencia latina, caribeña y africana.

SummerStage es uno de los programas culturales gratuitos más exitosos de Nueva York.
SummerStage es uno de los programas culturales gratuitos más exitosos de Nueva York.

La pregunta central sobre qué distingue a SummerStage tiene una respuesta concreta: ofrece acceso mayormente gratuito a una programación artística amplia en parques de los cinco distritos. Según City Parks Foundation, esa lógica convierte al espacio público en un punto de encuentro cultural para públicos de distintos orígenes.

El acceso gratuito gana peso en una ciudad con entradas de alto costo

El valor de esa propuesta crece en una ciudad donde muchas entradas para espectáculos tienen precios elevados. El texto fuente señala que Broadway supera con frecuencia los USD 150 por entrada y que los grandes conciertos pueden costar varios cientos de dólares, mientras que SummerStage mantiene la mayoría de sus actividades con acceso gratuito.

Artistas y comunidades hispanas forman parte esencial de la diversidad cultural representada por el festival.
Artistas y comunidades hispanas forman parte esencial de la diversidad cultural representada por el festival.

Para City Parks Foundation, los parques funcionan como espacios democráticos donde personas de distintos orígenes pueden acceder sin costo a experiencias culturales de alta calidad. La iniciativa se inscribe además en una estrategia más amplia de Nueva York para fortalecer la cultura en el espacio público.

Esa transformación también modificó el papel de los parques en la vida urbana. Según el texto fuente, ya no funcionan solo como áreas recreativas: se convirtieron en escenarios culturales capaces de atraer a miles de personas sin necesidad de infraestructura permanente.

El festival distribuye espectáculos por distintos barrios para acercar la cultura a nuevas audiencias.
El festival distribuye espectáculos por distintos barrios para acercar la cultura a nuevas audiencias.

El verano del Mundial amplía el alcance internacional del festival

La coincidencia entre el aniversario 40 de SummerStage y el Mundial 2026 abre una oportunidad adicional para la ciudad. Según el texto fuente, miles de visitantes internacionales que llegarán por el torneo podrán acceder a una programación cultural gratuita distribuida en distintos barrios.

Los organizadores consideran que SummerStage será una de las principales vitrinas culturales de ese verano. Esa proyección encaja con la estrategia de NYC Tourism de mostrar una ciudad activa más allá de sus atracciones tradicionales.

Conciertos y actividades comunitarias celebran la riqueza multicultural del borough.
Conciertos y actividades comunitarias celebran la riqueza multicultural del borough.

El impacto del festival, de acuerdo con el texto fuente, no se limita a la música. Cada presentación impulsa restaurantes cercanos, cafeterías, vendedores ambulantes autorizados, transporte público y turismo local, con un efecto especialmente visible en barrios fuera de Manhattan, donde los grandes eventos culturales pueden atraer visitantes que normalmente no recorrerían esas zonas.

Para autoridades y organizaciones culturales, SummerStage también funciona como una herramienta de desarrollo comunitario. A 40 años de su inicio, el programa quedó asociado a tres ejes definidos en el texto fuente: acceso gratuito, diversidad artística y uso del espacio público como plataforma cultural.

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