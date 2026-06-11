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Millie Bobby Brown defiende a su esposo Jake Bongiovi tras ola de críticas: “Puedo cargar mis propias cosas”

La actriz aseguró que el hijo de Jon Bon Jovi es atento y cariñoso, y explicó por qué las fotografías virales no reflejan la realidad de su matrimonio

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Millie Bobby Brown defiende a su esposo Jake Bongiovi
La actriz aseguró que las imágenes virales no cuentan toda la historia y afirmó que su esposo sabe que ella puede valerse por sí misma.(Composición fotográfica/REUTERS/Backgrid/redes sociales)

Durante los últimos meses, Jake Bongiovi ha sido objeto de una ola de comentarios en redes sociales que cuestionan su comportamiento como esposo. Fotografías y videos virales de sus paseos familiares mostraban al joven caminando cerca de Millie Bobby Brown mientras ella aparecía cargando maletas, bolsos o empujando el coche de su pequeña hija. Eso llevó a que algunos usuarios lo acusaran de no ayudar lo suficiente a la actriz.

Pero lejos de sumarse a esas críticas, la propia protagonista de Stranger Things decidió salir en defensa de su marido y aclarar que las imágenes no representan la realidad de su relación. Durante su participación en el pódcast Not Gonna Lie de Kylie Kelce, Brown cuestionó a quienes sugieren que una mujer necesita que un hombre cargue sus pertenencias.

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“Hola, soy Millie Bobby Brown y no voy a mentir: ¿desde cuándo las mujeres se volvieron incapaces de cargar sus propios bolsos, asientos de auto y cosas?”, expresó la actriz de 22 años.

“Digo esto porque yo estoy cargando todas mis maletas, mis bolsos y a mi hija, y la gente dice: ‘Tu esposo no sostiene ni una sola cosa’. Pero yo voy tres millas adelante. He estado planeando todo esto durante toda la noche”, afirmó con efusividad en el podcast.

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Tras ser acusado de no ser “caballeroso”, Jake Bongiovi recibió el respaldo público de la estrella de Stranger Things. (REUTERS/Henry Nicholls/)
Tras ser acusado de no ser “caballeroso”, Jake Bongiovi recibió el respaldo público de la estrella de Stranger Things. (REUTERS/Henry Nicholls/)

Para Brown, la reacción del público refleja una contradicción respecto al discurso de independencia femenina. “Estamos todo el tiempo hablando de empoderar a las chicas y de decir: ‘Tú puedes hacerlo’ y ‘No necesitas a un hombre’. Pero luego, cuando yo digo: ‘Está bien, puedo cargar mis propias cosas’, la gente pregunta: ‘¿Dónde está tu esposo?’”, señaló.

La actriz dejó claro que la actitud de Bongiovi no tiene que ver con desinterés o falta de atención hacia ella. “Nadie conoce a mi esposo. Mi esposo es la persona más educada, dulce y dispuesta a hacer cualquier cosa por mí. Pero también sabe que soy capaz”, aseguró Brown.

Durante la conversación, la presentadora Kylie Kelce respaldó el punto de vista de la actriz y contó que ella también ha vivido situaciones similares. “La cantidad de veces que alguien se me acerca y me dice: ‘¿Necesitas ayuda con esa bolsa?’, y yo respondo: ‘Chicos, realmente lo aprecio, pero si necesitara ayuda, la pediría’”, explicó Kelce.

La esposa del exjugador de fútbol americano Jason Kelce añadió que, aunque aprecia los gestos de caballerosidad y no quiere que desaparezcan, eso no significa que los hombres deban asumir que una mujer es frágil o incapaz.

Millie Bobby Brown defendió a Jake Bongiovi
La conversación en el pódcast de Kylie Kelce permitió a la actriz aclarar los rumores sobre la dinámica real de su matrimonio.(Captura de video)

“Quiero que haya un grado de cortesía y de atención hacia tu mujer y todo eso, pero al mismo tiempo, no actúes como si estuviera rota o fuera delicada”, comentó.

¡No estoy rota!”, replicó Millie para respaldar esa idea.

Una polémica que se repite

No es la primera vez que Jake Bongiovi enfrenta críticas en internet por detalles de su vida cotidiana con la actriz. A finales de mayo de 2026, resurgió una entrevista que Brown concedió en agosto de 2025 para Crocs, en la que contó una peculiar manía de su esposo.

“Mi esposo nunca empaca ropa, simplemente nunca lo hace”, reveló la actriz. Según explicó, cuando salen de viaje ella suele llevar una gran maleta, mientras él aparece únicamente con su teléfono y, en ocasiones, sin siquiera un cargador propio.

Millie Bobby Brown
Brown aseguró que su esposo es una persona amable, cariñosa y siempre dispuesto a ayudarla, aunque respeta su autonomía (Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group)

“Entonces me dice: ‘Mill, no tengo ropa’. Y yo le respondo: ‘No me digas. No empacaste nada’”, recordó entre risas.

Brown explicó que él tiene ese hábito porque disfruta comprar ropa en los lugares que visitan. Sin embargo, algunos internautas reprocharon la actitud del joven como alguien “consentido” o “infantil”. Otros lo defendieron al considerar que era una costumbre personal.

Asimismo, la propia actriz ya había hablado anteriormente sobre la afición de Bongiovi por adquirir artículos de lujo. Durante una participación en el pódcast Call Her Daddy en 2025, recordó que cuando ella necesitaba algo sencillo, como unos calcetines, él prefería acudir a tiendas de diseñador.

“Yo digo: ‘Necesito calcetines’. Y él dice: ‘Vamos a Prada’. Y yo pienso: ‘Vamos a Target’. Él es ese tipo de persona. Le encanta ir de compras”, contó.

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