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Así puedes crear tu estampa de Panini y convertirte en protagonista del Mundial 2026

Los usuarios pueden mantener la camiseta y los gráficos originales de la selección en su estampa personalizada

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Estampa Panini
Las instrucciones detalladas facilitan la integración natural del rostro en la lámina. (Composición/Gemini)

Crear una estampa personalizada al estilo Panini para el Mundial 2026 ya es posible gracias a la inteligencia artificial de Google Gemini, una herramienta gratuita que permite a cualquier aficionado formar parte del álbum más famoso del fútbol. El proceso se ha popularizado entre usuarios que buscan replicar el diseño oficial de la Copa del Mundo, siguiendo tres pasos sencillos y accesibles desde cualquier dispositivo.

Cómo funciona la creación de tu estampa mundialista

El auge de la inteligencia artificial ha abierto nuevas posibilidades para los seguidores del fútbol. Ahora es posible fabricar una estampa digital propia seleccionando una foto personal y combinándola con la referencia de cualquier jugador oficial de la competición.

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El procedimiento requiere cargar una imagen bien iluminada y de frente, elegir el cromo de un futbolista de la selección preferida y utilizar un prompt específico en la plataforma Google Gemini.

Prompt para estampa Panini
El prompt específico garantiza que el resultado conserve los rasgos y proporciones reales del rostro. (Infobae América)

El texto recomendado para obtener un resultado fiel indica: “Crea mi cromo oficial estilo Mundial FIFA, usando mi foto como referencia principal. Sustituye únicamente el rostro del jugador por mi cara, manteniendo mis rasgos idénticos, sin modificar facciones, expresión, tono de piel, proporciones, cabello ni línea del rostro”.

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Después, el usuario debe completar sus datos personales, incluyendo nombre completo, fecha de nacimiento, estatura, peso, club y país de este. El diseño final conserva la camiseta, los gráficos, la bandera y todos los elementos visuales del cromo original, garantizando integración natural y calidad de estudio profesional.

La experiencia se puede realizar desde la web o la aplicación móvil de Gemini, aunque algunos aficionados eligen la app oficial de Panini para replicar el proceso. La tendencia de personalización digital en eventos deportivos ha crecido y suma miles de descargas diarias en las primeras semanas del torneo. Se espera que la popularidad de esta práctica aumente a medida que las principales figuras del evento comiencen a destacar.

Estampa Panini
El proceso para crear tu cromo mundialista solo requiere una foto personal y el uso de Google Gemini. (Gemini)

Alternativas y usos de Gemini para el Mundial 2026

Más allá de la creación de cromos personalizados, Google Gemini ofrece una gama de funciones que amplifican la experiencia del usuario durante la Copa Mundial 2026. La plataforma permite diseñar imágenes y tarjetas de los equipos favoritos, generar análisis tácticos y resúmenes de partidos, planificar quinielas, recibir recordatorios de encuentros importantes y simular resultados basados en datos históricos.

“Con Gemini puedes solicitar desde resúmenes de partidos hasta la redacción de mensajes para redes sociales, pasando por traducciones de noticias y consultas sobre récords históricos”, describe la plataforma en su sección de ayuda. Estas aplicaciones posicionan a la inteligencia artificial como una aliada para los aficionados que desean interactuar de manera creativa y mantenerse informados en tiempo real durante el torneo.

La combinación de inteligencia artificial e interacción multimedia redefine la participación de los seguidores en la Copa Mundial 2026.

Vista aérea de varias manos de diferentes edades intercambiando estampas y sobres Panini sobre una mesa de madera, con el álbum Copa del Mundo 2026 en el centro.
Gemini también ofrece funciones para diseñar tarjetas, pósters y memes de equipos y jugadores del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la creación de cromos personalizados hasta la consulta de datos históricos o la transmisión de momentos clave, el torneo se vive desde múltiples pantallas y plataformas. El avance de herramientas como Gemini y la apertura de canales oficiales en YouTube ofrecen a cada usuario la posibilidad de personalizar su experiencia y acceder a contenido de calidad en tiempo real.

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