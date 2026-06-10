Estados Unidos

Estados Unidos dijo que “muy pronto” habrá “noticias importantes” desde Venezuela en la lucha contra el narcotráfico

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, explicó que Washington está reforzando la cooperación con países de la región para localizar estructuras criminales. “Contamos allí con un socio dispuesto a colaborar”, aseguró

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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, explicó que Washington está reforzando la cooperación con países de la región para localizar estructuras criminales (REUTERS/Phil Stewart)
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, explicó que Washington está reforzando la cooperación con países de la región para localizar estructuras criminales (REUTERS/Phil Stewart)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que en el corto plazo podrían conocerse “noticias importantes” vinculadas a Venezuela en el marco de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico, durante una actividad con tropas en la base de Guantánamo, en Cuba.

El funcionario explicó que Washington está reforzando la cooperación con países de la región para localizar estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas. Según detalló, el enfoque actual apunta a identificar tanto los centros de producción como las rutas utilizadas para trasladar estupefacientes hacia Estados Unidos, en coordinación con gobiernos aliados.

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Ahora trabajamos con países dentro de sus propios territorios para identificar dónde operan estos grupos designados como terroristas y dónde fabrican sus drogas”, afirmó Hegseth en su intervención ante militares estadounidenses.

Muy pronto habrá noticias importantes desde Venezuela sobre este tema, porque contamos allí con un socio dispuesto a colaborar”, agregó.

Pete Hegseth afirmó que en el corto plazo podrían conocerse “noticias importantes” vinculadas a Venezuela (REUTERS/Phil Stewart)
Pete Hegseth afirmó que en el corto plazo podrían conocerse “noticias importantes” vinculadas a Venezuela (REUTERS/Phil Stewart)

El secretario de Defensa enmarcó estas declaraciones dentro de una estrategia regional más amplia, que según dijo busca fortalecer la cooperación operativa con países de América Latina. En ese esquema, Estados Unidos impulsa el intercambio de información de inteligencia, el seguimiento de organizaciones criminales y acciones coordinadas en distintos territorios.

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Hegseth señaló que las redes de narcotráfico han cambiado sus métodos de operación y sus corredores de ingreso hacia Estados Unidos, lo que obliga a una adaptación de las políticas de seguridad. En su enfoque, estas organizaciones son consideradas estructuras de carácter terrorista, lo que permite ampliar los mecanismos de cooperación internacional y el nivel de intervención conjunta.

Durante su discurso, el funcionario también hizo referencia a operativos militares previos en la región y vinculó al ex dictador venezolano Nicolás Maduro con causas judiciales en Estados Unidos relacionadas con el narcotráfico. No brindó detalles adicionales sobre esas acciones, pero las presentó como parte de una ofensiva más amplia contra redes criminales transnacionales que operan en América Latina.

Un hombre de mediana edad con bigote y cabello gris, esposado y con ropa casual, es escoltado por dos agentes con chalecos y chaquetas de la DEA
Nicolás Maduro fue extraido el 3 de enero 2026 de territorio venezolano por fuerzas militares de Estados Unidos

La actividad tuvo lugar en el marco de una visita oficial a la base de Guantánamo, donde el secretario de Defensa mantuvo reuniones con tropas estadounidenses desplegadas en el Caribe. Allí insistió en la necesidad de profundizar la cooperación con países aliados y de reforzar la presencia operativa en zonas consideradas estratégicas para el control de rutas ilegales.

Militares venezolanos irrumpieron en un enclave minero dominado por grupos criminales

Las declaraciones de Hegseth se producen mientras las fuerzas de seguridad venezolanas desarrollan un amplio operativo en el estado Bolívar, en el sur del país, una región rica en oro y otros minerales donde desde hace años operan organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.

Según reportes de la ONG SOS Orinoco y fuentes locales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó helicópteros artillados y efectivos en áreas como Las Claritas, Las Brisas y el denominado Kilómetro 88 para intentar recuperar el control de territorios dominados por estructuras armadas.

Los operativos se desarrollan en un contexto de disputa por el control de territorios ricos en recursos minerales, donde confluyen intereses estatales, redes ilegales y organizaciones armadas.

Un helicóptero militar sobrevuela un área residencial del estado Bolívar. La grabación documenta un incidente en el que se escuchan voces que alertan sobre peligro, recomiendan buscar refugio y expresan preocupación por niños

Entre los principales riesgos señalados figuran los desplazamientos de población, el incremento de la violencia local y la falta de información oficial sobre la magnitud de los operativos. También se ha advertido sobre la complejidad del fenómeno, debido a la combinación de actores armados, economía ilegal y presencia estatal en distintas formas.

El operativo ocurre además dos meses después de la aprobación de una nueva legislación minera destinada a facilitar la llegada de inversiones extranjeras a regiones que históricamente han estado marcadas por la presencia de grupos armados y actividades ilegales. Diversos analistas consideran que el control efectivo de estas zonas es una condición necesaria para cualquier intento de expansión de proyectos mineros formales en el sur venezolano.

(Con información de EFE y Reuters)

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