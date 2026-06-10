El jefe del Pentágono viaja a la base de Guantánamo en medio del endurecimiento de la presión de EEUU sobre el régimen cubano

El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth (AP)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajará este miércoles a la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, para reunirse con tropas desplegadas en la instalación militar, según informó el Pentágono en un comunicado. La visita se producirá en un contexto de creciente presión de la administración de Donald Trump sobre el régimen cubano y tras una nueva ronda de sanciones contra altos funcionarios de La Habana.

De acuerdo con el Departamento de Defensa, el viaje incluirá encuentros con personal destacado en la Estación Naval de Guantánamo y posteriormente una visita a la sede del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), ubicada en la ciudad de Tampa, en el estado de Florida. El Pentágono señaló que el objetivo será “interactuar con las tropas”, aunque no ofreció detalles adicionales sobre la agenda del funcionario.

PUBLICIDAD

La visita tendrá lugar mientras Washington mantiene una política de máxima presión sobre Cuba. Durante las últimas semanas, la administración Trump anunció nuevas sanciones contra el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros altos cargos del régimen de la isla. Las medidas fueron justificadas por Estados Unidos como una respuesta a la situación de los derechos humanos en el país.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump endureció la política estadounidense hacia Cuba mediante nuevas restricciones económicas y diplomáticas. Entre las medidas impulsadas por Washington figura un bloqueo petrolero que incrementó las dificultades de abastecimiento energético de la isla.

PUBLICIDAD

El mandatario republicano contó con un importante respaldo de la comunidad cubanoestadounidense durante la campaña que lo llevó nuevamente a la presidencia. Además, expresó en reiteradas ocasiones su intención de promover cambios políticos en Cuba y cuestionó abiertamente al régimen comunista de la isla.

De acuerdo con el Departamento de Defensa, el viaje incluirá encuentros con personal destacado en la Estación Naval de Guantánamo y posteriormente una visita a la sede del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), ubicada en la ciudad de Tampa, en el estado de Florida (REUTERS)

La Bahía de Guantánamo constituye uno de los enclaves militares más sensibles de Estados Unidos en el Caribe. La base naval permanece bajo control estadounidense desde comienzos del siglo XX y adquirió notoriedad internacional tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando Washington instaló allí un centro de detención para sospechosos de terrorismo.

PUBLICIDAD

Las denuncias de abusos contra detenidos y las críticas de organizaciones de derechos humanos convirtieron a Guantánamo en uno de los símbolos más controvertidos de la denominada “guerra contra el terrorismo”. A pesar de los intentos de distintas administraciones por reducir sus operaciones, la instalación continúa activa.

En los últimos meses, Trump también buscó utilizar la base como centro de detención para migrantes sujetos a procesos de deportación, una iniciativa que formó parte de su estrategia para reforzar los controles migratorios y acelerar las expulsiones de extranjeros en situación irregular.

PUBLICIDAD

La visita de Hegseth se sumará a otros contactos recientes entre funcionarios estadounidenses y autoridades vinculadas a Cuba. A finales de mayo, el principal general estadounidense responsable de las operaciones militares en América Latina visitó Guantánamo y mantuvo reuniones con mandos militares cubanos.

En los últimos meses, Trump también buscó utilizar la base como centro de detención para migrantes sujetos a procesos de deportación, una iniciativa que formó parte de su estrategia para reforzar los controles migratorios y acelerar las expulsiones de extranjeros en situación irregular (REUTERS)

Dos semanas antes, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana, donde sostuvo encuentros con funcionarios del régimen cubano. Esos contactos ocurrieron en paralelo al endurecimiento de las sanciones y a la creciente presión diplomática ejercida por Washington.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP y EFE)