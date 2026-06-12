Se endeudó con USD 11.000 para que su padre enfermo cumpliera el sueño de ver a los Knicks en las finales de la NBA

Anthony Valles pidió prestados USD 11.000 para llevar a su padre enfermo al Madison Square Garden y ver a los New York Knicks en las Finales de la NBA (Anthony Valles)

Anthony Valles pidió prestados USD 11.000 para llevar a su padre, Kenneth, al Madison Square Garden en el tercer partido de unas Finales de la NBA que los New York Knicks no disputaban allí desde 1999. Según contó, el deterioro de salud de su padre volvió urgente una experiencia que ambos consideraban irrepetible.

En una ciudad acostumbrada a medirlo todo en tiempo y dinero, el plan de Anthony se armó con otra unidad: la incertidumbre. A Kenneth Valles, de 50 años, le ocultó el destino hasta el último tramo.

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Según relató, su padre creyó que se reunirían con un amigo para ver el partido desde un bar. Caminó con esa idea hasta que el trayecto se volvió demasiado explícito: filas, acreditaciones, controles y un flujo de hinchas que avanzaba hacia el Garden.

Cuando Anthony le mostró los boletos en el acceso, el gesto —según su versión— quebró la escena. “Me dijo: ‘Cállate la boca’”, contó Anthony, el martes. Y añadió que, mientras cruzaban el control, Kenneth repetía: “No puede ser, no puede ser, no lo hiciste”.

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El partido del lunes fue el más caro en la historia de la NBA, con un precio medio de reventa de USD 6.487 y entradas que se ofrecieron por unos USD 65.000, según Kobeissi Letter, una firma de análisis financiero, citada en el texto fuente.

Anthony afirmó que su compra estuvo lejos de esos extremos, pero igual implicó un salto que no podía cubrir sin ayuda: calculó unos USD 5.000 por cada boleto en la Sección 223 y cerca de USD 700 en vuelos.

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Cuánto costaba ir a las Finales

Anthony calculó que gastó unos USD 5.000 por cada entrada para los Knicks en la Sección 223 y cerca de USD 700 en vuelos (Geoff Burke-Imagn Images vía Reuters)

Ese vértigo de precios tuvo otra medición. Un análisis de la plataforma de venta de entradas Ticket Club difundido por el sitio especializado TicketNews indicó que los siete posibles partidos de la serie Knicks–Spurs llegaron a tener un precio promedio de venta publicado de casi USD 8.000 y que, al considerar solo los primeros cuatro juegos asegurados, el promedio rondó los USD 6.403.

Anthony dijo que, aun con números más “realistas”, no podía pagar lo que venía. Tocó puertas formales primero. Según contó, consultó a varias entidades financieras para conseguir un préstamo, pero ninguna aceptó prestarle. En su relato, ese rechazo lo obligó a una decisión incómoda: pedir sin revelar el motivo.

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La urgencia del viaje estuvo marcada por la salud del padre

La salud de Kenneth Valles quedó en el centro del viaje porque fue sometido a dos cirugías a corazón abierto y padece una afección neurológica con accidentes cerebrovasculares recurrentes (Anthony Valles)

Anthony, de 28 años, explicó que la razón principal del viaje no fue el baloncesto. Según contó, su padre fue sometido a dos cirugías a corazón abierto y padece una afección neurológica que le provoca accidentes cerebrovasculares recurrentes.

“Simplemente no sé cuánto tiempo me queda con él”, dijo Anthony. “No hay cantidad de dinero en el mundo que importe si, Dios no lo quiera, no tiene demasiado”.

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Anthony y Kenneth viven cerca de Raleigh, en Carolina del Norte, aunque ambos mantienen un vínculo profundo con Nueva York y con los Knicks. En esa distancia, el equipo funcionó —según Anthony— como una forma de regresar: conversaciones de rutina, partidos vistos a deshoras, recuerdos repetidos como si fueran una herencia.

Para conseguir el dinero, Anthony contó que terminó diciéndole a su padre que necesitaba financiación, sin explicar el destino. En esa versión, Kenneth trasladó el comentario a una amiga cercana que lo había visitado recientemente en Carolina del Norte y había visto su estado de salud. Ella llamó directamente a Anthony para preguntarle por qué necesitaba el préstamo.

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La respuesta no está explicitada en el relato. Sí lo está el desenlace: “Me dijo: ‘Ustedes se merecen esa experiencia, y pueden pagarme cuando quieran’”, recordó Anthony. Así, la cuenta se cerró con una confianza personal y con un acuerdo informal: pagar después, sin plazos, sin papeles, sin que el dinero compitiera con el tiempo.

Anthony viajó con el itinerario cerrado y una sola parte sin programar: el momento exacto en que su padre descubriría adónde iba. Según contó, la sorpresa sobrevivió al viaje y llegó intacta hasta la vereda del Garden.

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Los Knicks atraviesan la historia familiar de los Valles desde 1999

Anthony dijo que tenía un año la última vez que los Knicks generaron una emoción comparable en su familia. En 1999, la anterior ocasión en que el Madison Square Garden fue sede de unas Finales de la NBA, Kenneth veía los partidos como seguidor fervoroso del Lower East Side.

En su casa, el episodio se transmitió como una escena. Según las historias que escuchó, Kenneth sostenía a Anthony en brazos cuando el tiro flotado de Allan Houston clasificó a los Knicks a la segunda ronda de los playoffs y estuvo a punto de dejar caer al bebé por el impulso del festejo. La madre de Anthony, según ese relato familiar, tuvo que lanzarse para atraparlo.

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El regreso de las Finales al Garden esta semana reactivó esa memoria. Anthony contó que el mes pasado Kenneth, ya abuelo, sostuvo en brazos a su nieta de un año mientras los Knicks barrían a los Cleveland Cavaliers en las Finales de la Conferencia Este y aseguraban su lugar en la serie por el campeonato.

“Fue un momento muy emotivo”, dijo Anthony. “Fue realmente conmovedor”.

Anthony ubicó esa escena como parte de una continuidad familiar más amplia. Tras crecer en Nueva York, pasó 10 años en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos como mecánico de aviones de combate, siguiendo los pasos de Kenneth, veterano de la Fuerza Aérea que después trabajó en seguridad.

En su versión, la disciplina y la idea de cumplir con lo prometido también explicaron por qué aceptó una deuda que, de otro modo, habría evitado.

La noche terminó con una derrota y la experiencia que buscaban

San Antonio Spurs venció 115-111 a los Knicks y dejó la serie 2-1, pero Kenneth Valles definió la noche en el Madison Square Garden como una experiencia inolvidable (Vincent Carchietta-Imagn Images vía Reuters)

En el Madison Square Garden, ya sentados, el partido le devolvió a Kenneth una rutina conocida: mirar a los Knicks con una esperanza que no siempre se sostiene en el marcador.

Anthony relató que, incluso en el cierre, cuando los San Antonio Spurs tenían apenas tres puntos de ventaja, los hinchas a su alrededor insistían en que el encuentro seguía abierto.

En la cancha, San Antonio ganó 115-111 y dejó la serie al mejor de siete en 2-1. Anthony recordó que el estadio no se quedó en silencio. Dijo que, cuando Ogugua “OG” Anunoby Jr. encestó, a su alrededor la reacción fue la misma: “Todavía teníamos una oportunidad”.

Después del partido, Anthony contó que lamentó ante su padre que los Knicks no hubieran ganado. Según su relato, Kenneth le respondió: “Fue una experiencia increíble”.

Kenneth no quiso hablar con periodistas sobre el viaje, según Anthony, pero sí le dijo a su hijo cuánto había significado la noche: “Fue día de mi vida, solo superado por tu nacimiento”.