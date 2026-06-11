Así es la vida de Joan Cusack tras más de una década lejos de Hollywood

(REUTERS/Paramount Pictures)

Joan Cusack ha retomado recientemente algunas actividades públicas relacionadas con su carrera profesional, coincidiendo con la promoción de Toy Story 5, la nueva entrega de la exitosa franquicia animada de Pixar y Disney.

La participación de la intérprete en eventos promocionales marca sus primeras apariciones en alfombras rojas en más de una década. La actriz, de 63 años, vuelve a prestar su voz al personaje de Jessie, la vaquera que forma parte del universo de Toy Story desde la segunda película de la saga.

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El estreno de la nueva producción está previsto para el 19 de junio y ha reunido nuevamente a varios de los actores que han dado vida a los personajes de la franquicia a lo largo de los años.

Durante la premiere de la película, celebrada esta semana en Los Ángeles, la artista habló sobre la etapa que ha vivido lejos de los focos de Hollywood y explicó algunas de las razones que la llevaron a mantener un perfil bajo durante los últimos años.

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Joan Cusack se ha centrado en sus proyectos personales. REUTERS/Mario Anzuoni

“Me siento muy honrada de haber trabajado en esta industria durante tanto tiempo. Pero también es maravilloso vivir tu vida, criar a tus hijos, estar en Chicago y ser una persona normal. Es algo invaluable, así que ahí lo tienes”, dijo.

La actriz está casada desde 1996 con Richard Burke, con quien tiene dos hijos: Dylan John, de 28 años, y Miles, de 25. La familia reside en Chicago, ciudad en la que Cusack ha desarrollado gran parte de su vida fuera del ámbito cinematográfico.

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Durante este periodo alejada de las actividades promocionales habituales de Hollywood, la actriz se ha mantenido vinculada a proyectos personales. Entre ellos destaca la gestión de una tienda de regalos y artículos para el hogar llamada Judy Maxwell Home, ubicada en Chicago.

El establecimiento toma su nombre del personaje interpretado por Barbra Streisand en la película What’s Up, Doc? (1972), una de las producciones favoritas de Cusack.

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Joan Cusack maneja una tienda de regalos. REUTERS/Mario Anzuoni

De acuerdo con la descripción disponible en el sitio web de la tienda, el negocio ofrece una selección de artículos decorativos, regalos y productos elaborados por artesanos locales.

Joan Cusack alcanzó reconocimiento internacional durante las décadas de 1980 y 1990 gracias a una serie de papeles en cine y televisión. Entre sus trabajos más destacados figuran Working Girl (1988) e In & Out (1997), interpretaciones que le valieron dos nominaciones al Premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

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Además, participó junto a su hermano, el actor John Cusack, en la película Sixteen Candles (1984). A lo largo de su carrera también formó parte de producciones como Addams Family Values (1993), School of Rock (2003) y la serie de televisión Shameless, trabajo por el que recibió un premio Emmy.

Su última aparición en pantalla se produjo en 2019 con la película navideña de Netflix Let It Snow. Desde entonces, había mantenido una presencia pública limitada hasta el inicio de la campaña promocional de Toy Story 5.

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La última aparición de Joan Cusack en pantalla fue en la cinta Let it snow. (Captura de video)

La nueva entrega de Toy Story tendrá como uno de sus ejes narrativos al personaje de Jessie. Según la sinopsis oficial difundida por el estudio, la historia abordará la relación entre los juguetes tradicionales y la tecnología moderna.

“Esta vez es juguetes contra tecnología”, señala la descripción del filme. La trama presenta a Bonnie, la propietaria de los juguetes, desarrollando un fuerte interés por un dispositivo electrónico llamado Lily Pad, lo que genera preocupación entre los personajes.

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Además de Hanks, Allen y Cusack, el elenco incluye a Tony Hale como Forky, Blake Clark como Slinky Dog, Wallace Shawn como Rex y John Ratzenberger como Hamm. Entre las nuevas incorporaciones figuran Greta Lee, Alan Cumming y el cantante Bad Bunny, quienes darán voz a personajes inéditos dentro de la franquicia.