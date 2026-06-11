Cómo viajar seguro por carretera en EE. UU. durante la ola de calor: guía práctica para toda la familia

Las temperaturas récord y la ola de calor en Estados Unidos volvieron los viajes por carretera un riesgo sanitario por golpes de calor, deshidratación y fallas mecánicas (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Las temperaturas récord durante la ola de calor en Estados Unidos convirtieron los viajes por carretera en un desafío sanitario y de seguridad.

Autoridades y especialistas citados por AP News y U.S. News & World Report difundieron pautas para reducir el riesgo de golpes de calor, deshidratación y fallas mecánicas durante el verano de 2026.

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Viajar por carretera en Estados Unidos durante calor extremo exige medidas concretas: llevar agua suficiente para todos los ocupantes, planificar salidas fuera de las horas de mayor temperatura, hacer pausas en lugares con aire acondicionado y revisar el auto antes de salir.

También recomiendan no consumir alcohol, evitar comidas copiosas y nunca dejar a niños adultos mayores o mascotas dentro de un vehículo estacionado.

Las alertas por calor se extendieron en distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional recordó que, ante un cuadro compatible con golpe de calor, la respuesta debe ser inmediata y que llamar al 911 es clave en emergencias médicas relacionadas con el calor, además de buscar espacios con refrigeración o centros de enfriamiento disponibles en cada jurisdicción.

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Hidratación y alimentación durante el viaje

Los especialistas indicaron que la hidratación preventiva durante un viaje por carretera exige beber agua de forma periódica, incluso sin sensación de sed (REUTERS/Eduardo Munoz)

Los especialistas coinciden en que la hidratación debe ser preventiva. La recomendación central es llevar agua para todos los ocupantes y beber de manera periódica, incluso si no aparece la sensación de sed, porque la deshidratación puede avanzar sin señales claras en los primeros tramos del trayecto.

En alimentación, las guías citadas por U.S. News & World Report recomiendan una dieta liviana, con porciones moderadas, y descartar el alcohol antes y durante el viaje.

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El objetivo es mantener el estado de alerta y reducir la somnolencia, un factor que se agrava cuando el cuerpo intenta compensar la exposición al calor.

En viajes con niños, adultos mayores o personas con condiciones médicas preexistentes, el cuidado debe intensificarse: el calor impacta antes y con mayor gravedad en esos grupos. Si la ruta incluye paradas largas, el descanso en lugares frescos pasa a ser parte del plan de seguridad.

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Horarios y planificación para reducir la exposición

La planificación del horario es una de las decisiones más efectivas. La pauta general es evitar las horas centrales del día y priorizar salidas temprano o desplazamientos nocturnos, cuando el índice de calor suele bajar.

Las recomendaciones para viajar por carretera durante calor extremo incluyen llevar agua suficiente, revisar el auto y evitar las horas de mayor temperatura

También conviene revisar pronósticos diurnos y nocturnos, así como el índice de calor, para ajustar el itinerario si las condiciones empeoran.

Si el viaje es flexible, se puede reprogramar la ruta o sumar paradas en espacios climatizados, como museos, centros comerciales o estaciones de servicio con aire acondicionado, para cortar la exposición.

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En escenarios de calor sostenido, esas pausas ayudan a bajar la temperatura corporal y limitar la pérdida de líquidos.

Mantenimiento del vehículo ante las altas temperaturas

El calor extremo no solo afecta al cuerpo. También incrementa la probabilidad de fallas mecánicas y problemas en los neumáticos en rutas largas.

Por eso, las recomendaciones destacan revisar el sistema de refrigeración, el nivel y estado del refrigerante, el aire acondicionado y la batería con antelación.

Las guías sobre ola de calor en Estados Unidos desaconsejan el alcohol y las comidas copiosas para sostener el estado de alerta y reducir la somnolencia

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) incluyó chequeos puntuales: inspeccionar correas y mangueras por desgaste, controlar la presión de neumáticos cuando están “fríos”, revisar fluidos y llevar un kit básico de emergencia con agua, elementos de señalización, linterna, botiquín y cargadores para el celular.

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Además, aconsejó mantener combustible suficiente para evitar quedar varado con el tanque bajo en condiciones de calor extremo.

También se recomienda reducir el calor acumulado al entrar al vehículo: estacionar a la sombra cuando sea posible, usar parasol y ventilar el interior antes de iniciar la marcha.

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En autos que estuvieron al sol, el aire acondicionado debe usarse con criterio para bajar la temperatura de manera rápida y segura.

Pasajeros, niños y mascotas

El punto más repetido por autoridades y expertos es una prohibición absoluta: no dejar a niños personas mayores ni mascotas en autos estacionados, ni siquiera por períodos breves.

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El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la temperatura interior puede subir con rapidez y volverse crítica en muy poco tiempo, incluso cuando afuera no parece “tan caliente”.

Durante el trayecto, los signos de alarma deben tratarse como señales de emergencia: mareos, náuseas, calambres, agotamiento, piel caliente o confusión.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que ante síntomas de golpe de calor hay que buscar refrigeración, hidratarse y llamar al 911, con apoyo de centros de enfriamiento y líneas como 211 o 311

La recomendación es detenerse, buscar sombra o un espacio con aire acondicionado, hidratar de forma gradual y pedir asistencia médica si los síntomas se agravan. En caso de sospecha de golpe de calor, la indicación de los organismos es llamar al 911.

Centros de enfriamiento y números útiles

En olas de calor, los “centros de enfriamiento” pueden ser el recurso más cercano para estabilizar a una persona antes de una atención médica.

Varias jurisdicciones informan ubicaciones a través de líneas locales: en algunos estados, el 211 se utiliza para orientación y derivación a servicios comunitarios, y los avisos del Servicio Meteorológico Nacional también incluyen números municipales, como el 311 en ciudades específicas, para consultar centros disponibles.