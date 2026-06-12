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Recupera el ritmo de tu lectura: la solución de Amazon para terminar esos libros abandonados

Kindle ha introducido la función Story So Far como parte de sus ayudas para leer

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La herramienta opera como extensión de la función Resumen de Kindle ya existente. Europa Press
La herramienta opera como extensión de la función Resumen de Kindle ya existente. Europa Press

Millones de lectores tienen en sus estantes virtuales —o en sus dispositivos Kindlelibros a medio terminar que no retoman porque no recuerdan qué pasaba en la historia. Amazon acaba de lanzar una solución concreta para ese problema.

Se trata de la función Story So Far, que comenzó a implementarse esta semana en dispositivos Kindle y en algunas versiones de la aplicación, meses después de su anuncio en septiembre de 2025.

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Qué es Story So Far y cómo funciona en Kindle

La herramienta opera como extensión de la función Resumen de Kindle ya existente. Su lógica es sencilla: actúa como el segmento “Anteriormente en…” de las series televisivas de emisión semanal, ese recurso que recapitula los hechos previos antes de que comience un nuevo episodio.

Kindle - Amazon - lectura - libros - tecnología - 11 de junio
Para usar Story So Far, primero hay que actualizar el dispositivo o la aplicación. (goodereader.com)

Al activarla, el lector recibe un resumen de los personajes y los puntos clave de la trama del libro hasta el momento en que lo dejó. Así puede retomar la lectura con contexto suficiente o simplemente refrescar lo que ya leyó sin tener que releer páginas anteriores.

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Cómo acceder a la función en tu dispositivo

Para usar Story So Far, primero hay que actualizar el dispositivo o la aplicación. Una vez hecho eso, el acceso varía según el punto de partida: si el libro está en la biblioteca, se puede mantener pulsado el título y buscar el botón “Leer resumen”; si el libro ya está abierto, la opción aparece en el menú de tres puntos de la esquina superior derecha de la pantalla.

Una advertencia que conviene tener en cuenta: algunos resúmenes incluyen spoilers. La plataforma avisa cuando eso ocurre, pero el lector debe decidir si prefiere evitar esa información antes de continuar.

Algunos resúmenes incluyen spoilers. Europa Press
Algunos resúmenes incluyen spoilers. Europa Press

Qué dispositivos y usuarios tienen acceso a Story So Far

Por ahora, la función está disponible para clientes en Estados Unidos y abarca miles de títulos en inglés, tanto comprados como prestados a través de la plataforma. Sin embargo, la compatibilidad no es universal.

Los usuarios de Android no tendrán acceso a Story So Far en esta etapa: la versión de la aplicación para ese sistema operativo queda excluida del lanzamiento. Los modelos de Kindle más antiguos tampoco son compatibles, lo que deja a una parte de los usuarios sin posibilidad de usarla por limitaciones de hardware.

Hay además una distinción técnica que puede generar confusión: que un libro electrónico sea compatible con la función Resumen no garantiza que también lo sea con Story So Far. Son dos herramientas distintas con criterios de compatibilidad propios.

La importancia de estas mejoras reside en los estándares de accesibilidad cada vez más demandados por usuarios de Kindle.
Para sacarle el máximo provecho a tu Kindle, el primer paso es personalizar tu experiencia de lectura y exprimir sus herramientas integradas. (Amazon)

Por qué esta herramienta apunta a un hábito lector muy extendido

Dejar un libro a mitad no es una rareza. Es uno de los comportamientos más comunes entre lectores habituales, y la causa frecuente no es el desinterés sino la interrupción: una pausa larga que hace que retomar el hilo se vuelva más difícil que empezar algo nuevo.

Story So Far apunta directamente a ese momento de fricción. Al ofrecer un punto de reentrada claro —con personajes y trama resumidos—, reduce la barrera que separa al lector del libro que dejó pendiente y puede ser un incentivo concreto para no abandonar los objetivos de lectura que muchos se proponen al inicio del año.

Cómo aprovechar al máximo tu Kindle

Sacarle partido a un Kindle va mucho más allá de encenderlo y empezar a leer. El dispositivo viene cargado de opciones que la mayoría de los usuarios nunca activa, y aprovecharlas marca una diferencia real en la experiencia diaria.

Mujer sonriente leyendo un Amazon Kindle en un sillón junto a una ventana. Hay una taza de café en una mesa de madera. Fuera, una calle urbana mojada por la lluvia.
Un Kindle no está atado a la tienda de Amazon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto de partida es la configuración visual. Tamaño de letra, grosor y tipografía son ajustes que inciden directamente en la comodidad de lectura. Bookerly, la fuente propia de Amazon, fue diseñada para reducir la fatiga visual en pantallas digitales y vale la pena probarla antes de quedarse con la opción predeterminada.

Una vez resuelta la parte visual, conviene explorar las funciones que el dispositivo tiene para enriquecer la lectura en sí. X-Ray permite identificar personajes, lugares y conceptos clave sin salir del libro, algo especialmente útil en novelas con un elenco numeroso. El Repaso de vocabulario, por su parte, registra cada palabra que el usuario consulta en el diccionario y genera tarjetas de memoria para repasar los términos después.

El segundo gran bloque de posibilidades tiene que ver con el contenido. Un Kindle no está atado a la tienda de Amazon: Send to Kindle —disponible como aplicación, extensión de navegador o dirección de correo electrónico— permite enviar al dispositivo documentos, artículos web y libros sin derechos de autor de forma inalámbrica.

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