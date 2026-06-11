Nueva York destina USD 10 millones a bancos de alimentos y organizaciones de asistencia alimentaria de emergencia

El programa NY PLATES alcanzará a organizaciones elegibles de los 10 territorios regionales de bancos de alimentos del estado de Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon).

La gobernadora Kathy Hochul anunció la aprobación de un fondo de USD 10 millones para el programa NY PLATES, una línea de subsidios de capital del estado de Nueva York destinada a bancos de alimentos, programas de asistencia alimentaria de emergencia y municipios.

El programa abarcará a organizaciones elegibles dentro de los 10 territorios regionales de bancos de alimentos del estado y financiará obras, renovaciones, infraestructura y la compra de equipos como cámaras de frío, congeladores y vehículos para transportar alimentos.

PUBLICIDAD

La gobernadora afirmó en el comunicado oficial: “Los bancos de alimentos y despensas de todo Nueva York trabajan sin descanso para garantizar que ninguna familia pase hambre y merecen las instalaciones y el equipo necesarios para realizar su labor con eficacia”.

Además, agregó: “Con NY PLATES, estamos invirtiendo directamente en la infraestructura de ayuda alimentaria: ampliando la capacidad, modernizando las operaciones y apoyando a los neoyorquinos en un momento en que el gobierno federal está dando la espalda a programas esenciales de nutrición. Esta financiación ayudará a garantizar que ninguna comunidad quede desatendida”.

PUBLICIDAD

El programa cubrirá obras, refrigeración y transporte de alimentos

Según la oficina de la gobernadora, NY PLATES se creó en el presupuesto 2026-2027 para reforzar la capacidad del estado frente al hambre y la inseguridad alimentaria.

El comunicado oficial precisó: “Los bancos de alimentos y despensas necesitan más que solo alimentos para operar eficazmente: también requieren instalaciones modernas, equipos de refrigeración industrial y vehículos para mantener sus operaciones funcionando sin problemas y entregar alimentos a las familias necesitadas”.

PUBLICIDAD

Entre los posibles destinos de los fondos figuran los gastos de capital asociados al diseño, la construcción o la remodelación de los espacios contemplados en el programa, además de la adquisición de equipos como sistemas de refrigeración, congeladores y vehículos para el traslado de alimentos.

El presupuesto 2026-2027 creó NY PLATES para reforzar la capacidad del estado frente al hambre y la inseguridad alimentaria (REUTERS/Jeenah Moon).

Las inversiones fortalecerían la infraestructura de las organizaciones que brindan asistencia alimentaria y permitirían ampliar su capacidad para almacenar, transportar y distribuir alimentos de forma segura a un mayor número de personas necesitadas en Nueva York.

PUBLICIDAD

El programa lo administrará la Autoridad de Residencias Estudiantiles del Estado de Nueva York (DASNY) en colaboración con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, a través de su División de Nutrición y la Oficina de Seguridad Nutricional.

El presidente y director ejecutivo de DASNY, Robert J. Rodriguez, declaró: “Los bancos de alimentos y los comedores sociales son una parte esencial del tejido social y necesitan más que simples donaciones de alimentos; necesitan una infraestructura moderna y confiable para operar de manera eficiente y satisfacer la creciente demanda”.

PUBLICIDAD

La asistencia alimentaria ampliaría su capacidad para almacenar alimentos de forma segura para más personas necesitadas en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon).

Fechas clave y requisitos para postular a NY PLATES

La oficina de la gobernadora informó que la convocatoria de NY PLATES abrirá el 8 de julio de 2026 y que las solicitudes deberán presentarse antes del 20 de agosto de 2026. Los resultados no se anunciarán antes del 20 de octubre de 2026.

Cada solicitud será evaluada según la necesidad, el impacto y la viabilidad del proyecto. Las entidades sin fines de lucro deberán contar con estado de precalificación aprobado en el Statewide Financial System antes de presentar la solicitud y deberán mantener esa condición hasta la ejecución del acuerdo de desembolso de la subvención y el pago de todas las requisiciones.

PUBLICIDAD

La Oficina de la Gobernadora, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y DASNY precisaron que brindarán orientación para que los interesados comprendan el esquema competitivo de la subvención. El período para enviar consultas comenzará el 11 de junio de 2026 y las preguntas deberán cargarse en el formulario NY PLATES SurveyMonkey.

DASNY publicará el 19 de junio de 2026 un video explicativo sobre la convocatoria y el proceso de postulación, y difundirá antes del 2 de julio de 2026 las respuestas a las consultas recibidas hasta el 26 de junio de 2026.

PUBLICIDAD