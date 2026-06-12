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La hija mayor de Bruce Willis, Rumer, obtiene la custodia principal de su hija de tres años

El tribunal ordenó un periodo inicial de visitas supervisadas a su expareja Derek Richard Thomas que evolucionará a pernoctas sin supervisión a partir de agosto

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Rumer Willis recibe decisión favorable en el caso de custodia de su hija Louetta. (Instagram)
Rumer Willis recibe decisión favorable en el caso de custodia de su hija Louetta. (Instagram)

Rumer Willis ha sido otorgada con la custodia física principal de su hija Louetta, de tres años, según documentos judiciales obtenidos por la revista PEOPLE. La resolución establece además un esquema de visitas para el padre de la menor, el músico Derek Richard Thomas.

De acuerdo con el expediente, la actriz, de 37 años, y el músico, de 33 años, compartirán la custodia legal conjunta de la menor. El documento también indica que ambos deberán someterse a una evaluación de custodia como parte del proceso judicial en curso.

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La decisión contempla que Thomas tendrá tiempo de crianza cada dos fines de semana a partir del 20 de junio. Inicialmente, las visitas estarán supervisadas por una de las niñeras de Willis y, de acuerdo con la orden judicial, pasarán a ser pernoctas sin supervisión a partir de agosto.

El acuerdo también establece que ambos padres deberán participar en sesiones de consejería de coparentalidad y comunicarse a través de una aplicación diseñada para la coordinación parental.

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El exnovio de Rumer Willis negó las acusaciones de maltrato en plena disputa por su hija
Rumer Willis logró tener la custodia principal de su hija con Derek Richard Thomas. (Mega/The Grosby Group)

Tras conocerse la resolución, el abogado de Derek Richard Thomas, Mike Kretzmer, emitió una declaración en la que señaló que su cliente se encuentra conforme con la determinación interina del tribunal en relación con la custodia.

“El juez White se centró debidamente en los asuntos en cuestión y evaluó cuidadosamente las pruebas presentadas. Nos complace que el tribunal haya dictado una orden de custodia y visitas que le brinda al Sr. Thomas una oportunidad sólida y significativa para restablecer y fortalecer su relación con su hija Louetta”, dijo.

El caso de custodia se enmarca en una disputa legal que se ha desarrollado durante los últimos meses entre ambos padres. En mayo, Rumer Willis presentó documentos judiciales en los que solicitó medidas relacionadas con la protección y el régimen de visitas de su hija.

En esa presentación, la actriz alegó la existencia de un patrón de comportamiento que describió como “abuso emocional”, el cual, según su declaración, habría ocurrido desde antes de la separación de la pareja en 2024.

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Rumer Willis afirmó que Derek Richard Thomas ejercía violencia emocional sobre ella. (The Grosby Group)

Willis indicó además que estos episodios habrían tenido lugar en presencia de la menor o durante desplazamientos en automóvil.

En el mismo documento, la artista expresó preocupación por el impacto del entorno en la niña, señalando que la menor habría mostrado señales de malestar emocional en determinadas situaciones. También solicitó una evaluación especializada del caso antes de que se establecieran visitas sin supervisión.

Adicionalmente, Rumer Willis planteó inquietudes respecto a la presencia de la prometida de Thomas, argumentando que su participación en el entorno de la menor debía ser considerada dentro del proceso de custodia.

Thomas respondió a las declaraciones mediante un escrito judicial en el que negó las acusaciones de abuso. En su respuesta, afirmó que no ha cometido actos de violencia doméstica ni conductas de control coercitivo.

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Derek Thomas negó todas las acusaciones en su contra hechas por Rumer Willis

El músico sostuvo que la relación entre ambos fue “no saludable” y que la separación se produjo por acuerdo mutuo. También señaló que las acusaciones en su contra no reflejan la naturaleza de la relación que mantuvieron.

En relación con las alegaciones de Rumer Willis, Thomas afirmó que la solicitud de restricciones estaría vinculada a su percepción sobre la relación entre la menor y su pareja actual. Según su declaración, no existieron episodios de violencia física o intimidación por su parte.

Willis y Thomas confirmaron su separación en agosto de 2024. La pareja inició su relación en 2022 y anunció en diciembre de ese año que esperaban su primer hijo en común. Su hija, Louetta Isley Thomas Willis, nació el 18 de abril de 2023.

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