Los embajadores del Reino Unido, Francia y Alemania se reunieron en Moscú con el viceministro de Exteriores ruso

Los embajadores de Francia, Reino Unido y Alemania se reúnen con el viceministro ruso Galuzin en Moscú (EP)

Los embajadores del Reino Unido, Francia y Alemania se reunieron este jueves con el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Mijail Galuzin, en Moscú en un encuentro excepcional para impulsar las negociaciones de paz en Ucrania.

La cita se celebró a petición de los propios diplomáticos europeos. El ministerio difundió un video de los tres embajadores llegando a su sede, en el centro de la capital. Un día antes, el canciller Serguéi Lavrov había declarado que Rusia estaba dispuesta a escuchar la postura de Europa.

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El domingo, los líderes del E3 —la alianza informal que agrupa a esos tres países y que constituye una de las principales fuentes de apoyo internacional para Ucrania— se reunieron con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en Downing Street, la residencia oficial del primer ministro británico en Londres. Allí respaldaron su llamado a mantener un “diálogo directo” con Moscú para poner fin a más de cuatro años de guerra.

En esa cumbre, las cuatro partes fijaron tres puntos de partida: la actual línea de contacto entre las fuerzas en conflicto como base para las negociaciones; garantías de seguridad jurídicamente vinculantes para Ucrania, incluido el despliegue de una fuerza multinacional; y el mantenimiento de los activos financieros rusos congelados hasta que Rusia indemnizara a Kiev por los daños de guerra.

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El primer ministro británico Keir Starmer, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz, durante la cumbre del E3 en Downing Street, Londres, el 7 de junio de 2026 (Reuters)

En una declaración conjunta emitida tras el encuentro en la cancillería, los tres países confirmaron haber transmitido esas conclusiones a la delegación rusa, incluyendo “el apoyo a la petición del presidente Zelensky de celebrar conversaciones directas entre Rusia y Ucrania”.

El Kremlin, por su parte, señaló que informó a los funcionarios sobre la política que calificó de “destructiva” de sus países respecto a Ucrania, acusándolos de querer “continuar la guerra contra Rusia en nombre y a costa de” los europeos.

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El presidente ruso Vladimir Putin rechazó este mes la propuesta de Zelensky de celebrar una reunión cara a cara. Su gobierno ha manifestado preferencia por negociar con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, sin la participación del bloque europeo.

Las conversaciones lideradas por Washington no han producido avances y quedaron desplazadas por el conflicto con Irán. Los embajadores del E3 apenas habían mantenido contacto con las autoridades rusas durante los más de cuatro años de guerra contra Ucrania.

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El encuentro de este jueves se produce meses después de que diplomáticos británicos y franceses fueran convocados al mismo edificio tras el uso de misiles de crucero fabricados por MBDA en un ataque ucraniano contra Briansk.

(Con información de AFP y The Independent)