Estados Unidos

El Servicio Secreto evacuó a Trump de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un aparente tiroteo

El presidente resultó ileso tras el suceso en el Hotel Washington Hilton y pidió desde Truth Social que “el show continúe”: los agentes actuaron “rápido y con valentía”, escribió, y confirmó que el tirador fue detenido. Melania y el vicepresidente JD Vance también fueron evacuados a lugar seguro

Guardar

Agentes del Servicio Secreto evacuaron al presidente Donald Trump y a la primera dama, Melania Trump, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca celebrada este sábado en Washington, luego de que se produjeran disparos en el Hotel Washington Hilton, donde se desarrollaba el evento, confirmaron testigos y periodistas presentes en el lugar. Trump no resultó herido, según confirmó AP.

Los disparos se escucharon cuando la velada apenas comenzaba. Asistentes reportaron haber escuchado entre cinco y ocho detonaciones. Los cientos de periodistas, celebridades y funcionarios que aguardaban el discurso del presidente se tiraron bajo las mesas al oír los estallidos, mientras alguien gritaba “¡Apártese!” y otros pedían a los presentes que se agacharan.

Asistentes permanecen en sus mesas tras la evacuación de Trump y Melania por el Servicio Secreto durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, luego de que se escucharan disparos en el Hotel Washington Hilton. Un sospechoso fue detenido. (REUTERS/Jessica Koscielniak)
Asistentes permanecen en sus mesas tras la evacuación de Trump y Melania por el Servicio Secreto durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, luego de que se escucharan disparos en el Hotel Washington Hilton. Un sospechoso fue detenido. (REUTERS/Jessica Koscielniak)

Equipos tácticos con armas desenfundadas tomaron posición en el escenario donde Trump había estado sentado momentos antes, y miembros de la Guardia Nacional se desplegaron dentro del edificio. Un miembro del gabinete reportó disparos durante el evento.

Erin Thiellman, veterana militar que asistía a la cena, fue una de las primeras testigos. Según su relato, había salido del salón por un momento cuando escuchó tres disparos. “Vi a un hombre caer justo detrás de mí”, dijo a Infobae. Thiellman describió que el sospechoso portaba un rifle y dos cargadores.

Trump y Melania Trump, junto a la secretaria de prensa Karoline Leavitt, en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, antes de que el Servicio Secreto los evacuara. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Trump y Melania Trump, junto a la secretaria de prensa Karoline Leavitt, en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, antes de que el Servicio Secreto los evacuara. (REUTERS/Jonathan Ernst)

El Servicio Secreto bloqueó las puertas del salón en forma inmediata. Helicópteros sobrevolaban el edificio y efectivos policiales rodeaban el hotel. Se permitió a los asistentes retirarse, pero no reingresar.

El vicepresidente JD Vance también fue evacuado junto al resto del gabinete, cada uno con su respectiva custodia.

Entre los funcionarios presentes se encontraban el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump y Melania fueron trasladados a la Casa Blanca. Un funcionario de las fuerzas del orden confirmó que hubo un tirador, aunque no se dieron más detalles de forma inmediata. El Servicio Secreto informó que el presunto autor fue detenido.

Desde Truth Social, Trump se pronunció sobre el incidente minutos después. “Toda una velada en Washington. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápido y con valentía. El tirador fue detenido y recomendé que ‘el show continúe’, pero me guiaré enteramente por lo que decidan las fuerzas del orden”, escribió el mandatario. “Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la velada será muy diferente a lo planeado y simplemente tendremos que repetirla”, agregó.

Era la primera vez que Trump asistía a la cena de corresponsales como presidente en su segundo mandato — no había concurrido durante su primer período ni en el primer año del actual. El mandatario había llegado al salón subterráneo del Washington Hilton al son de “Hail to the Chief” y saludó a periodistas en el estrado, deteniéndose también a elogiar a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Como entretenimiento central de la noche, la asociación había contratado al mentalista Oz Pearlman.

La cena reunía esta noche a figuras de primer nivel: junto a Trump y su gabinete, asistían periodistas de los principales medios del país, celebridades y hasta Triumph, el Perro Cómico Insultante. Varias organizaciones de noticias habían invitado a funcionarios de la administración como sus acompañantes: el secretario del Tesoro, Scott Bessent, asistió como invitado del New York Post, mientras que el secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Estado, Marco Rubio, fueron invitados de NBC.

El evento ya había generado polémica antes de comenzar. Casi 500 periodistas retirados firmaron una petición pidiendo a la asociación que se opusiera públicamente a los intentos de Trump de restringir la libertad de prensa. Unas pocas decenas de manifestantes se concentraron frente al hotel antes del evento; uno vestía un uniforme de prisión con una máscara de Pete Hegseth y guantes rojos, y otro portaba un cartel que decía “El periodismo ha muerto”.

La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, la periodista de CBS News Weijia Jiang, había reconocido la tensa relación con la administración al dar la bienvenida a los asistentes, agradeciendo a Leavitt “por todo lo que su equipo hace para trabajar con nosotros cada día, les guste o no”. Antes de la cena, Jiang había defendido la importancia del vínculo entre la prensa y la Casa Blanca. “No creo que la gente se dé cuenta de lo estrechamente que trabajamos con la Casa Blanca”, dijo en C-Span. “La relación es importante. Puede ser complicada. Puede ser intensa. Pero es sólida.”

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Donald TrumpCasa Blancacena de corresponsales de la Casa BlancaUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El senador estadounidense Sanders hará un encuentro por el “riesgo existencial de la IA”

La convocatoria realizada por el legislador incluye la participación de expertos de distintos países en un encuentro en el Capitolio enfocado en analizar los impactos potenciales del desarrollo acelerado de sistemas autónomos para la humanidad

El senador estadounidense Sanders hará un encuentro por el “riesgo existencial de la IA”

Accidente de aeronave agrícola en Guatemala deja un muerto

La catástrofe aérea en la finca Sevilla de Masagua, Escuintla, dejó como víctima mortal al piloto Luis Guillermo Jurado Muñoz, informó la Dirección General de Aeronáutica Civil

Accidente de aeronave agrícola en Guatemala deja un muerto

La presencia del opioide cychlorphine genera alerta en San Francisco tras una muerte por sobredosis

Las autoridades locales confirmaron que una pastilla falsificada contenía un opioide sintético más potente que el fentanilo, la cual no es detectable con los métodos habituales de análisis de drogas

La presencia del opioide cychlorphine genera alerta en San Francisco tras una muerte por sobredosis

Interpol elimina alerta roja sobre Alfredo Cristiani, expresidente de El Salvador

Un cambio en las alertas internacionales afecta la búsqueda fuera del país del exmandatario salvadoreño, investigado por la masacre de seis sacerdotes Jesuitas, y restringe la cooperación policial entre El Salvador y otras naciones en este proceso

Interpol elimina alerta roja sobre Alfredo Cristiani, expresidente de El Salvador

El Salvador: Reportan más de 460 fallecidos por accidentes de tránsito en lo que va del año

El país centroamericano registró 463 muertes por accidentes viales entre el 1 de enero y el 24 de abril de 2026, un 27% más que en el mismo periodo de 2025, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

El Salvador: Reportan más de 460 fallecidos por accidentes de tránsito en lo que va del año

TECNO

YouTube en Chile: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

YouTube en Chile: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

YouTube en España: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

La evolución de las contraseñas: qué es una clave de acceso y cómo funciona

Llega por fin un cambio en League of Legends esperado por 17 años: así afectará al puntaje de los jugadores

Este es el ajuste del Wi-Fi que debes hacer para que tu Smart TV deje de desconectarse

ENTRETENIMIENTO

“The Wonderfools”: cuándo se estrena y de qué trata el nuevo k-drama de Cha Eun-woo en Netflix

“The Wonderfools”: cuándo se estrena y de qué trata el nuevo k-drama de Cha Eun-woo en Netflix

La novia de Anthony Kiedis, 33 años menor que él, defiende la brecha de edad en su relación: “Él sabe que es un tipo con suerte”

El regreso íntimo de Eric Clapton emociona a los fans en su tierra natal

La justicia le dice no a Cher: rechazan su pedido para controlar los bienes de su hijo

Los secretos de Charlize Theron: por qué la estrella de “Apex” no puede dejar de ver crímenes reales

MUNDO

Vestidos de novia de la Segunda Guerra Mundial: el inesperado tesoro sentimental que cuenta historias

Vestidos de novia de la Segunda Guerra Mundial: el inesperado tesoro sentimental que cuenta historias

Israel lanzó una nueva oleada de bombardeos contra Hezbollah en el Líbano tras la orden de Netanyahu

Koh Chang, la isla tailandesa que desafía la masificación turística

Alarma en Rumanía por los primeros daños por drones rusos desde el inicio de la guerra

Netanyahu ordenó atacar con fuerza Hezbollah en el Líbano tras el lanzamiento de cohetes hacia Israel