El Servicio Secreto evacuó a Trump de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un aparente tiroteo

Agentes del Servicio Secreto evacuaron al presidente Donald Trump y a la primera dama, Melania Trump, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca celebrada este sábado en Washington, luego de que se produjeran disparos en el Hotel Washington Hilton, donde se desarrollaba el evento, confirmaron testigos y periodistas presentes en el lugar. Trump no resultó herido, según confirmó AP.

Los disparos se escucharon cuando la velada apenas comenzaba. Asistentes reportaron haber escuchado entre cinco y ocho detonaciones. Los cientos de periodistas, celebridades y funcionarios que aguardaban el discurso del presidente se tiraron bajo las mesas al oír los estallidos, mientras alguien gritaba “¡Apártese!” y otros pedían a los presentes que se agacharan.

Asistentes permanecen en sus mesas tras la evacuación de Trump y Melania por el Servicio Secreto durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, luego de que se escucharan disparos en el Hotel Washington Hilton. Un sospechoso fue detenido. (REUTERS/Jessica Koscielniak)

Equipos tácticos con armas desenfundadas tomaron posición en el escenario donde Trump había estado sentado momentos antes, y miembros de la Guardia Nacional se desplegaron dentro del edificio. Un miembro del gabinete reportó disparos durante el evento.

Erin Thiellman, veterana militar que asistía a la cena, fue una de las primeras testigos. Según su relato, había salido del salón por un momento cuando escuchó tres disparos. “Vi a un hombre caer justo detrás de mí”, dijo a Infobae. Thiellman describió que el sospechoso portaba un rifle y dos cargadores.

Trump y Melania Trump, junto a la secretaria de prensa Karoline Leavitt, en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, antes de que el Servicio Secreto los evacuara. (REUTERS/Jonathan Ernst)

El Servicio Secreto bloqueó las puertas del salón en forma inmediata. Helicópteros sobrevolaban el edificio y efectivos policiales rodeaban el hotel. Se permitió a los asistentes retirarse, pero no reingresar.

El vicepresidente JD Vance también fue evacuado junto al resto del gabinete, cada uno con su respectiva custodia.

Entre los funcionarios presentes se encontraban el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump y Melania fueron trasladados a la Casa Blanca. Un funcionario de las fuerzas del orden confirmó que hubo un tirador, aunque no se dieron más detalles de forma inmediata. El Servicio Secreto informó que el presunto autor fue detenido.

Desde Truth Social, Trump se pronunció sobre el incidente minutos después. “Toda una velada en Washington. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápido y con valentía. El tirador fue detenido y recomendé que ‘el show continúe’, pero me guiaré enteramente por lo que decidan las fuerzas del orden”, escribió el mandatario. “Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la velada será muy diferente a lo planeado y simplemente tendremos que repetirla”, agregó.

Era la primera vez que Trump asistía a la cena de corresponsales como presidente en su segundo mandato — no había concurrido durante su primer período ni en el primer año del actual. El mandatario había llegado al salón subterráneo del Washington Hilton al son de “Hail to the Chief” y saludó a periodistas en el estrado, deteniéndose también a elogiar a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Como entretenimiento central de la noche, la asociación había contratado al mentalista Oz Pearlman.

La cena reunía esta noche a figuras de primer nivel: junto a Trump y su gabinete, asistían periodistas de los principales medios del país, celebridades y hasta Triumph, el Perro Cómico Insultante. Varias organizaciones de noticias habían invitado a funcionarios de la administración como sus acompañantes: el secretario del Tesoro, Scott Bessent, asistió como invitado del New York Post, mientras que el secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Estado, Marco Rubio, fueron invitados de NBC.

El evento ya había generado polémica antes de comenzar. Casi 500 periodistas retirados firmaron una petición pidiendo a la asociación que se opusiera públicamente a los intentos de Trump de restringir la libertad de prensa. Unas pocas decenas de manifestantes se concentraron frente al hotel antes del evento; uno vestía un uniforme de prisión con una máscara de Pete Hegseth y guantes rojos, y otro portaba un cartel que decía “El periodismo ha muerto”.

La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, la periodista de CBS News Weijia Jiang, había reconocido la tensa relación con la administración al dar la bienvenida a los asistentes, agradeciendo a Leavitt “por todo lo que su equipo hace para trabajar con nosotros cada día, les guste o no”. Antes de la cena, Jiang había defendido la importancia del vínculo entre la prensa y la Casa Blanca. “No creo que la gente se dé cuenta de lo estrechamente que trabajamos con la Casa Blanca”, dijo en C-Span. “La relación es importante. Puede ser complicada. Puede ser intensa. Pero es sólida.”

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