El Banco Mundial advirtió que la guerra en Irán frenó el crecimiento económico mundial

La crisis militar en Medio Oriente redujo las expectativas de expansión de dos tercios de las economías mundiales (EFE)

El Banco Mundial recortó su previsión de crecimiento global para este año y atribuyó la desaceleración al conflicto entre Estados Unidos y el régimen de Irán. El organismo internacional anticipó que la economía mundial crecerá un 2,5% en 2026, el peor desempeño desde la pandemia, al revisar a la baja sus expectativas para dos tercios de los países.

La ofensiva estadounidense, encabezada por el presidente Donald Trump en coordinación con Israel, desató una crisis militar y económica en la región. Los ataques sobre el territorio iraní buscan forzar la reapertura del estrecho de Ormuz y condicionar el programa nuclear del régimen chiíta. Como respuesta, el régimen cerró ese corredor clave, elevó el precio internacional de la energía y añadió incertidumbre a los mercados.

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El Banco Mundial atribuyó el deterioro a la interrupción del suministro de petróleo y gas y al encarecimiento de insumos críticos. El crudo Brent promedió 94 dólares por barril, un alza de 36% respecto al año anterior y un incremento de 50% sobre las proyecciones originales del organismo internacional.

La interrupción del suministro energético, junto con el encarecimiento de los fertilizantes, redujo la confianza y golpeó la producción agrícola. Varios países del sudeste asiático y de África informaron problemas para asegurar fertilizantes y combustibles, lo que anticipó posibles episodios de escasez alimentaria.

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Sin embargo, Estados Unidos resistió el golpe: el Banco Mundial mantuvo su previsión de crecimiento para la mayor economía del mundo en 2,2%. La producción energética local, sumada a los recortes fiscales y a la inversión en inteligencia artificial, protegió a la economía estadounidense, aunque la población sintió el impacto en el aumento de la gasolina y en los precios de varios bienes.

El precio de la gasolina subió de manera significativa tras el inicio de la crisis en Medio Oriente (EFE)

Por su parte, China alcanzará un crecimiento del 4,2%, por debajo de lo esperado al iniciar el año y lejos del 5% que el Banco Mundial proyectó para 2025. Luego, India encabezó el ranking de expansión con 6,6%, aunque también descenderá en comparación con el año pasado. Los países de la eurozona lograrán un avance de 0,8%, afectados por la crisis energética y la volatilidad regional.

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En ese contexto, Donald Trump suspendió hoy los bombardeos previstos para la noche tras lograr un acuerdo preliminar con el régimen iraní. El mandatario anunció que las negociaciones superaron las diferencias principales y recibieron la aprobación de las máximas autoridades de Irán y de actores de la región. La formalización del acuerdo se previó para los próximos días, probablemente en Europa, e incluirá la participación de varios países aliados.

Donald Trump ordenó ataques a Irán y luego los suspendió tras alcanzar un acuerdo preliminar (Europa Press)

Basado en el hecho de que las discusiones con la República Islámica de Irán han sido llevadas al más alto nivel de liderazgo iraní y aprobadas, yo, como presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche”, escribió el mandatario.

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Trump explicó que el bloqueo naval sobre Irán continuará vigente hasta que la firma sea definitiva. Indicó que ya existe consenso sobre puntos centrales, entre ellos la reapertura del estrecho de Ormuz y la discusión sobre el programa nuclear iraní. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto participaron en el proceso de diálogo.

En el contexto de tensión, el régimen iraní endureció su posición y advirtió que respondería con más fuerza ante una nueva ofensiva de Washington. Las fuerzas armadas iraníes vincularon el futuro del comercio petrolero regional al resultado de las negociaciones y amenazaron con extender el conflicto si las exportaciones de su país resultan afectadas.

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(Con información de AP)