Estados Unidos ordena la deportación inmediata de extranjeros que voten ilegalmente

El Departamento de Seguridad Nacional ordenó al ICE la expulsión de extranjeros que participen ilegalmente en elecciones de Estados Unidos (REUTERS/Caitlin Ochs)

El Departamento de Seguridad Nacional ha ordenado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la expulsión de extranjeros que participen ilegalmente en elecciones de Estados Unidos. La decisión, anunciada el 9 de junio de 2026, se aplica a cualquier persona que vote sin autorización, sin importar su estatus migratorio.

La decisión radica en la protección de la integridad electoral. Según una carta firmada por el consejero general James Percival, la prioridad es garantizar que el voto ciudadano no sufra “dilución ilegal” y existan consecuencias claras para quienes violan la ley.

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La directiva del 9 de junio de 2026 dispone la deportación inmediata por voto ilegal sin necesidad de una condena penal previa (REUTERS/Nathan Howard./File Photo)

Percival dijo: “El voto ilegal por parte de extranjeros debilita la democracia estadounidense y debe tener consecuencias”, según lo publicado por el Departamento de Seguridad Nacional.

Los procedimientos incluyen el cruce de bases de datos de registros electorales y solicitudes de ciudadanía, según Fox News.

Deportación inmediata y sin condena penal previa

El Departamento de Seguridad Nacional instruyó a ICE a aplicar deportación inmediata a los extranjeros que voten ilegalmente en cualquier elección, y aclaró que no es necesaria una condena penal previa para ejecutar la medida. La Ley de Inmigración y Nacionalidad, base legal de la directiva, permite la expulsión de extranjeros tanto por votar sin autorización como por hacer una falsa declaración de ciudadanía.

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Esta disposición afecta a quienes residen en el país sin autorización, tienen permisos temporales o residencia permanente, siempre que las pruebas confirmen su participación electoral sin el derecho correspondiente, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Causas y contexto de la medida

La directiva responde a la necesidad oficial de mantener elecciones libres y transparentes. Percival citó palabras del expresidente Donald Trump y subrayó: “El derecho de los ciudadanos estadounidenses a que sus votos sean contados correctamente, sin una dilución ilegal, es vital para determinar al ganador legítimo de una elección”.

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La preocupación aumentó tras la detección de casos recientes de fraude electoral cometidos por extranjeros, según informó Fox News.

La orden ejecutiva 14248 que Donald Trump firmó en marzo de 2025 endureció la verificación de elegibilidad de votantes y la seguridad de las elecciones (REUTERS/Evan Vucci)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a actuar después de que en los últimos meses, autoridades acusaran a varias personas no ciudadanas por participar en comicios federales y estatales. Según Fox News, en marzo, un ciudadano de Mauritania fue acusado de votar en todas las elecciones presidenciales desde 2008.

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En mayo, cuatro extranjeros enfrentaron cargos por votar ilegalmente y por hacer declaraciones falsas en solicitudes de ciudadanía.

Cambios normativos y antecedentes

La nueva directiva implementa políticas ya impulsadas por la administración de Donald Trump. El 25 de marzo de 2025, Trump firmó la orden ejecutiva 14248, llamada “Preservar y Proteger la Integridad de las Elecciones Estadounidenses”.

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Esta orden estableció nuevas reglas para verificar la elegibilidad de los votantes, endurecer la fiscalización de las urnas y mejorar la seguridad de los sistemas de votación, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional.

El USCIS actualizó en agosto de 2025 su manual para negar la naturalización a residentes legales que hayan votado o se hayan registrado de forma ilegal (REUTERS/Caitlin Ochs)

En agosto de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó su manual de políticas para negar la naturalización a residentes legales que hayan votado o se hayan registrado como electores de manera ilegal, de acuerdo con Fox News.

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Alcance y consecuencias de la directiva

La medida afecta a todos los extranjeros, sin distinción de estatus migratorio. Tanto quienes viven en Estados Unidos de manera irregular como quienes tienen permisos temporales o residencia permanente pueden ser deportados si se demuestra que participaron en las elecciones sin autorización.

El Departamento de Seguridad Nacional remarcó que los casos de voto ilegal suelen ir acompañados de declaraciones falsas de ciudadanía, lo que agrava la situación legal de los implicados. La directiva también advierte sobre la posibilidad de perder la oportunidad de acceder a la ciudadanía si se comprueba la infracción, especialmente desde las reformas de 2025.

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