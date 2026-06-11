Estados Unidos

Cómo las familias hispanas ajustan su economía ante la suba de gasolina y alimentos

El aumento de la energía y la comida obliga a recortar salidas, concentrar trámites y ajustar el supermercado, con más listas, más rebajas y alternativas como autobús y viajes compartidos

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Una madre y sus dos hijos, una niña y un niño, en una cocina doméstica. Examinan una lista de compras sobre una mesa con arroz, pan, leche y un tazón de frutas frescas.
La inflación interanual llegó a 4,2% en mayo y volvió a poner el precio de la energía en el centro de la economía familiar en el sur de Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchas familias hispanas de Estados Unidos, el alza del combustible y de la canasta básica obligó a recortar traslados en auto y ajustar la compra de alimentos.

Stephanie James, residente de Fort Lauderdale, contó a CBS Miami que en su casa usan el automóvil solo cuando es imprescindible y redujeron las visitas al supermercado.

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En la práctica, hogares latinos están reordenando gastos para sostener lo esencial: planifican compras con mayor anticipación, priorizan productos básicos, comparan precios y comparten consejos de ahorro en redes vecinales.

También ganan terreno alternativas como el transporte público y los viajes compartidos para amortiguar el impacto de la inflación en el presupuesto familiar.

El contexto es un repunte inflacionario que volvió a poner el precio de la energía en el centro de la conversación. CBS Miami reportó que la suba de la gasolina y de los alimentos golpeó con fuerza a familias del sur de Florida, en un escenario donde la inflación interanual llegó a 4,2% en mayo, de acuerdo con datos del Departamento de Trabajo citados por ese medio.

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Gasolina y alimentos: dos rubros que presionan el presupuesto

El alza de la gasolina y de la canasta básica obligó a familias hispanas de Estados Unidos a recortar traslados en auto y ajustar la compra de alimentos (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
El alza de la gasolina y de la canasta básica obligó a familias hispanas de Estados Unidos a recortar traslados en auto y ajustar la compra de alimentos (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)

La suba del combustible suele trasladarse a otros costos cotidianos: desde el transporte al trabajo hasta el precio final de productos que dependen de logística y refrigeración.

En ese marco, NPR describió cómo hogares de distintos estados empezaron a cancelar salidas, posponer viajes y buscar ingresos extra para absorber meses de precios altos en estaciones de servicio.

En Fort Lauderdale, James sintetizó esa presión en términos domésticos: “Tengo dos hijos, y hace que sea muy difícil vivir: la gasolina ha subido, la comida ha subido”, declaró a CBS Miami.

En su casa, agregó, las decisiones se volvieron más estrictas: menos recorridos no esenciales y compras más espaciadas para evitar gastos impulsivos.

La tensión no se limita al tanque de gasolina. En paralelo, el rubro alimentos continúa siendo uno de los ajustes más sensibles porque impacta de forma directa en cantidad, calidad y variedad de la dieta.

Una mano genérica adulta latina sostiene una lista de compras manuscrita y monedas sobre billetes de dólar, que yacen sobre una superficie gris metálica.
Especialistas recomendaron revisar pagos fijos, comparar auto con transporte público, compartir viajes y apoyarse en recursos comunitarios para enfrentar la inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la trayectoria de los precios no es uniforme en todos los productos, el fenómeno empuja a muchas familias a reemplazar marcas, postergar compras de ciertos frescos y reorganizar menús.

Estrategias de ajuste: del medio tanque a las listas estrictas

En su testimonio a CBS Miami, James explicó que su familia cambió hábitos de carga: ahora ponen solo medio tanque y planifican con más cuidado los trayectos para evitar desvíos o salidas prescindibles. El objetivo, dijo, es estirar el presupuesto sin dejar de cubrir trabajo, escuela y compras básicas.

En la misma línea, NPR recogió casos de personas que recortaron actividades recreativas y reorganizaron rutinas para consumir menos gasolina, como coordinar días fijos de trámites o concentrar varias tareas en un solo viaje.

En algunos hogares, la respuesta incluye buscar un segundo empleo o “side gigs”, especialmente cuando el aumento de precios se percibe más rápido que los ajustes salariales.

La alimentación también se convirtió en un terreno de control fino. Un artículo de la Pittsburgh Post-Gazette describió cómo consumidores migraron hacia marcas más baratas y aprovecharon rebajas en grandes cadenas, en un contexto donde la energía empujó el índice general de precios.

En familias con niños, la planificación suele traducirse en listas más rígidas, compras por semana y sustitución de productos de mayor costo por alternativas de menor precio.

Cinco personas, dos adultos y tres niños con mochilas y bolsas de compras, suben a un autobús de transporte público blanco y azul en una parada urbana.
El aumento del combustible también presionó otros gastos cotidianos, desde el transporte al trabajo hasta el precio final de productos que dependen de logística y refrigeración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos de expertos: ordenar gastos y ganar margen

Especialistas consultados por CBS Miami recomendaron comenzar por una auditoría de pagos fijos: revisar seguros, recortar suscripciones y detectar rubros prescindibles que se volvieron “invisibles” en el presupuesto.

También señalaron que, cuando es posible, aumentar ingresos —por ascenso, cambio de empleo o trabajo adicional— se vuelve una herramienta central para recuperar capacidad de compra.

En transporte, una recomendación recurrente es comparar costo y conveniencia entre auto y transporte público según distancias y horarios, además de promover el “carpool” o viajes compartidos con vecinos y compañeros de trabajo para dividir el gasto de gasolina.

En alimentación, el consejo se repite con distintas variantes: comparar precios, priorizar básicos, cocinar más en casa y apoyarse en recursos comunitarios como despensas y programas locales de asistencia cuando la situación lo requiere.

La respuesta, coinciden los testimonios, combina disciplina y cooperación. Para muchos hogares latinos, la conversación sobre cupones, rebajas y estrategias de compra circula en la comunidad como una forma de protección mutua ante un escenario de costos elevados que, al menos por ahora, sigue reordenando la vida cotidiana.

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