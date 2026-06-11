Estados Unidos

Nueva York implementa sistema en tiempo real para localizar centros de climatización en los LinkNYC

La red de más de 2.200 pantallas mostrará indicaciones durante olas de calor y ofrecerá trayectos a pie al lugar con aire acondicionado más cercano

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Los LinkNYC ofrecerán rutas a pie en tiempo real hacia centros de enfriamiento ubicados a menos de 10 minutos de caminata en Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz).
Los LinkNYC ofrecerán rutas a pie en tiempo real hacia centros de enfriamiento ubicados a menos de 10 minutos de caminata en Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz).

El alcalde Zohran Mamdani anunció una alianza entre la Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM), la Oficina de Tecnología e Innovación (OTI) y LinkNYC para que, durante olas de calor, más de 2.200 módulos interactivos muestren indicaciones en tiempo real hacia el centro de enfriamiento más cercano en Nueva York, según el comunicado oficial de la Alcaldía.

En emergencias por altas temperaturas los LinkNYC ofrecerán rutas a pie al centro de enfriamiento dentro de un radio de 10 minutos de caminata y actualizarán la información de forma automática con datos de la herramienta municipal Cool Options Finder, a medida que estos espacios abran o cierren.

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La Alcaldía indicó que la medida se apoya en la campaña de centros de calefacción del invierno pasado, a la que ahora se suman la integración automatizada de datos y las actualizaciones en tiempo real.

Qué son los centros de enfriamiento

Nueva York habilita centros de enfriamiento cuando el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emite una alerta por calor con un índice previsto de 35 °C (95 °F) o más durante dos o más días, o de 38 °C (100 °F) en cualquier periodo.

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Estos espacios funcionan en instalaciones climatizadas que brindan resguardo frente a las altas temperaturas, como bibliotecas, centros comunitarios, centros para personas mayores y dependencias de NYCHA.

Más de 600 centros de enfriamiento permanecerán abiertos en los cinco distritos de Nueva York durante el jueves 11 y el viernes 12 de junio. Para localizar el centro más cercano, se puede consultar el sitio NYC Cool Options o comunicarse al 311 (VRS: 212-639-9675, TTY: 212-504-4115).

Los centros de enfriamiento de Nueva York funcionan en bibliotecas, centros comunitarios, centros para personas mayores y dependencias de NYCHA con espacios climatizados (REUTERS/Jeenah Moon).
Los centros de enfriamiento de Nueva York funcionan en bibliotecas, centros comunitarios, centros para personas mayores y dependencias de NYCHA con espacios climatizados (REUTERS/Jeenah Moon).

Nueva York emite alerta por calor extremo y tormentas severas

La ciudad de Nueva York está bajo alerta por calor extremo desde el jueves 11 de junio hasta el viernes 12, con el periodo de mayor índice de calor entre las 12 del mediodía y las 18 horas cada día. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió un informe que prevé temperaturas cercanas a los 38 °C (100 °F), con picos aislados de hasta 41 °C (105 °F).

El NWS advirtió que el calor extremo se acompañará de tormentas eléctricas fuertes a graves, que podrían registrarse desde la tarde del miércoles y tienen mayor probabilidad el jueves y el viernes en horario vespertino y nocturno. Las ráfagas de viento pueden superar los 93 km/h (58 mph) y alcanzar hasta 113 km/h (70 mph), lo que representa riesgo de caída de árboles y líneas eléctricas.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió un informe que prevé temperaturas cercanas a los 38 °C en Nueva York (REUTERS/Kylie Cooper).
El Servicio Nacional de Meteorología emitió un informe que prevé temperaturas cercanas a los 38 °C en Nueva York (REUTERS/Kylie Cooper).

El organismo también alertó sobre la posibilidad de granizo de hasta 2,5 centímetros (1 pulgada), tornados aislados y el riesgo de inundaciones repentinas, ya que podrían registrarse tasas de lluvia entre 25 y 51 milímetros por hora (1 a 2 pulgadas/hora) si varias tormentas se producen en una misma zona.

Quienes residen o visitan Nueva York tienen la opción de recibir alertas de emergencia sobre el clima si envían un mensaje de texto con la palabra clave SUMMER26, SUMMER26ESP o SUMMER26FRE al 692-692. La información se ofrece en inglés, español y francés, según el término utilizado. El servicio puede implicar cargos por mensajes y uso de datos.

Nueva York ofrece alertas de emergencia sobre el clima y actualizaciones de actividades de verano por mensaje de texto (REUTERS/Jeenah Moon).
Nueva York ofrece alertas de emergencia sobre el clima y actualizaciones de actividades de verano por mensaje de texto (REUTERS/Jeenah Moon).

Cómo cuidarse del calor

Las autoridades de Nueva York sugieren tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para protegerse al aire libre:

  • Evitar la actividad física exigente.
  • Beber mucha agua.
  • Mantenerse a la sombra y alejado del sol directo.
  • Usar ropa ligera y holgada.
  • Usar un sombrero para protegerte la cara y la cabeza.
  • Utilizar protector solar con FPS 15 o superior.
  • Limitar las actividades al aire libre a las primeras horas de la mañana y a las últimas de la tarde.
  • Evitar las bebidas con alcohol, cafeína o azúcar.

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