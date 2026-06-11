Del peligro de tu cama a la seguridad de una mesa: dónde sí y dónde no cargar el móvil

La cama, el sofá y las sillas son los lugares más comunes donde las personas dejan el móvil cargando. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cargar el móvil en la cama o sobre el sofá puede desatar un incendio en segundos. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid (112) difundió las recomendaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid para advertir sobre los riesgos que esconde un hábito tan cotidiano como conectar el teléfono a la corriente.

La superficie donde se apoya el dispositivo, la proximidad a fuentes de calor y el tipo de cargador que se utiliza determinan si esa rutina nocturna es segura o potencialmente peligrosa.

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Por qué cargar el móvil genera calor y cuándo se vuelve peligroso

Todo proceso de carga eléctrica produce calor. El fenómeno físico detrás de esto es el efecto Joule: la energía que circula por los circuitos del dispositivo se convierte parcialmente en calor residual. Cuanto mayor es la potencia de carga rápida, mayor es también la cantidad de calor que se genera.

Cuando el teléfono descansa sobre una superficie blanda, el material se hunde ligeramente y envuelve parte del dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

A diferencia de los ordenadores portátiles, los teléfonos móviles no cuentan con ventiladores internos. Su único mecanismo para regular la temperatura es la disipación a través del propio cuerpo del aparato, es decir, el calor se expulsa hacia el exterior por la carcasa.

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Ese sistema funciona razonablemente bien en condiciones normales. El problema aparece cuando se suman factores externos que impiden o dificultan esa disipación, como la exposición al sol directo, la proximidad a un radiador o el contacto con materiales que retienen el calor en lugar de liberarlo.

Superficies textiles y materiales inflamables: el mayor riesgo en casa

La cama, el sofá y las sillas son los lugares más comunes donde las personas dejan el móvil cargando, y también los más peligrosos. Los bomberos de la Comunidad de Madrid, a través del 112, recomiendan explícitamente “no colocarlos sobre la cama, sillas, sofás o cerca de cualquier material fácilmente inflamable como cojines o cortinas”.

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Se recomienda cargar el móvil sobre mesas o encimeras de la cocina, siempre que estén secas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La razón tiene que ver con la física de los tejidos. Cuando el teléfono descansa sobre una superficie blanda, el material se hunde ligeramente y envuelve parte del dispositivo. Ese tejido actúa como aislante térmico: atrapa el calor que el móvil intenta expulsar y lo devuelve hacia el aparato, elevando su temperatura de forma progresiva.

Si en ese contexto se produjera una pequeña chispa, por mínima que fuera, el material textil podría prenderse en cuestión de segundos. La combinación de un dispositivo sobrecalentado y una superficie combustible convierte un descuido habitual en un escenario de incendio real.

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Dónde sí se puede cargar el móvil con seguridad

La respuesta del 112 es concreta: “superficies lisas no combustibles que permitan una fácil ventilación”. Las mesas de cristal, las de madera tratada y los suelos de baldosa o terrazo cumplen esas condiciones. Al ser rígidas y planas, no envuelven el dispositivo y permiten que el aire circule alrededor, facilitando la disipación del calor.

El 112 recomienda cargar el móvil sobre superficies lisas, no combustibles y bien ventiladas, como mesas de madera tratada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del hogar, las encimeras de granito o piedra natural ofrecen una ventaja adicional: son ignífugas. En caso de que se produjera cualquier incidente, ese material no propagaría el fuego.

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Sin embargo, los expertos advierten que las cocinas también son espacios con mayor humedad ambiental, lo que introduce otro riesgo para los dispositivos electrónicos. Esa particularidad obliga a valorar cada situación antes de elegir la encimera como punto de carga habitual.

Calor externo y cargadores: las otras variables que no hay que ignorar

Más allá de la superficie, el 112 señala que hay que “evitar colocar los dispositivos al sol directo o cerca de algún aparato con calor, como el salpicadero del coche o sobre un radiador”.

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Un cargador no certificado puede entregar más corriente de la que el dispositivo tolera. (Imagen ilustrativa Infobae)

El calor que ya genera el proceso de carga se suma al calor ambiental, y esa acumulación puede llevar la temperatura del dispositivo a niveles que dañan la batería o, en casos extremos, provocan una fuga térmica.

El tipo de cargador también entra en la ecuación. Utilizar únicamente cargadores homologados y detener la carga de inmediato ante cualquier señal de sobrecalentamiento son dos medidas que los bomberos incluyen entre sus recomendaciones básicas.

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Un cargador no certificado puede entregar más corriente de la que el dispositivo tolera, agravando el calor generado por el efecto Joule y multiplicando el riesgo en cualquiera de los escenarios descritos.