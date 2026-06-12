Mundo

Irán no tomó una “decisión final” sobre el acuerdo con Estados Unidos que Donald Trump quiere firmar pronto

El régimen de Teherán sostuvo que aún existen diferencias importantes con Washington y advirtió que no aceptará condiciones que vulneren sus “líneas rojas”

Guardar
Google icon
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que las conversaciones continúan, pero descartó que se haya alcanzado una conclusión final
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que las conversaciones continúan, pero descartó que se haya alcanzado una conclusión final

Irán puso este jueves en duda el optimismo expresado por el presidente estadounidense Donald Trump sobre un acuerdo inminente entre ambos países y aseguró que todavía no existe una decisión definitiva sobre el resultado de las conversaciones. La respuesta llegó pocas horas después de que la Casa Blanca anunciara avances en las negociaciones y hablara incluso de una posible firma en Europa durante los próximos días.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que las conversaciones continúan, pero descartó que se haya alcanzado una conclusión final. Según explicó, gran parte del documento negociado ya fue redactado, aunque persisten diferencias que impiden dar por cerrado el proceso.

PUBLICIDAD

Irán no ha tomado todavía una decisión final sobre un posible acuerdo con Estados Unidos”, declaró el funcionario. Además, insistió en que la República Islámica no está dispuesta a renunciar a sus “líneas rojas”, una expresión utilizada habitualmente por el régimen iraní para referirse a asuntos considerados innegociables.

Bagaei también cuestionó las versiones que circulan sobre una eventual ceremonia de firma y sostuvo que cualquier información relacionada con fechas o lugares específicos carece por ahora de carácter oficial. “Los informes sobre el momento y el lugar de la firma siguen siendo especulativos”, señaló.

PUBLICIDAD

El portavoz iraní sostuvo además que las negociaciones se han visto complicadas por cambios de posición de la parte estadounidense. Según indicó, aunque buena parte del texto ya está acordada, Washington modificó en distintas ocasiones algunos de sus planteamientos durante el diálogo.

Irán negó que exista un acuerdo cerrado con Estados Unidos: “No hemos tomado una decisión final”
Irán negó que exista un acuerdo cerrado con Estados Unidos: “No hemos tomado una decisión final”

Fuentes iraníes citadas por medios estatales fueron incluso más lejos al negar que se haya firmado algún documento vinculante o un memorando de entendimiento entre ambas partes.

La reacción de Teherán se produjo en un contexto de fuerte tensión regional. Durante las últimas jornadas, la situación en Medio Oriente volvió a deteriorarse tras nuevos episodios militares que pusieron en duda la estabilidad del alto el fuego alcanzado en abril.

Aunque las conversaciones diplomáticas siguen abiertas, las declaraciones iraníes muestran que todavía existe una brecha importante entre la percepción transmitida por Washington y la evaluación realizada por las autoridades de la República Islámica.

Lo que anunció Trump sobre las negociaciones

Horas antes de la respuesta iraní, Donald Trump había asegurado que Estados Unidos estaba a punto de formalizar un acuerdo destinado a poner fin al conflicto con Teherán.

“Acabamos de alcanzar un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán”, afirmó el mandatario desde el Despacho Oval. Según explicó, únicamente restaba completar la documentación necesaria para proceder a la firma, un paso que podría concretarse en los próximos días.

El presidente estadounidense sostuvo además que el entendimiento cuenta con el respaldo de los niveles más altos del liderazgo iraní y señaló que el proceso de negociación había llegado a una fase decisiva. También adelantó que la ceremonia de firma podría celebrarse en Europa y que el vicepresidente JD Vance representaría a Estados Unidos.

Previamente, Trump había anunciado la cancelación de nuevos bombardeos contra objetivos iraníes que estaban previstos para este jueves. En un mensaje difundido en Truth Social, explicó que tomó esa decisión debido al avance de las conversaciones.

Donald Trump aseguró que Estados Unidos está a punto de formalizar un acuerdo destinado a poner fin al conflicto con Teherán
Donald Trump aseguró que Estados Unidos está a punto de formalizar un acuerdo destinado a poner fin al conflicto con Teherán

“Las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas”, escribió el mandatario.

Trump agregó que el bloqueo naval estadounidense continuará vigente mientras no se complete la formalización del acuerdo. El anuncio llegó después de varios días marcados por amenazas cruzadas, movimientos militares y advertencias sobre una posible ampliación del conflicto en la región.

Por ahora, mientras Washington sostiene que el entendimiento está cerca de concretarse, Teherán insiste en que las negociaciones siguen abiertas y que todavía no existe un acuerdo definitivo.

(Con información de EFE y Reuters)

Temas Relacionados

IránEstados UnidosTeheránDonald TrumpIsmail BagaeiEuropaJD VanceCasa BlancaRepública IslámicaGuerra en Medio OrienteEstrecho de OrmuzPrograma nuclear iraníUranio enriquecido

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Explosiones en el sur de Irán: el régimen dijo que bloqueó un petrolero que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier embarcación que intente atravesar la estratégica ruta marítima podrá ser atacada mientras permanezca vigente el cierre impuesto por Teherán

Explosiones en el sur de Irán: el régimen dijo que bloqueó un petrolero que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz

El SummerStage cumplirá 40 años con más de 60 shows

La edición de 2026 recorrerá los cinco distritos con propuestas sin costo y pagas, en una temporada que busca mostrar la diversidad cultural de Nueva York ante la llegada del Mundial

El SummerStage cumplirá 40 años con más de 60 shows

Los embajadores del Reino Unido, Francia y Alemania se reunieron en Moscú con el viceministro de Exteriores ruso

El encuentro con Mijail Galuzin se celebró este jueves en la capital rusa, a solicitud de los diplomáticos, con el objetivo de reactivar los contactos orientados a un acuerdo de paz en Ucrania

Los embajadores del Reino Unido, Francia y Alemania se reunieron en Moscú con el viceministro de Exteriores ruso

El Banco Mundial advirtió que la guerra en Irán frenó el crecimiento económico mundial

Este organismo, que reúne a 189 países, proyectó que la actividad mundial solo avanzó un 2,5% este año, el nivel más bajo desde la crisis causada por la pandemia seis años atrás

El Banco Mundial advirtió que la guerra en Irán frenó el crecimiento económico mundial

El precio del petróleo cae tras el anuncio de Trump sobre un posible acuerdo con Irán

La cotización del WTI bajó casi un 3 % en la apertura y rondó los 85 dólares por barril, mientras el Brent retrocedió hasta 90,38 dólares en medio del renovado optimismo

El precio del petróleo cae tras el anuncio de Trump sobre un posible acuerdo con Irán
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Abelito nos cuenta cómo vivió el primer partido de México en el Mundial 2026

Abelito nos cuenta cómo vivió el primer partido de México en el Mundial 2026

Los destinos turísticos imperdibles en CDMX, Guadalajara y Monterrey durante el mundial 2026, guía completa

Corea del Sur vs República Checa en VIVO: Heung-Min Son y Patrik Schick encabezan un debut clave para el Grupo A en el Mundial 2026

Gas natural vs balón de gas: cuánto dinero puedes ahorrar y cuál es más seguro para tu hogar

Mundial 2026 México EN VIVO: cae la noche y siguen los festejos en CDMX por el debut triunfal de la Selección

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana inaugura la primera etapa de la modernización del Jardín Botánico Nacional con una inversión de 50 millones de pesos

República Dominicana inaugura la primera etapa de la modernización del Jardín Botánico Nacional con una inversión de 50 millones de pesos

Panamá y Francia culminan proyecto de resiliencia agrícola en la primera comunidad indígena reubicada en tierra firme

Explosiones en el sur de Irán: el régimen dijo que bloqueó un petrolero que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz

La apuesta de la Unión Europea por Honduras como socio confiable y su efecto en la seguridad

Guatemala: Autoridades destruyen 128 mil arbustos de coca en Petén

ENTRETENIMIENTO

La hija mayor de Bruce Willis, Rumer, obtiene la custodia principal de su hija de tres años

La hija mayor de Bruce Willis, Rumer, obtiene la custodia principal de su hija de tres años

Así es la vida de Joan Cusack tras más de una década lejos de Hollywood

El pasado rockero de Tyrion Lannister: así era la banda que lideraba Peter Dinklage en los 90

Mariska Hargitay recuerda la enfermedad que marcó los últimos años de vida de su padre

Millie Bobby Brown defiende a su esposo Jake Bongiovi tras ola de críticas: “Puedo cargar mis propias cosas”