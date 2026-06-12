Irán no tomó una “decisión final” sobre el acuerdo con Estados Unidos que Donald Trump quiere firmar pronto

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que las conversaciones continúan, pero descartó que se haya alcanzado una conclusión final

Irán puso este jueves en duda el optimismo expresado por el presidente estadounidense Donald Trump sobre un acuerdo inminente entre ambos países y aseguró que todavía no existe una decisión definitiva sobre el resultado de las conversaciones. La respuesta llegó pocas horas después de que la Casa Blanca anunciara avances en las negociaciones y hablara incluso de una posible firma en Europa durante los próximos días.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que las conversaciones continúan, pero descartó que se haya alcanzado una conclusión final. Según explicó, gran parte del documento negociado ya fue redactado, aunque persisten diferencias que impiden dar por cerrado el proceso.

PUBLICIDAD

“Irán no ha tomado todavía una decisión final sobre un posible acuerdo con Estados Unidos”, declaró el funcionario. Además, insistió en que la República Islámica no está dispuesta a renunciar a sus “líneas rojas”, una expresión utilizada habitualmente por el régimen iraní para referirse a asuntos considerados innegociables.

Bagaei también cuestionó las versiones que circulan sobre una eventual ceremonia de firma y sostuvo que cualquier información relacionada con fechas o lugares específicos carece por ahora de carácter oficial. “Los informes sobre el momento y el lugar de la firma siguen siendo especulativos”, señaló.

PUBLICIDAD

El portavoz iraní sostuvo además que las negociaciones se han visto complicadas por cambios de posición de la parte estadounidense. Según indicó, aunque buena parte del texto ya está acordada, Washington modificó en distintas ocasiones algunos de sus planteamientos durante el diálogo.

Irán negó que exista un acuerdo cerrado con Estados Unidos: “No hemos tomado una decisión final”

Fuentes iraníes citadas por medios estatales fueron incluso más lejos al negar que se haya firmado algún documento vinculante o un memorando de entendimiento entre ambas partes.

PUBLICIDAD

La reacción de Teherán se produjo en un contexto de fuerte tensión regional. Durante las últimas jornadas, la situación en Medio Oriente volvió a deteriorarse tras nuevos episodios militares que pusieron en duda la estabilidad del alto el fuego alcanzado en abril.

Aunque las conversaciones diplomáticas siguen abiertas, las declaraciones iraníes muestran que todavía existe una brecha importante entre la percepción transmitida por Washington y la evaluación realizada por las autoridades de la República Islámica.

PUBLICIDAD

Lo que anunció Trump sobre las negociaciones

Horas antes de la respuesta iraní, Donald Trump había asegurado que Estados Unidos estaba a punto de formalizar un acuerdo destinado a poner fin al conflicto con Teherán.

“Acabamos de alcanzar un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán”, afirmó el mandatario desde el Despacho Oval. Según explicó, únicamente restaba completar la documentación necesaria para proceder a la firma, un paso que podría concretarse en los próximos días.

PUBLICIDAD

El presidente estadounidense sostuvo además que el entendimiento cuenta con el respaldo de los niveles más altos del liderazgo iraní y señaló que el proceso de negociación había llegado a una fase decisiva. También adelantó que la ceremonia de firma podría celebrarse en Europa y que el vicepresidente JD Vance representaría a Estados Unidos.

Previamente, Trump había anunciado la cancelación de nuevos bombardeos contra objetivos iraníes que estaban previstos para este jueves. En un mensaje difundido en Truth Social, explicó que tomó esa decisión debido al avance de las conversaciones.

PUBLICIDAD

Donald Trump aseguró que Estados Unidos está a punto de formalizar un acuerdo destinado a poner fin al conflicto con Teherán

“Las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas”, escribió el mandatario.

Trump agregó que el bloqueo naval estadounidense continuará vigente mientras no se complete la formalización del acuerdo. El anuncio llegó después de varios días marcados por amenazas cruzadas, movimientos militares y advertencias sobre una posible ampliación del conflicto en la región.

PUBLICIDAD

Por ahora, mientras Washington sostiene que el entendimiento está cerca de concretarse, Teherán insiste en que las negociaciones siguen abiertas y que todavía no existe un acuerdo definitivo.

(Con información de EFE y Reuters)