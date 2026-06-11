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El pasado rockero de Tyrion Lannister: así era la banda que lideraba Peter Dinklage en los 90

Whizzy, el grupo que el actor cofundó con amigos de las universidades de Columbia y Bennington, mezclaba punk, funk y rap en la escena underground de Nueva York hasta que cada integrante tomó su propio camino

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Peter Dinklage lideró Whizzy antes de alcanzar la fama internacional por Game of Thrones en la escena alternativa de Nueva York de los años noventa (Credito: theluckythirteens YouTube)

Antes de alcanzar la celebridad internacional por su trabajo en Game of Thrones, Peter Dinklage protagonizó una etapa poco conocida como líder de Whizzy, una banda nacida en la escena alternativa de Nueva York en los años noventa.

Ese recorrido musical, según informó Indie Hoy, reflejó una faceta distinta del actor, marcada por la colaboración artística, el riesgo y el deseo de experimentar fuera del ámbito actoral.

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Origen universitario y nacimiento del grupo

La génesis de Whizzy se encuentra en los vínculos universitarios entre estudiantes de Columbia y Bennington, donde Dinklage y sus amigos compartieron inquietudes musicales y generaron una propuesta alejada de los cánones tradicionales.

Whizzy nació de los vínculos universitarios entre estudiantes de Columbia y Bennington que compartían inquietudes musicales (REUTERS/Annegret Hilse)
Whizzy nació de los vínculos universitarios entre estudiantes de Columbia y Bennington que compartían inquietudes musicales (REUTERS/Annegret Hilse)

El grupo fusionó estilos como punk, funk y rap, lo que aportó diversidad a la escena underground local, de acuerdo con información de Indie Hoy. Este enfoque ecléctico atrajo la atención de quienes buscaban sonidos nuevos y formas de expresión alternativas.

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Desde el principio, Whizzy se propuso desafiar las convenciones. El repertorio de la banda evitaba fórmulas previsibles y favorecía la improvisación. Según lo publicado por Indie Hoy, la agrupación llegó a actuar en escenarios emblemáticos del circuito neoyorquino, lo que consolidó su presencia en la movida musical independiente.

El impacto del CBGB y la escena local

Uno de los momentos más destacados para el grupo fue su participación en el CBGB, espacio icónico para la música experimental.

La banda Whizzy fusionó punk, funk y rap y aportó una propuesta distinta a la escena underground de Nueva York (REUTERS/Caitlin Ochs)
La banda Whizzy fusionó punk, funk y rap y aportó una propuesta distinta a la escena underground de Nueva York (REUTERS/Caitlin Ochs)

La sala, célebre por impulsar a bandas emergentes, ofreció a Whizzy una plataforma para mostrar su propuesta ante un público exigente. Indie Hoy relató que para Dinklage, actuar en ese entorno significó un desafío y una oportunidad de forjarse como artista frente a audiencias poco convencionales.

La atmósfera en los conciertos de Whizzy se caracterizaba por la camaradería y la intensidad. Es más, el ambiente masculino predominaba en las presentaciones y, según declaró Dinklage en entrevistas recogidas por Indie Hoy

“Nos juntamos, bebimos demasiado y tocamos en el viejo CBGB. Teníamos fans, pero nuestros seguidores eran, como, rock progresivo. Eran todos chicos. Por alguna razón, solo los tipos venían a nuestros shows”, recordó al respecto el actor.

Rasgos distintivos de la banda y la figura de Dinklage

Jim, baterista de Whizzy, impulsó el nombre del grupo, mientras Peter Dinklage asumió el rol de frontman (REUTERS/Etienne Laurent)
Jim, baterista de Whizzy, impulsó el nombre del grupo, mientras Peter Dinklage asumió el rol de frontman (REUTERS/Etienne Laurent)

El nombre Whizzy surgió por iniciativa de Jim, baterista y uno de los pilares musicales, según recordó el propio actor en declaraciones reproducidas por Indie Hoy. La mayoría de los integrantes contaba con formación profesional, mientras que Peter Dinklage ocupaba el rol de frontman, aportando energía y presencia escénica. Su estilo, despojado de tecnicismos, le permitió conectar con los asistentes y transmitir autenticidad en cada show.

Las declaraciones del actor revelan que la experiencia estuvo marcada por el disfrute y la libertad creativa. “Fue muy divertido. Después todos tomamos caminos separados. Todos eran verdaderos músicos y lo siguen siendo. Yo solo estaba pasando el rato, divirtiéndome y no creo que sea justo”, afirmó Dinklage según lo consignado por Indie Hoy.

La disolución del grupo respondió a las nuevas direcciones que tomaron sus miembros, quienes siguieron vinculados al ambiente musical, mientras el actor se orientó hacia el cine y la televisión.

Un legado fuera del foco mediático

Cast member Peter Dinklage attends a premiere for the film "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" in Los Angeles, California U.S., November 13, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni
La disolución de Whizzy coincidió con caminos distintos para sus integrantes y con el giro de Peter Dinklage hacia el cine y la televisión (REUTERS/Mario Anzuoni)

La etapa de Whizzy representa para Peter Dinklage una época en la que la creatividad y la experimentación prevalecieron sobre el interés por la fama.

Las vivencias en la escena alternativa de Nueva York y el contacto con públicos exigentes sirvieron como aprendizaje y contribuyeron a forjar la personalidad artística que más tarde proyectaría en la pantalla.

Según el análisis de Indie Hoy, el recuerdo de aquellos años evidencia la pasión de Dinklage por disfrutar el presente y buscar nuevos territorios de expresión, lejos de las etiquetas de la industria del entretenimiento.

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