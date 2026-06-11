Expertos descartan riesgos de infecciones de gusano barrenador en la carne de res para consumidores

Desde comienzos de mes se confirmaron seis casos de mosca barrenadora en animales de Estados Unidos: cuatro bovinos, una cabra y un perro (REUTERS/Daniel Becerril).

La detección del gusano barrenador del Nuevo Mundo no representa un riesgo para quienes consumen carne vacuna y tampoco se espera que, por sí sola, eleve los precios de la carne, informaron el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y expertos consultados por ABC News.

Desde comienzos de junio se confirmaron seis casos en animales dentro del país: cuatro bovinos, una cabra y un perro.

Cómo afecta la mosca barrenadora a animales y personas

De acuerdo con The New York Times, el gusano barrenador es un insecto de color azul, conocido por alimentarse de tejido vivo en animales de sangre caliente. Las hembras ponen sus huevos en heridas abiertas o cavidades y, cuando nacen, las larvas penetran en el organismo y comienzan a consumir el tejido, lo que provoca lesiones graves.

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Durante el siglo XX, la mosca representó una amenaza grave para la ganadería en el sur de Estados Unidos, hasta que fue eliminada gracias a la liberación de ejemplares estériles, una estrategia que redujo de forma drástica la población al impedir la reproducción.

Las larvas de la mosca barrenadora penetran en el organismo cuando nacen y comienzan a consumir el tejido (Departamento de Agricultura de Estados Unidos).

Ann Hohenhaus, veterinaria principal y directora de información de salud para mascotas del Schwarzman Animal Medical Center, dijo a ABC News que entre los signos en animales pueden aparecer heridas que no cicatrizan o desprenden mal olor y larvas blancas dentro de las lesiones cutáneas.

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Hohenhaus explicó que el ganado infectado puede sentirse mal, dejar de producir leche y dejar de ganar peso. También advirtió que el parásito puede expandirse con rapidez dentro de un rodeo si el tratamiento no comienza con la suficiente antelación.

Ben Weinheimer, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Engordadores de Ganado de Texas, precisó que, si la infección en los animales se detecta a tiempo, “es muy tratable”.

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El Centro de Control de las Enfermedades y Prevención (CDC) señaló que las personas con heridas abiertas o pequeñas lesiones en la piel, como rasguños, picaduras de insectos o cicatrices recientes de cirugía, pueden tener mayor riesgo si están en zonas con presencia de estas moscas. Sin embargo, Hohenhaus indicó que la infección en humanos no es frecuente.

El ganado infectado puede sentirse mal, dejar de producir leche y dejar de ganar peso (REUTERS/Kaylee Greenlee).

Bajo riesgo y efecto limitado en la seguridad alimentaria

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la vigilancia rigurosa y los programas de respuesta rápida mantienen muy bajo el riesgo actual para los animales y las personas en Estados Unidos.

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A su vez, detallaron que el gusano barrenador no se propagaría con rapidez en Estados Unidos porque se desarrolla en climas tropicales y subtropicales y no tolera períodos prolongados de calor seco intenso o de frío. A diferencia de un virus, no se transmite entre animales y las infestaciones son fáciles de reconocer.

Por su parte, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, afirmó en una conferencia de prensa que el parásito “no plantea actualmente un problema de seguridad alimentaria” y agregó que “no hay motivo para alarmarse”.

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Derrell Peel, especialista en comercialización ganadera de la Universidad Estatal de Oklahoma, explicó a ABC News que una infección por este parásito no altera la calidad de la carne.

En cuanto a su precio, William Secor, economista ganadero de la Universidad de Georgia, añadió que los costos del brote serán absorbidos por los productores y que los compradores probablemente no verán nuevas subas derivadas solo de este episodio.

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El brote del parásito no implicaría un aumento del precio de la res derivado solo de esta situación (REUTERS/Cheney Orr).

La respuesta oficial incluye millones de moscas estériles y una nueva planta en Texas

El USDA utiliza la técnica del insecto estéril para combatir el parásito. El método consiste en esterilizar pupas de gusano barrenador con radiación gamma y liberarlas luego en la naturaleza para que se apareen con hembras fértiles; esas hembras ponen huevos no fecundados que nunca eclosionan, reportó ABC News.

Asimismo, Rollins explicó que está en marcha la construcción de una nueva planta de producción en la base aérea Moore, en Texas, y que se prevé su finalización para noviembre de 2027. Cuando esa instalación entre en funcionamiento, junto con otras plantas, se liberarán unas 500 millones de moscas estériles por semana.

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