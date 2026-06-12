Cuentas Trump: agencias estatales podrán abrirlas para recién nacidos en hogares de acogida

U.S. Treasury Secretary Scott Bessent listens as U.S. first lady Melania Trump delivers remarks on a Trump administration initiative for savings and investment accounts for children in foster care, during an event at the Treasury Department in Washington, D.C., U.S, June 11, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

La primera dama Melania Trump y el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunciaron las “Fostering the Future Accounts”, una variante de las Cuentas Trump dirigida a niños en hogares de acogida. Según el comunicado oficial del Departamento del Tesoro, el programa permitirá que las agencias estatales de bienestar infantil abran cuentas en nombre de jóvenes tutelados.

La primera dama sostuvo que 23 gobernadores, todos del Partido Republicano, se comprometieron a habilitar que las agencias estatales comiencen el proceso de inscripción de los niños en el programa, reportó Associated Press.

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Las Cuentas Trump y el nuevo acceso para menores bajo tutela estatal

La iniciativa se inscribe en las Cuentas Trump lanzadas por el presidente Donald Trump. Estas estarán disponibles para aportes desde el 4 de julio y exige que el niño sea ciudadano de Estados Unidos, haya nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 y no tenga aún una cuenta abierta.

En estas cuentas, el Tesoro depositará USD 1.000 por única vez si los padres abren la cuenta y ese dinero se invertirá en el mercado bursátil a través de firmas privadas.

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La Casa Blanca estima que el saldo de una cuenta para un bebé nacido en 2026 alcanzaría USD 5.800 a los 18 años y USD 18.100 a los 28 si no se realizan contribuciones adicionales, informó Associated Press.

Melania Trump afirmó que 23 gobernadores republicanos se comprometieron a habilitar la inscripción de niños en 'Fostering the Future Accounts' (REUTERS/Jonathan Ernst).

Ahora, tras el anuncio de la primera dama, se permite que una agencia de bienestar infantil de un gobierno estatal, territorial o tribal, que actúe como tutor legal de un menor elegible con número de Seguro Social y sin cuenta previa, decida abrir una Cuenta Trump inicial para ese menor.

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Bessent, citado por CNBC, afirmó que cuando un menor elegible percibe el Ingreso Suplementario de Seguridad por discapacidad o beneficios federales para sobrevivientes, el estado tiene la posibilidad de transferir esos fondos a una Cuenta Trump. Esas contribuciones contarán dentro del límite anual de USD 5.000 por cuenta.

Procedimiento para menores elegibles en el sistema de acogida

Para abrir una cuenta, las agencias estatales deben cumplir con los procedimientos establecidos en su jurisdicción, completar Formulario 4547 y remitirlo como parte del trámite de apertura de la cuenta.

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La Oficina de Enlace Gubernamental del Servicio de Impuestos Internos (IRS) colaborará con los estados para ofrecer directrices y asegurar que las agencias dispongan de toda la información necesaria para completar este procedimiento.

Las agencias pueden contactar a su enlace designado o escribir a la Oficina de Enlace Gubernamental del IRS al correo pgld.glds.gov.liaison@irs.gov para solicitar apoyo.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que el estado puede transferir beneficios federales a una Cuenta Trump (REUTERS/Jonathan Ernst).

Desafíos económicos y sociales de los jóvenes al salir del sistema de cuidado

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Adopción, citado por Associated Press, el sistema de acogida de Estados Unidos incluye a aproximadamente 330.000 niños. Datos del Instituto Nacional para Jóvenes en Acogida indican que uno de cada cinco enfrenta riesgo de quedarse sin hogar al alcanzar la mayoría de edad y egresar del sistema. Solo la mitad obtiene un empleo antes de cumplir 24 años.

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La National Foster Youth Initiative, una organización de desarrollo juvenil, estima que cada año más de 23.000 jóvenes egresan del sistema de acogida al alcanzar la mayoría de edad sin una familia permanente, señaló CNBC.

Asimismo, un informe de 2024 de la Fundación para la Investigación sobre la Igualdad de Oportunidades, un centro de estudios independiente, reveló que esos jóvenes adultos suelen enfrentar la transición en soledad y con acceso limitado a recursos financieros.

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Los investigadores afirmaron: “No tienen a sus padres a quienes llamar cuando se les pasa el alquiler, llega la factura de la matrícula o necesitan ayuda para ir a una entrevista de trabajo”.

Con el foco puesto en esos niños, la primera dama Melania Trump sostuvo: “Las Cuentas para el Fomento del Futuro brindan a los niños en hogares de acogida la misma oportunidad de adquirir activos y acumular riqueza a largo plazo que cualquier otro niño estadounidense. Al invertir en nuestros jóvenes en hogares de acogida ahora, ayudamos a fortalecer la fuerza laboral, las comunidades y el futuro económico de Estados Unidos”.

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