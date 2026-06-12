Estados Unidos

Cuentas Trump: agencias estatales podrán abrirlas para recién nacidos en hogares de acogida

El Departamento del Tesoro habilitó que las entidades de bienestar infantil que actúan como tutoras legales realicen la apertura para menores elegibles, una gestión que hasta ahora quedaba en manos de los padres u otros tutores legales

Guardar
U.S. Treasury Secretary Scott Bessent listens as U.S. first lady Melania Trump delivers remarks on a Trump administration initiative for savings and investment accounts for children in foster care, during an event at the Treasury Department in Washington, D.C., U.S, June 11, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
U.S. Treasury Secretary Scott Bessent listens as U.S. first lady Melania Trump delivers remarks on a Trump administration initiative for savings and investment accounts for children in foster care, during an event at the Treasury Department in Washington, D.C., U.S, June 11, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

La primera dama Melania Trump y el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunciaron las “Fostering the Future Accounts”, una variante de las Cuentas Trump dirigida a niños en hogares de acogida. Según el comunicado oficial del Departamento del Tesoro, el programa permitirá que las agencias estatales de bienestar infantil abran cuentas en nombre de jóvenes tutelados.

La primera dama sostuvo que 23 gobernadores, todos del Partido Republicano, se comprometieron a habilitar que las agencias estatales comiencen el proceso de inscripción de los niños en el programa, reportó Associated Press.

PUBLICIDAD

Las Cuentas Trump y el nuevo acceso para menores bajo tutela estatal

La iniciativa se inscribe en las Cuentas Trump lanzadas por el presidente Donald Trump. Estas estarán disponibles para aportes desde el 4 de julio y exige que el niño sea ciudadano de Estados Unidos, haya nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 y no tenga aún una cuenta abierta.

En estas cuentas, el Tesoro depositará USD 1.000 por única vez si los padres abren la cuenta y ese dinero se invertirá en el mercado bursátil a través de firmas privadas.

PUBLICIDAD

La Casa Blanca estima que el saldo de una cuenta para un bebé nacido en 2026 alcanzaría USD 5.800 a los 18 años y USD 18.100 a los 28 si no se realizan contribuciones adicionales, informó Associated Press.

Melania Trump afirmó que 23 gobernadores republicanos se comprometieron a habilitar la inscripción de niños en 'Fostering the Future Accounts' (REUTERS/Jonathan Ernst).
Melania Trump afirmó que 23 gobernadores republicanos se comprometieron a habilitar la inscripción de niños en 'Fostering the Future Accounts' (REUTERS/Jonathan Ernst).

Ahora, tras el anuncio de la primera dama, se permite que una agencia de bienestar infantil de un gobierno estatal, territorial o tribal, que actúe como tutor legal de un menor elegible con número de Seguro Social y sin cuenta previa, decida abrir una Cuenta Trump inicial para ese menor.

Bessent, citado por CNBC, afirmó que cuando un menor elegible percibe el Ingreso Suplementario de Seguridad por discapacidad o beneficios federales para sobrevivientes, el estado tiene la posibilidad de transferir esos fondos a una Cuenta Trump. Esas contribuciones contarán dentro del límite anual de USD 5.000 por cuenta.

Procedimiento para menores elegibles en el sistema de acogida

Para abrir una cuenta, las agencias estatales deben cumplir con los procedimientos establecidos en su jurisdicción, completar Formulario 4547 y remitirlo como parte del trámite de apertura de la cuenta.

La Oficina de Enlace Gubernamental del Servicio de Impuestos Internos (IRS) colaborará con los estados para ofrecer directrices y asegurar que las agencias dispongan de toda la información necesaria para completar este procedimiento.

Las agencias pueden contactar a su enlace designado o escribir a la Oficina de Enlace Gubernamental del IRS al correo pgld.glds.gov.liaison@irs.gov para solicitar apoyo.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que el estado puede transferir beneficios federales a una Cuenta Trump (REUTERS/Jonathan Ernst).
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que el estado puede transferir beneficios federales a una Cuenta Trump (REUTERS/Jonathan Ernst).

Desafíos económicos y sociales de los jóvenes al salir del sistema de cuidado

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Adopción, citado por Associated Press, el sistema de acogida de Estados Unidos incluye a aproximadamente 330.000 niños. Datos del Instituto Nacional para Jóvenes en Acogida indican que uno de cada cinco enfrenta riesgo de quedarse sin hogar al alcanzar la mayoría de edad y egresar del sistema. Solo la mitad obtiene un empleo antes de cumplir 24 años.

La National Foster Youth Initiative, una organización de desarrollo juvenil, estima que cada año más de 23.000 jóvenes egresan del sistema de acogida al alcanzar la mayoría de edad sin una familia permanente, señaló CNBC.

Asimismo, un informe de 2024 de la Fundación para la Investigación sobre la Igualdad de Oportunidades, un centro de estudios independiente, reveló que esos jóvenes adultos suelen enfrentar la transición en soledad y con acceso limitado a recursos financieros.

Los investigadores afirmaron: “No tienen a sus padres a quienes llamar cuando se les pasa el alquiler, llega la factura de la matrícula o necesitan ayuda para ir a una entrevista de trabajo”.

Con el foco puesto en esos niños, la primera dama Melania Trump sostuvo: “Las Cuentas para el Fomento del Futuro brindan a los niños en hogares de acogida la misma oportunidad de adquirir activos y acumular riqueza a largo plazo que cualquier otro niño estadounidense. Al invertir en nuestros jóvenes en hogares de acogida ahora, ayudamos a fortalecer la fuerza laboral, las comunidades y el futuro económico de Estados Unidos”.

Temas Relacionados

Donald TrumpMelania TrumpDepartamento del TesoroScott BessentCuentas TrumpEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo las familias hispanas ajustan su economía ante la suba de gasolina y alimentos

El aumento de la energía y la comida obliga a recortar salidas, concentrar trámites y ajustar el supermercado, con más listas, más rebajas y alternativas como autobús y viajes compartidos

Cómo las familias hispanas ajustan su economía ante la suba de gasolina y alimentos

Expertos descartan riesgos de infecciones de gusano barrenador en la carne de res para consumidores

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos y especialistas afirmaron que la población no debe alarmarse y que la afección no compromete el consumo de carne vacuna

Expertos descartan riesgos de infecciones de gusano barrenador en la carne de res para consumidores

Copa Mundial 2026: la mayoría de los votantes en EE. UU. no lo seguirá, según una encuesta

Un relevamiento de Emerson College revela que el 58% muestra escaso o nulo interés por el certamen internacional

Copa Mundial 2026: la mayoría de los votantes en EE. UU. no lo seguirá, según una encuesta

Qué es el síndrome de domesticación que los científicos detectaron en mapaches de Estados Unidos

Investigadores de la Universidad de Arkansas analizaron casi 20.000 imágenes y hallaron una huella física distintiva en estos animales que podría indicar el comienzo de un proceso impulsado por la presencia humana

Qué es el síndrome de domesticación que los científicos detectaron en mapaches de Estados Unidos

Cómo y dónde ver gratis el Mundial 2026 en Houston: sedes, horarios y guía para vivir cada partido

Un espacio abierto y gratuito en EaDo ofrece música, gastronomía y propuestas para compartir la emoción del fútbol durante toda la Copa

Cómo y dónde ver gratis el Mundial 2026 en Houston: sedes, horarios y guía para vivir cada partido

TECNO

Los 4 errores que debes evitar al ver partidos del Mundial 2026 en tu teléfono

Los 4 errores que debes evitar al ver partidos del Mundial 2026 en tu teléfono

Recupera el ritmo de tu lectura: la solución de Amazon para terminar esos libros abandonados

Así puedes crear tu estampa de Panini y convertirte en protagonista del Mundial 2026

Cómo seguir el Mundial 2026 en tiempo real usando estas herramientas gratuitas de Google

Del peligro de tu cama a la seguridad de una mesa: dónde sí y dónde no cargar el móvil

ENTRETENIMIENTO

La hija mayor de Bruce Willis, Rumer, obtiene la custodia principal de su hija de tres años

La hija mayor de Bruce Willis, Rumer, obtiene la custodia principal de su hija de tres años

Así es la vida de Joan Cusack tras más de una década lejos de Hollywood

El pasado rockero de Tyrion Lannister: así era la banda que lideraba Peter Dinklage en los 90

Mariska Hargitay recuerda la enfermedad que marcó los últimos años de vida de su padre

Millie Bobby Brown defiende a su esposo Jake Bongiovi tras ola de críticas: “Puedo cargar mis propias cosas”

MUNDO

Irán no tomó una “decisión final” sobre el acuerdo con Estados Unidos que Donald Trump quiere firmar pronto

Irán no tomó una “decisión final” sobre el acuerdo con Estados Unidos que Donald Trump quiere firmar pronto

El SummerStage cumplirá 40 años con más de 60 shows

Los embajadores del Reino Unido, Francia y Alemania se reunieron en Moscú con el viceministro de Exteriores ruso

El Banco Mundial advirtió que la guerra en Irán frenó el crecimiento económico mundial

El precio del petróleo cae tras el anuncio de Trump sobre un posible acuerdo con Irán