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Los 4 errores que debes evitar al ver partidos del Mundial 2026 en tu teléfono

Especialistas advierten sobre fallas habituales, como caer en enlaces no oficiales, depender de WiFi público, descuidar batería y almacenamiento

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Primer plano de una persona con un smartphone horizontal, mostrando la inauguración de un Mundial de fútbol en su pantalla con luces y fuegos artificiales.
Cuatro errores al ver el Mundial 2026 en el celular pueden dejarte sin partido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 genera una fiebre global y, para muchos aficionados, el teléfono móvil será la herramienta principal para seguir los partidos en tiempo real. La movilidad y la flexibilidad que ofrecen los smartphones permiten ver encuentros desde la oficina, la universidad o en cualquier trayecto, pero esta comodidad puede verse afectada por errores comunes que comprometen la experiencia.

Con un 32 % de los hogares aficionados planeando ver partidos a través de internet, según el estudio “Rumbo al Mundial” de Worldpanel by Numerator, la importancia de preparar el dispositivo y evitar descuidos crece. Especialistas en tecnología advierten sobre cuatro errores frecuentes que pueden dejarte sin partido justo en los momentos más decisivos.

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Vista sobre el hombro de una persona sosteniendo un smartphone en horizontal, viendo un partido de fútbol con jugadores y un balón en la pantalla iluminada.
Enlaces falsos y streaming pirata, el riesgo más común al seguir el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Caer en enlaces y transmisiones no oficiales

Durante eventos deportivos de máxima audiencia proliferan los sitios y enlaces que prometen transmisiones gratuitas. Estos portales, difundidos en redes sociales, grupos de mensajería o páginas poco conocidas, suelen ser trampas para captar datos personales, desplegar publicidad invasiva o instalar software malicioso.

¿Qué hacer?: Utiliza solo plataformas oficiales y servicios reconocidos. Si el enlace solicita información personal o bancaria inesperadamente, descarga archivos sospechosos o redirige a múltiples páginas, lo más seguro es cerrar de inmediato. La protección de tus datos debe ser prioritaria ante cualquier oferta dudosa.

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2. Depender únicamente de una red WiFi pública

Ver un partido desde una red pública en la universidad, la oficina, un aeropuerto o un restaurante puede parecer lo más práctico, pero estas conexiones suelen saturarse con facilidad cuando muchos usuarios las utilizan al mismo tiempo. Esto puede ocasionar cortes, retrasos y pérdida de calidad en la transmisión, justo en instantes clave del encuentro.

¿Qué hacer?: Lleva siempre datos móviles disponibles como respaldo. Conéctate a redes seguras y evita realizar operaciones sensibles (como transferencias bancarias) mientras usas WiFi público. Alternar entre conexiones garantiza que no te pierdas jugadas importantes por problemas de red.

3. Descuidar la batería y el almacenamiento del celular

Un joven con el ceño fruncido mira intensamente un teléfono móvil que sostiene con ambas manos, iluminado por el brillo de la pantalla en un entorno oscuro.
Conexiones en oficinas, aeropuertos o restaurantes pueden colapsar cuando sube la demanda y provocar retrasos o caída de calidad, por eso conviene contar con datos móviles como respaldo y evitar operaciones sensibles en redes abiertas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ver partidos en directo mientras se interactúa en WhatsApp, se revisan estadísticas o se graban videos puede agotar la batería más rápido de lo previsto y saturar el almacenamiento. Muchos usuarios descubren este problema justo cuando el partido se define, quedando sin batería o sin espacio para guardar momentos clave.

¿Qué hacer?: Antes del inicio, elimina archivos innecesarios y asegúrate de contar con espacio suficiente para fotos, videos y apps. Verifica el nivel de batería y aprovecha funciones de ahorro energético si planeas un uso prolongado. Algunos dispositivos recientes ya incorporan baterías de larga duración y opciones de carga rápida para recuperar autonomía en minutos.

4. Esperar al último minuto para comprobar la plataforma

Abrir la app de streaming o el servicio de suscripción justo antes del partido es un error común. Muchos descubren en ese momento que olvidaron la contraseña, que la aplicación necesita una actualización urgente o que hay fallas de acceso, perdiéndose el inicio del encuentro por problemas técnicos fáciles de evitar.

¿Qué hacer?: Prueba la plataforma elegida varias horas antes del partido. Confirma que puedes iniciar sesión, revisa que la suscripción esté activa y asegúrate de tener instalada la versión más reciente de la app. Unos minutos de preparación anticipada pueden salvarte de interrupciones o complicaciones de último momento.

Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú, ha destacado que “cada vez más usuarios siguen los partidos desde el celular mientras están trabajando, estudiando o trasladándose. En esos escenarios, pequeños detalles como una batería descargada, una aplicación sin actualizar o conectarse a una red insegura pueden afectar completamente la experiencia”.

Con la inminente llegada del torneo y una audiencia cada vez más móvil, preparar el teléfono para ver el Mundial es tan importante como elegir el partido a seguir. La configuración adecuada y la prevención de errores asegurarán que ningún aficionado se pierda los momentos más emocionantes del fútbol global.

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