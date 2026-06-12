Los 4 errores que debes evitar al ver partidos del Mundial 2026 en tu teléfono

Cuatro errores al ver el Mundial 2026 en el celular pueden dejarte sin partido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 genera una fiebre global y, para muchos aficionados, el teléfono móvil será la herramienta principal para seguir los partidos en tiempo real. La movilidad y la flexibilidad que ofrecen los smartphones permiten ver encuentros desde la oficina, la universidad o en cualquier trayecto, pero esta comodidad puede verse afectada por errores comunes que comprometen la experiencia.

Con un 32 % de los hogares aficionados planeando ver partidos a través de internet, según el estudio “Rumbo al Mundial” de Worldpanel by Numerator, la importancia de preparar el dispositivo y evitar descuidos crece. Especialistas en tecnología advierten sobre cuatro errores frecuentes que pueden dejarte sin partido justo en los momentos más decisivos.

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Enlaces falsos y streaming pirata, el riesgo más común al seguir el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Caer en enlaces y transmisiones no oficiales

Durante eventos deportivos de máxima audiencia proliferan los sitios y enlaces que prometen transmisiones gratuitas. Estos portales, difundidos en redes sociales, grupos de mensajería o páginas poco conocidas, suelen ser trampas para captar datos personales, desplegar publicidad invasiva o instalar software malicioso.

¿Qué hacer?: Utiliza solo plataformas oficiales y servicios reconocidos. Si el enlace solicita información personal o bancaria inesperadamente, descarga archivos sospechosos o redirige a múltiples páginas, lo más seguro es cerrar de inmediato. La protección de tus datos debe ser prioritaria ante cualquier oferta dudosa.

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2. Depender únicamente de una red WiFi pública

Ver un partido desde una red pública en la universidad, la oficina, un aeropuerto o un restaurante puede parecer lo más práctico, pero estas conexiones suelen saturarse con facilidad cuando muchos usuarios las utilizan al mismo tiempo. Esto puede ocasionar cortes, retrasos y pérdida de calidad en la transmisión, justo en instantes clave del encuentro.

¿Qué hacer?: Lleva siempre datos móviles disponibles como respaldo. Conéctate a redes seguras y evita realizar operaciones sensibles (como transferencias bancarias) mientras usas WiFi público. Alternar entre conexiones garantiza que no te pierdas jugadas importantes por problemas de red.

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3. Descuidar la batería y el almacenamiento del celular

Conexiones en oficinas, aeropuertos o restaurantes pueden colapsar cuando sube la demanda y provocar retrasos o caída de calidad, por eso conviene contar con datos móviles como respaldo y evitar operaciones sensibles en redes abiertas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ver partidos en directo mientras se interactúa en WhatsApp, se revisan estadísticas o se graban videos puede agotar la batería más rápido de lo previsto y saturar el almacenamiento. Muchos usuarios descubren este problema justo cuando el partido se define, quedando sin batería o sin espacio para guardar momentos clave.

¿Qué hacer?: Antes del inicio, elimina archivos innecesarios y asegúrate de contar con espacio suficiente para fotos, videos y apps. Verifica el nivel de batería y aprovecha funciones de ahorro energético si planeas un uso prolongado. Algunos dispositivos recientes ya incorporan baterías de larga duración y opciones de carga rápida para recuperar autonomía en minutos.

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4. Esperar al último minuto para comprobar la plataforma

Abrir la app de streaming o el servicio de suscripción justo antes del partido es un error común. Muchos descubren en ese momento que olvidaron la contraseña, que la aplicación necesita una actualización urgente o que hay fallas de acceso, perdiéndose el inicio del encuentro por problemas técnicos fáciles de evitar.

¿Qué hacer?: Prueba la plataforma elegida varias horas antes del partido. Confirma que puedes iniciar sesión, revisa que la suscripción esté activa y asegúrate de tener instalada la versión más reciente de la app. Unos minutos de preparación anticipada pueden salvarte de interrupciones o complicaciones de último momento.

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Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú, ha destacado que “cada vez más usuarios siguen los partidos desde el celular mientras están trabajando, estudiando o trasladándose. En esos escenarios, pequeños detalles como una batería descargada, una aplicación sin actualizar o conectarse a una red insegura pueden afectar completamente la experiencia”.

Con la inminente llegada del torneo y una audiencia cada vez más móvil, preparar el teléfono para ver el Mundial es tan importante como elegir el partido a seguir. La configuración adecuada y la prevención de errores asegurarán que ningún aficionado se pierda los momentos más emocionantes del fútbol global.

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