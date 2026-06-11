Copa Mundial 2026: la mayoría de los votantes en EE. UU. no lo seguirá, según una encuesta

Una encuesta de Emerson College indicó que el 58% de los votantes en Estados Unidos no seguirá demasiado o no seguirá en absoluto la Copa Mundial 2026 (Pamela Smith-Imagn Images vía Reuters)

Una encuesta de Emerson College expuso una paradoja en Estados Unidos: aunque el país será coanfitrión del Mundial 2026 junto con México y Canadá, la mayoría de los votantes dijo que no planea seguir de cerca la Copa del Mundo. El sondeo relevó una brecha generacional marcada y diferencias regionales y raciales en el interés por el torneo.

Según Emerson College, el 42% de los votantes afirmó que acompañará el Mundial, mientras que el 58% sostuvo que no lo seguirá demasiado o que no lo seguirá en absoluto.

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El estudio también midió intensidad: el 22% se declaró muy interesado, el 33 % medianamente interesado y el 45% dijo no tener interés. La encuesta nacional se realizó entre el 7 y el 8 de junio, de acuerdo con la publicación del propio sondeo.

La lectura del relevamiento convive con un dato de calendario: la Copa del Mundo arrancó el 11 de junio de 2026, según la FIFA. Los números describen un seguimiento potencial que no se distribuye de manera uniforme dentro del electorado, sino que se concentra en segmentos específicos, sobre todo entre los votantes más jóvenes.

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Una brecha de edad que define el seguimiento del torneo

Emerson College detectó una brecha generacional en el Mundial 2026: el 72% de los menores de 30 años planea seguir el torneo y solo el 25% de los mayores de 70 dijo lo mismo

La distancia entre generaciones fue uno de los hallazgos. De acuerdo con Emerson College, el 72% de los menores de 30 años indicó que planea seguir el Mundial, pero entre los mayores de 70 esa proporción cayó al 25%.

El contraste sugiere que el torneo funciona como un evento con atractivo en los grupos jóvenes y mucho más limitado en los de mayor edad.

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El relevamiento no se quedó en una pregunta binaria. También examinó quiénes se ubican en el nivel más alto de entusiasmo. Spencer Kimball, director del centro de estudios de Emerson College, sostuvo que el interés es considerablemente mayor entre votantes jóvenes que entre los mayores.

En esa línea, el sondeo registró que el 38 % de los menores de 40 años se declaró muy interesado, frente al 10% en el segmento de mayores de 70.

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Ese patrón ayuda a explicar por qué el apoyo declarado no llega a ser mayoritario pese a que habrá partidos en territorio estadounidense. En los datos de Emerson College, la caída de interés en las edades más altas pesa sobre el promedio general, incluso cuando la Copa del Mundo se disputa en ciudades del propio país.

La diferencia se sostiene, además, en más de una variable: los jóvenes no solo dicen en mayor proporción que seguirán el torneo, sino que también concentran más respuestas en la categoría de interés alto. En cambio, en los segmentos mayores aparece un corrimiento tanto hacia la indiferencia como hacia el seguimiento tenue.

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Interés por origen racial y por regiones dentro de Estados Unidos

La encuesta de Emerson College reveló que el 60% de los votantes hispanos y el 63% de los afrodescendientes seguirán el Mundial, contra el 35% de los votantes blancos (Imagn Images vía Reuters/Kirby Lee)

El estudio identificó también brechas por origen racial. Según Emerson College, el 60 % de los votantes hispanos y el 63% de los votantes afrodescendientes afirmaron que planean seguir el torneo con atención.

Entre los votantes blancos, ese indicador fue del 35%. La diferencia describe un interés relativamente más alto en comunidades que, según el sondeo, se ubican por encima del promedio nacional en intención de seguimiento.

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En el plano geográfico, el noreste fue la región con mayor proporción de votantes muy interesados, con 25 %, de acuerdo con Emerson College. En esa zona habrá partidos en ciudades como Nueva Jersey, Boston y Filadelfia. Detrás del noreste se ubicaron el sur y el oeste, ambos con 23 % de votantes muy interesados, y luego el medio oeste, con 19 %.

El mapa regional refuerza un punto del relevamiento: incluso dentro de un país sede, el interés no es homogéneo. El sondeo describe una recepción por regiones con diferencias en el nivel de entusiasmo, lo que anticipa que la conversación pública sobre el Mundial, al menos entre votantes, puede variar según el territorio.

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El lugar del fútbol en la identidad deportiva nacional

El fútbol quedó en el nivel más bajo de identidad deportiva en Estados Unidos, ya que solo el 2% de los votantes lo señaló como el deporte del país en la encuesta de Emerson College (USA TODAY/Nathan Ray Seebeck)

La encuesta incluyó otra pregunta orientada a medir identidad deportiva: cuál consideran los votantes que es “el deporte de Estados Unidos”.

Entre quienes respondieron, el 56% eligió el fútbol americano, el 29 % el béisbol y el 9 % el baloncesto. Apenas el 2% mencionó el hockey sobre hielo o el fútbol.

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Otro 1% citó disciplinas como tenis, lacrosse o golf, siempre según Emerson College.

El resultado ubica al fútbol en el nivel más bajo de identificación simbólica nacional entre las opciones planteadas por la encuesta, un dato que aporta contexto para interpretar el desinterés relativo: ser anfitrión del Mundial no implica, en este relevamiento, que el fútbol se perciba como deporte central en la identidad deportiva del país.