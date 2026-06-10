Estados Unidos

La FIFA canceló el 75% de las noches de hotel reservadas en Kansas City para el Mundial 2026

La liberación de cupos destinados a personal de la entidad, socios comerciales y dignatarios internacionales dejó a los alojamientos locales con miles de habitaciones por vender a pocos tiempo del comienzo del torneo

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La cancelación de la FIFA habría devuelto más de 22.000 habitaciones al mercado hotelero de Kansas City a pocos meses del inicio del Mundial (REUTERS/Katie Currid).
La cancelación de la FIFA habría devuelto más de 22.000 habitaciones al mercado hotelero de Kansas City a pocos meses del inicio del Mundial (REUTERS/Katie Currid).

La planificación hotelera del Copa Mundial de la FIFA 2026 en Kansas City sufrió un giro tras la cancelación de cupos reservados por la FIFA. La decisión provocó que los hoteles locales quedarán con miles de habitaciones por vender y alimentó las dudas sobre el impacto económico que autoridades y organizadores habían prometido para la ciudad, reportó The Kansas City Star.

De acuerdo con estimaciones del medio, basadas en datos de la organización turística Visit KC, la FIFA había reservado hasta 5.000 habitaciones por noche en las fechas de mayor demanda. Ese volumen equivalía a casi el 14% de las más de 36.000 habitaciones hoteleras del área metropolitana de Kansas City cada noche. Solo en las seis jornadas de partido en la ciudad, esa reserva habría sumado 30.000 noches de hotel.

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Visit KC confirmó al medio que la cancelación alcanzó el 75% de las noches originalmente bloqueadas, aunque no precisó el total de habitaciones contratadas por la FIFA durante toda la competencia. Sin embargo, un cálculo aproximado sugiere que más de 22.000 habitaciones volvieron a quedar disponibles en los hoteles unos meses antes del inicio del torneo.

Walker Swan, gerente general del Hotel Crowne Plaza y presidente de la Asociación de Hoteles y Alojamientos del Área Metropolitana de Kansas City, describió al medio el volumen de la cancelación: “Fueron muchas, si hablo con honestidad”. Luego añadió: “Sin entrar en detalles, se trataba de la mayoría de las habitaciones que habían reservado”.

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La reserva de la FIFA llegaba a 5.000 habitaciones por noche en Kansas City y representaba casi el 14% de la capacidad hotelera del área metropolitana (REUTERS/Katie Currid).
La reserva de la FIFA llegaba a 5.000 habitaciones por noche en Kansas City y representaba casi el 14% de la capacidad hotelera del área metropolitana (REUTERS/Katie Currid).

La liberación de habitaciones dejó a los hoteles sin una parte de la demanda que daban por asegurada

Las habitaciones estaban destinadas a personal visitante de la FIFA, socios comerciales y dignatarios internacionales. Makenzie Wolters, vocera de Visit KC, dijo a The Kansas City Star que las cancelaciones fueron “anormalmente grandes”, aunque similares a las registradas en otras ciudades sede antes del comienzo del torneo.

Wolters también explicó que la FIFA no tuvo que compensar a los hoteles por esas cancelaciones. Esa flexibilidad no suele ser la regla para organizaciones que reservan grandes bloques de habitaciones: “Cada grupo, hotel y contrato es único, pero otros grupos de reuniones y convenciones suelen tener términos y condiciones más consensuados, que incluyen detalles sobre las tarifas por cancelación y deserción”.

El monto que la FIFA habría pagado por esas habitaciones no se conoce. Wolters precisó que esa información es confidencial y depende de cada hotel que firmó contrato con la organización. La consecuencia probable son millones de dólares en gasto no realizado dentro del área metropolitana, señaló The Kansas City Star.

Por su parte, Swan declaró que nunca se espera que un grupo utilice todas las habitaciones que bloquea para un gran evento, pero remarcó que el ajuste de la FIFA superó lo habitual. A su vez, sostuvo que esas cancelaciones explican en gran medida por qué la industria hotelera local enfrenta un faltante de reservas durante el mayor evento deportivo del mundo.

The Kansas City Star advirtió que la cancelación de habitaciones por parte de la FIFA podría traducirse en millones de dólares de gasto no realizado en Kansas City (REUTERS/Denny Medley-Imagn Images).
The Kansas City Star advirtió que la cancelación de habitaciones por parte de la FIFA podría traducirse en millones de dólares de gasto no realizado en Kansas City (REUTERS/Denny Medley-Imagn Images).

Reservas por debajo de lo previsto en las ciudades sede

Según The Kansas City Star, el episodio es otro indicio de que el torneo internacional podría no cumplir las expectativas de la FIFA ni de los funcionarios públicos que anticipan un auge económico para las ciudades anfitrionas.

La Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA), que reúne a más de 30.000 establecimientos en el país, relevó a sus afiliados en las ciudades sede y casi el 80% respondió que las reservas se ubicaron por debajo de las proyecciones iniciales para la Copa del Mundo, informó The Athletic.

En Kansas City, en una encuesta reciente, los gerentes hoteleros informaron que registraron menos reservas durante el Mundial que en un verano normal. Los líderes del sector señalaron que sí hubo un aumento de reservas alrededor de los seis días de partido en la ciudad, pero no en las fechas intermedias.

Swan explicó a The Kansas City Star que algunos hoteles informaron menos reservas que en un verano habitual porque hubo menos convenciones y otros eventos en la ciudad. Sin embargo, indicó que su hotel recibe principalmente reservas vinculadas al torneo de fútbol.

Pese al panorama hotelero, Swan mantiene una visión favorable sobre el efecto económico del torneo: “Todavía no estamos llenos, pero la expectativa es que nos llenemos. La noche anterior y las noches de partido es donde estamos viendo nuestra ocupación más alta”.

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