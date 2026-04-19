“Tiene raíces en la esclavitud”: el alcalde de Chicago justifica la eliminación del salario mínimo diferenciado para trabajadores con propinas

La nueva política salarial en Chicago apunta a modificar de raíz una estructura laboral que, según la administración local, perpetúa desigualdades históricas para los trabajadores de restaurantes (REUTERS/Jim Vondruska)

La decisión del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, de asociar el sistema de propinas del sector gastronómico con la esclavitud intensificó el debate sobre la eliminación del salario mínimo diferenciado en la ciudad.

Según reportó New York Post, el líder municipal reafirmó en rueda de prensa su compromiso de igualar el salario base de los trabajadores que reciben propinas al mínimo general para 2028.

Johnson argumentó que esta política responde a la necesidad de reparar una práctica originada tras la emancipación y que sigue afectando de manera predominante a minorías, especialmente mujeres afroamericanas.

Empleadas de origen afroamericano figuran entre las más afectadas por el sistema de remuneración variable, al depender en mayor medida de los ingresos obtenidos en concepto de propinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información de Fox News, Johnson declaró: “Acaban de ver a todo el concejo intentar, de manera transparente, quitar los salarios a las mismas personas que forman parte de una industria vinculada a la esclavitud, y quienes lo hacen se esconden de esa realidad”.

El mandatario municipal destacó que la mayoría de quienes dependen de ingresos variables en el sector servicios pertenecen a los grupos sociales históricamente más vulnerables.

La reforma se consolidó luego de que el Concejo Municipal no reuniera los 34 votos necesarios para revertir la normativa impulsada por el alcalde.

El modelo de compensación basado en la gratificación directa de los clientes fue señalado por expertos y activistas como un factor que profundiza la inestabilidad económica de quienes trabajan en el sector servicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reparaciones históricas y transparencia bajo escrutinio

La iniciativa de Johnson se enmarca en una agenda más amplia de reparación histórica y justicia social. De acuerdo con Gateway Pundit, el alcalde defendió la creación de la Fuerza de Tareas de Reparaciones, lanzada en junio de 2024, ante cuestionamientos sobre su transparencia.

Johnson respondió a las críticas señalando: “Soy un hombre negro en Estados Unidos reclamando reparaciones para los negros. No hay nada oculto ni de lo que escapar en eso. Estoy tomando una postura firme”.

La alcaldía asignó USD 500.000 al grupo de trabajo en el presupuesto fiscal de ese año, con el objetivo de diseñar políticas de reparación dirigidas a los descendientes de personas esclavizadas en Chicago.

Además, la administración puso en marcha la gira Repair Chicago, un recorrido informativo para exponer los impactos de los daños sistémicos sufridos por la comunidad afroamericana a lo largo de la ciudad, según detalló WFMD.

La creación de una fuerza de tareas dedicada a las reparaciones históricas situó a la administración municipal en el centro de discusiones sobre acceso a la información y cumplimiento de la legislación estatal (REUTERS/Jim Vondruska)

Argumentos económicos y resistencia del sector gastronómico

La reforma generó una fuerte reacción entre empresarios y asociaciones del sector gastronómico. Según New York Post, propietarios de restaurantes y representantes empresariales afirman que la eliminación del salario mínimo diferenciado podría traducirse en recortes de personal y un incremento en los precios, al considerar que sus márgenes de beneficio resultarían insostenibles bajo el nuevo esquema.

Un portavoz de la oficina del alcalde, citado por Fox News, explicó que el sistema de salarios submínimos —remuneración por debajo del salario mínimo legal, complementada únicamente por propinas— se expandió en el sur de Estados Unidos tras la abolición de la esclavitud. “Era habitual que los empleadores blancos mantuvieran a los trabajadores afroamericanos en condiciones de dependencia económica mediante el sistema de propinas”, sostuvo el vocero.

En la actualidad, esta estructura “persiste principalmente en Estados Unidos”, y la administración Johnson considera indispensable abordar esta deuda histórica como parte de una agenda nacional en favor de la dignidad y el respeto en el ámbito laboral.

Empresarios y dueños de restaurantes advierten que el aumento de los costos laborales podría traducirse en despidos y una reducción de la oferta gastronómica local (REUTERS/Jim Vondruska)

Una política que divide a la ciudad y apunta a 2028

La ordenanza municipal prevé que la equiparación salarial para quienes tradicionalmente perciben propinas se concrete en 2028. El proceso de reforma salarial, según la administración Johnson, representa uno de los intentos más recientes y ambiciosos de desmantelar prácticas laborales derivadas de la posguerra civil.

New York Post destaca que la medida busca avanzar en materia de justicia económica y se integra dentro de un enfoque más amplio de reparaciones históricas, en línea con una movilización nacional a favor de los derechos de los trabajadores y el reconocimiento de su aporte social.

Cifras oficiales de la alcaldía proyectan que miles de trabajadores del sector servicios, en su mayoría mujeres afroamericanas, se verán beneficiados con la nueva regulación.

De acuerdo con el propio alcalde, el cambio es esencial para garantizar que todos los empleados de la ciudad tengan la posibilidad real de vivir de su trabajo y dejar atrás una estructura salarial que, según sus palabras, “tiene raíces en la esclavitud”.