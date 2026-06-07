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En medio de las tensiones con EEUU, la selección de Irán llegó a México y estableció su campo base en Tijuana para el Mundial

El plantel asiático aterrizó en un aeropuerto con vigilancia militar, mientras Washington mantiene restricciones de ingreso para parte de su delegación para los duelos de Los Ángeles y Seattle

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Irán afronta un Mundial marcado por la guerra con Estados Unidos, un país anfitrión que está en conflicto con una selección participante. (REUTERS/Victor Medina)
Irán afronta un Mundial marcado por la guerra con Estados Unidos, un país anfitrión que está en conflicto con una selección participante. (REUTERS/Victor Medina)

La selección de Irán llegó el domingo a México para establecer su campo base en Tijuana, de cara a un Mundial de fútbol complicado por la guerra con Estados Unidos, que se niega a recibir a algunos miembros del cuerpo técnico y directivo en los partidos previstos en su territorio.

El avión del “Team Melli” aterrizó en el aeropuerto de Tijuana hacia las 05H00 de la mañana, hora local, constató un fotógrafo de la AFP.

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Tras meses de incertidumbre sobre su participación, la selección iraní será el foco político de este Mundial en Norteamérica ya que nunca antes una nación participante en el torneo había estado en guerra con un país anfitrión.

Los jugadores y el cuerpo técnico aterrizaron en un aeropuerto fuertemente vigilado, patrullado por soldados de la Guardia Nacional mexicana, donde los esperaba un pequeño grupo de aficionados que enarbolaban banderas iraníes.

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La selección de Irán llegó a México y estableció su campo base en Tijuana para el Mundial de fútbol de Norteamérica. (REUTERS/Victor Medina)
La selección de Irán llegó a México y estableció su campo base en Tijuana para el Mundial de fútbol de Norteamérica. (REUTERS/Victor Medina)

El equipo, que debe disputar dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle durante la fase de grupos, competirá en condiciones sumamente inusuales.

A poco más de una semana para la entrada en liza de Irán, las condiciones de entrada y salida en Estados Unidos siguen siendo una incertidumbre, y varias instituciones del país persa han mencionado medidas diferentes.

La administración estadounidense ha concedido visados a los jugadores, pero no a todos los miembros del cuerpo técnico.

La selección de Irán debe jugar dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle durante la fase de grupos del Mundial. (REUTERS/Victor Medina)
La selección de Irán debe jugar dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle durante la fase de grupos del Mundial. (REUTERS/Victor Medina)

Una quincena de acompañantes recibieron una negativa, entre ellos el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, que sirvió en los Guardianes de la Revolución, una organización considerada terrorista por Washington.

Visados rechazados al cuerpo técnico

En este Mundial organizado de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, el equipo asiático debe disputar su primer encuentro el 15 de junio en los Angeles.

Si bien han logrado obtener visados, el embajador iraní en México declaró el sábado en una rueda de prensa desde el campamento base de Tijuana que su selección solo podrá entrar y salir de Estados Unidos “el mismo día” de sus partidos.

Las condiciones de entrada y salida de Irán en Estados Unidos siguen sin claridad, con versiones distintas de la embajada y de la federación. (REUTERS/Victor Medina)
Las condiciones de entrada y salida de Irán en Estados Unidos siguen sin claridad, con versiones distintas de la embajada y de la federación. (REUTERS/Victor Medina)

Sin embargo, el portavoz de la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI) había afirmado previamente que los jugadores llegarían a Estados Unidos el día antes de su primer partido y dos días antes de los otros dos encuentros.

Y el domingo, el presidente de la FFIRI, Mehdi Taj, mencionó en la televisión iraní que la selección tenía derecho a entrar en Estados Unidos la víspera de los partidos.

“¿En qué lugar del mundo una selección nacional está solo autorizada por el país anfitrión a entrar la víspera de sus partidos?”, protestó Taj, quien según varios medios iraníes, es uno de los quince miembros de la delegación cuyo visado ha sido rechazado por Estados Unidos.

Ni el país norteamericano ni la FIFA se han manifestado sobre este asunto.

La guerra llevó a Irán a cambiar su campamento base del Mundial de Tucson, Arizona, a Tijuana y mantuvo en duda su participación en el torneo. (REUTERS/Victor Medina)
La guerra llevó a Irán a cambiar su campamento base del Mundial de Tucson, Arizona, a Tijuana y mantuvo en duda su participación en el torneo. (REUTERS/Victor Medina)

Unas restricciones que han lamentado en Tijuana varios aficionados al fútbol.

“No deberían mezclar fútbol y política, son cosas muy diferentes”, dice a la AFP Daniel Mercado, empleado de una taquería cercana al hotel donde se alojará la Team Melli.

Seguridad reforzada

Desde hace varios días este establecimiento ha pintado en sus vitrinas el famoso trofeo dorado del torneo acompañado del eslogan: “¡Un mundo unido por el balón!”.

Un alegre mensaje que contrasta con la atmósfera del barrio, donde se ha reforzado la seguridad para dar la bienvenida a Irán.

Delante del hotel donde se alojará la delegación persa, soldados de la Guardia Nacional fuertemente armados hacen guardia. Una postal similar a la de la entrada del estadio Caliente, cancha habitual del club de Xolos, donde entrenará Irán. Pese a la presencia de estos militares, Mercado espera que la Team Melli se sienta “bienvenida”.

La seguridad fue reforzada en Tijuana con presencia de la Guardia Nacional en el aeropuerto, el hotel y el estadio Caliente donde entrenará Irán. (REUTERS/Victor Medina)
La seguridad fue reforzada en Tijuana con presencia de la Guardia Nacional en el aeropuerto, el hotel y el estadio Caliente donde entrenará Irán. (REUTERS/Victor Medina)

Para la delegación iraní, los problemas con los visados son la punta de iceberg de un largo culebrón. La mayor parte de los jugadores de la selección compiten en el campeonato local, anulado a finales de febrero tras los primeros ataques de Israel y Estados Unidos.

Debido a la guerra, Teherán mantuvo la duda sobre la presencia o no de su selección en el Mundial. Incluso el presidente estadounidense Donald Trump envió señales contradictorias a este respecto, afirmando que los iraníes eran bienvenidos pero que deberían reconsiderar su participación por razones de seguridad.

Finalmente se confirmó su presencia pero Irán trasladó su campamento base, incialmente previsto en Tucson, Arizona, a Tijuana, México.

(AFP)

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