Al menos un muerto y cuatro heridos en un ataque terrorista en el centro de Israel

La Policía israelí constata un muerto y cuatro heridos en "un ataque terrorista" en el centro del país (Créditos: Magen David Adom)

Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas este domingo en el centro de Israel tras un tiroteo registrado en varios puntos del concejo local de Kochav Yair, según confirmó la Policía israelí. La autoridad calificó el hecho como un “ataque terrorista” y reportó la “neutralización” de uno de los agresores.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom detalló que uno de los heridos se encuentra en estado grave, mientras que los otros tres permanecen bajo observación y su condición no se considera estable. El cuerpo médico informó además que el hombre de unos 30 años “fue hallado sin signos vitales y con heridas penetrantes”.

PUBLICIDAD

Testigos citados por el canal N12 indicaron que el ataque comenzó en una gasolinera local, con disparos que se repitieron minutos después en áreas cercanas de las comunidades de Tzur Yitzhak y Tzur Natan.

“La Policía localizó y neutralizó el vehículo sospechoso de estar involucrado y neutralizó al terrorista sospechoso del ataque”, informó la fuerza de seguridad en redes sociales, sin ofrecer por el momento más detalles sobre el incidente.

PUBLICIDAD

En paralelo, se ha activado una alerta por infiltración terrorista en la ciudad céntrica de Tzur Natan tras el ataque a tiros ocurrido en la zona.

El Ejército israelí declaró que, “tras recibir informes de múltiples incidentes con disparos, soldados... fueron enviados a las zonas de Sal’it y Tzur Yitzhak hace poco tiempo”. Los militares ordenaron a los residentes de la ciudad que permanezcan confinados en sus casas hasta nuevo aviso. A su vez, afirmaron que se enviaron fuerzas especiales al lugar del ataque.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...