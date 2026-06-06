Estados Unidos

La película “Michael” supera los USD 857 millones y rompe un récord histórico en la taquilla mundial

El proyecto protagonizado por Jaafar Jackson se convirtió en el lanzamiento más exitoso del estudio estadounidense, impulsado por una fuerte respuesta del público fuera de Estados Unidos

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Vista trasera de una sala de cine grande y moderna, llena de espectadores mirando una pantalla enorme que proyecta una imagen de Michael Jackson con chaqueta roja.
La película biográfica de Michael Jackson se convirtió en el mayor éxito de taquilla de Lionsgate al alcanzar 857.059.812 dólares en recaudación mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La película biográfica de Michael Jackson alcanzó el primer puesto histórico de recaudación mundial para el estudio Lionsgate, según datos oficiales de Box Office Mojo y reportes de la agencia Deadline. El largometraje, estrenado en abril de 2026, superó en taquilla global a franquicias icónicas del estudio, como Los juegos del hambre (The Hunger Games) y Crepúsculo (Twilight), consolidando una nueva marca para la distribuidora estadounidense.

De acuerdo con cifras de Box Office Mojo, la película “Michael” acumuló 857.059.812 dólares en todo el mundo hasta el 6 de junio de 2026, de los cuales 346.581.424 dólares provienen del mercado doméstico de Estados Unidos y 510.478.388 dólares del internacional. Este desempeño sitúa al filme por encima de los 865 millones de “Los juegos del hambre: En llamas” (The Hunger Games: Catching Fire) y los 868,5 millones de “Crepúsculo: Amanecer – Parte 2” (Twilight: Breaking Dawn – Part 2), según la información recopilada por Deadline.

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El éxito de la película biográfica ocurre en un contexto donde Lionsgate buscaba renovar su posición en la taquilla internacional tras varios años sin lanzamientos que superaran la barrera de los 800 millones de dólares a nivel global. El estreno de “Michael” generó expectativas notables en la industria, dada la proyección internacional del artista y la magnitud de la producción, que tuvo un presupuesto superior a los 150 millones de dólares, según los datos de Box Office Mojo y Deadline.

¿Cuánto recaudó el biopic de Michael Jackson a nivel mundial?

Según los registros oficiales de Box Office Mojo (Mojo de Taquilla), Michael obtuvo 857.059.812 dólares en recaudación global hasta el 6 de junio de 2026. De este total, 346.581.424 dólares corresponden al mercado doméstico y 510.478.388 dólares al internacional, lo que representa aproximadamente el 60% de su recaudación fuera de Estados Unidos. Estos números la posicionan como la película más exitosa de la historia de Lionsgate, superando las cifras finales de las sagas de “Los juegos del hambre” (The Hunger Games) y “Crepúsculo” (Twilight).

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El crecimiento de la taquilla internacional de “Michael” ha sido sostenido en mercados clave como Reino Unido, Francia, Alemania, México, Brasil, Australia, España, Italia y Países Bajos, de acuerdo con Deadline. El portal especializado atribuye este desempeño a la estrategia de distribución global y al atractivo de la figura de Michael Jackson en distintas regiones.

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Box Office Mojo informó que Michael sumó 346.581.424 dólares en Estados Unidos y 510.478.388 dólares en mercados internacionales hasta el 6 de junio de 2026. (Lionsgate)

¿Por qué el biopic de Michael Jackson superó a Los juegos del hambre y Crepúsculo?

La película de Michael Jackson logró superar a franquicias como “Los juegos del hambre” (The Hunger Games) y “Crepúsculo” (Twilight) al registrar una recaudación global que sobrepasó los 857 millones de dólares, cifra que colocó al biopic por encima de los mayores éxitos previos de Lionsgate. Según Deadline, “Los juegos del hambre: En llamas” (The Hunger Games: Catching Fire) había alcanzado 865 millones de dólares a nivel mundial y “Crepúsculo: Amanecer – Parte 2” (Twilight: Breaking Dawn – Part 2) sumó 868,5 millones.

La combinación de una campaña de marketing global, el interés en la historia del artista y una presencia amplia en más de 80 mercados internacionales permitió que “Michael” estableciera un nuevo récord para el estudio. Además, la participación de figuras reconocidas en la producción, como el director Antoine Fuqua y el protagonista Jaafar Jackson, sumó atractivo para públicos diversos, conforme a los datos de Box Office Mojo (Mojo de Taquilla) y el análisis de Deadline.

¿Quiénes participaron en la producción y distribución del biopic de Michael Jackson?

La dirección de la película estuvo a cargo de Antoine Fuqua, mientras que el papel de Michael Jackson fue interpretado por Jaafar Jackson. El presupuesto de la producción superó los 150 millones de dólares, según Box Office Mojo. El largometraje contó con la participación de un equipo internacional y una estrategia de estreno simultáneo en más de 80 países durante su primera semana en cartelera.

La distribución global fue gestionada por Lionsgate para el mercado estadounidense y por socios internacionales para otros territorios, siguiendo una estrategia que priorizó los mercados con mayor base de fanáticos de Michael Jackson. La campaña de lanzamiento incluyó exhibiciones anticipadas en ciudades principales y acuerdos con plataformas digitales para posteriores estrenos bajo demanda, según reportó Deadline.

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El biopic de Michael Jackson superó en taquilla global a Los juegos del hambre y Crepúsculo, las franquicias más exitosas de Lionsgate hasta ahora. (Lionsgate)

¿Cuáles son las cifras oficiales del biopic de Michael Jackson según Box Office Mojo?

Box Office Mojo, uno de los portales de referencia mundial para estadísticas de taquilla, detalló que “Michael” acumuló 857.059.812 dólares en todo el mundo hasta el 6 de junio de 2026. El desglose de la recaudación indica que el 40,4% proviene de Estados Unidos y el 59,6% de mercados internacionales. La cifra doméstica de 346.581.424 dólares representa un récord para un biopic musical en ese país, mientras que los 510.478.388 dólares internacionales confirman el atractivo global del filme.

Estos datos, verificados por Deadline, permiten comparar el desempeño de “Michael” con otros grandes éxitos de la industria y ubicarlo como el mayor logro comercial de Lionsgate hasta la fecha. Los informes coinciden en que la taquilla podría incrementarse aún más con el estreno en mercados pendientes, como Japón.

¿Qué impacto tiene el récord del biopic de Michael Jackson en la industria cinematográfica?

El posicionamiento del biopic de Michael Jackson como la película más taquillera de Lionsgate marca un precedente para futuros proyectos de la industria. Según Deadline, el éxito comercial del filme puede influir en la producción de nuevas biografías musicales y en la estrategia de distribución internacional de los estudios estadounidenses.

El desempeño de la película también ha fortalecido la imagen de Lionsgate como distribuidora global, en un momento en que los estudios buscan diversificar sus apuestas más allá de las franquicias tradicionales. Fuentes de Box Office Mojo indican que la convocatoria generada por “Michael” podría motivar a otras productoras a invertir en historias de figuras de la música con gran impacto internacional.

Lionsgate volvió a superar la barrera de los 800 millones de dólares globales con Michael después de varios años sin un lanzamiento de ese nivel. (Lionsgate via AP)
Lionsgate volvió a superar la barrera de los 800 millones de dólares globales con Michael después de varios años sin un lanzamiento de ese nivel. (Lionsgate via AP)

¿Qué se puede esperar tras el éxito en taquilla de Michael Jackson?

El recorrido comercial de “Michael” aún no ha concluido. De acuerdo con Box Office Mojo, el estreno en Japón y otros mercados asiáticos podría aumentar la recaudación global y acercar la cifra a la barrera simbólica de los mil millones de dólares. Las plataformas digitales y el lanzamiento bajo demanda (on demand) podrían mantener el interés en la película en los próximos meses.

La expectativa del sector se centra en si “Michael” logrará convertirse en el primer biopic musical en alcanzar los mil millones de dólares en taquilla global, según las proyecciones recogidas por Deadline. El rendimiento en los mercados pendientes y la respuesta del público en formato digital definirán el legado del largometraje en la historia del cine y en la trayectoria de Lionsgate.

Cómo afecta este récord al estudio Lionsgate y a la industria

El récord alcanzado por “Michael” representa un hito significativo para Lionsgate, que consolida su posición entre los estudios con mayor alcance internacional en la actualidad. Según los análisis de Box Office Mojo y Deadline, el éxito financiero de la película refuerza la capacidad del estudio para competir con grandes franquicias y para desarrollar proyectos de envergadura global.

Para la industria cinematográfica, el fenómeno de “Michael” confirma el potencial de los biopics musicales como productos de alto interés comercial, abriendo la puerta a nuevas propuestas que exploren la vida de figuras reconocidas a nivel mundial. Los próximos meses serán clave para evaluar el impacto de este récord en las estrategias de producción y distribución de los principales estudios.

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