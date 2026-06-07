El diseñador del iPhone revela la regla de oro detrás del éxito de un dispositivo innovador

El iPhone ha adquirido más funciones con el paso del tiempo pero ha mantenido su simplicidad en la experiencia de usuario. (Foto: REUTERS/Ann Wang/File Photo)

Durante casi tres décadas, Jony Ive desempeñó un papel central en la transformación de la filosofía de diseño de Apple. Su enfoque influyó de manera decisiva en productos como el iMac, el iPod y el iPhone, y, desde su salida de la empresa en 2019, su huella sigue presente en los dispositivos actuales.

La trayectoria de Ive dentro de la empresa fundada por Steve Jobs consolidó una idea: el diseño debe ser tanto atractivo como comprensible y accesible. Esta premisa, que orientó el desarrollo de los dispositivos más influyentes de las últimas décadas, se mantiene vigente tanto en los productos de la empresa como en los proyectos de Ive tras su salida.

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Cuál fue la influencia de Jony Ive en el diseño de dispositivos de Apple

Jony Ive se sumó a Apple en 1992 y, desde entonces, su propuesta marcó un antes y un después en la cultura corporativa de la compañía.

El principio de accesibilidad marcó el desarrollo del iPhone y otros productos de Apple. (Foto: REUTERS/Carlos Osorio/File Photo)

Ive lideró la transición hacia una estética minimalista, en la que cada elemento tenía un propósito funcional y visual. Esta filosofía se observó por primera vez a gran escala en el lanzamiento del iMac en 1998, un producto que rompió con los paradigmas del momento.

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El propio Ive definió el corazón de su enfoque en 2010: “Cuando algo supera tu capacidad de comprender cómo funciona, se vuelve algo mágico”. Este principio impulsó a Apple a buscar soluciones que, en apariencia simples, esconden una ingeniería compleja orientada al usuario.

Cómo impactó la simplicidad en el diseño del primer iPhone

El desarrollo del iPhone en 2007 representó un punto de inflexión para el mercado de la telefonía. En esa época predominaban los teléfonos con teclados físicos, menús extensos y sistemas operativos poco intuitivos.

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El iPhone revolucionó el mercado al eliminar botones físicos y priorizar la interfaz táctil. (Foto: REUTERS/Kimberly White/File Photo)

La propuesta de Apple, guiada por Ive y el entonces director ejecutivo Steve Jobs, consistió en reducir la complejidad al mínimo y priorizar la pantalla táctil.

El impacto de esta decisión fue inmediato: el iPhone eliminó los botones físicos innecesarios y apostó por una interfaz multitáctil. Gestos como deslizar para desbloquear o pellizcar para ampliar una imagen se volvieron naturales, permitiendo a usuarios de todas las edades interactuar sin depender de manuales extensos.

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En palabras de Ive, “la filosofía central de Apple al diseñar este dispositivo —que, según todos los indicios, supuso un antes y un después— fue eliminar toda complejidad y torpeza”.

Cuál es la regla de oro detrás del éxito de un dispositivo diferente

Un error común entre los fabricantes es crear aparatos que pueden ser difíciles de manipular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regla de oro que defendió Jony Ive es sencilla: un dispositivo innovador debe ocultar su complejidad técnica, haciendo que el usuario solo perciba facilidad y accesibilidad. Cuando la tecnología opera de manera tan fluida que se borra el esfuerzo detrás de la pantalla, la experiencia se percibe como mágica.

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En este sentido, el iPhone demostró que el éxito no reside en acumular funciones, sino en integrar la tecnología de forma tan intuitiva que cualquier usuario, desde un niño hasta un adulto mayor, pueda entender y utilizar el dispositivo sin obstáculos.

Qué hace Jony Ive tras su salida de Apple

La colaboración de Jony Ive con OpenAI pretende crear nuevos modelos tecnológicos que sean compatibles con inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Tras su salida de Apple en 2019, Jony Ive fundó LoveFrom, una compañía que mantuvo la colaboración con la firma tecnológica hasta 2022. LoveFrom diversificó sus proyectos y, en 2024, comenzó a trabajar con OpenAI en el diseño de hardware nativo de inteligencia artificial.

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La adquisición de IO, empresa de IA de Ive, por parte de OpenAI en mayo de 2025, por 6.500 millones de dólares, abrió un nuevo capítulo en el desarrollo de dispositivos portátiles inteligentes.

Aunque existen pocos detalles sobre estos productos, la expectativa se centra en la posibilidad de que, bajo la dirección de Ive, logren simplificar la experiencia de uso de la inteligencia artificial para el público general.

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