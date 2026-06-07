Economía

En 10 días, el Banco Mundial y el BID aprobarán las garantías que Argentina utilizará para cancelar la deuda privada que vence en julio

Los directorios de ambos organismos multilaterales concederán al país cerca de 2.500 millones de dólares que negoció Luis Caputo durante su último viaje a Washington

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Dos hombres en trajes formales posan sonriendo con los pulgares hacia arriba. Uno lleva turbante azul y corbata morada; el otro, corbata azul y una acreditación. Fondo con arte abstracto
El ministro de Economía, Luis Caputo y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, durante su último encuentro en Washington, (Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Luis Caputo tiene asegurado los fondos necesarios para cancelar la deuda privada de 4.300 millones de dólares que vence en julio.

Durante su último viaje a Washington, Caputo acordó con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se concederían garantías a la Argentina por 2.550 millones de dólares, y eso sucederá en los próximos 10 días.

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Si no hay cambios de agenda imprevistos, el 16 de junio se reunirá el directorio del BM para aprobar una garantía aproximada a los 2.000 millones de dólares, mientras que un día más tarde (17 de junio) fue convocado el board del BID para ratificar que se otorgará al país cerca de 500 millones de dólares para honrar la deuda con fecha de julio.

De esta manera, Ajay Banga -presidente del Banco Mundial- e Illan Goldjan -titular del Banco Interamericano de Desarrollo- cumplirán con la palabra prometida a Caputo.

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“Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado", sostuvo el ministro de Economía ante un pregunta de Infobae, cuando estaba negociando en DC

Y completó: “¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado”, en referencia al porcentaje de interés que pagara al BM y al BID.

Dos hombres en traje, uno con corbata celeste y el otro con corbata oscura a rayas, se dan la mano sonriendo en un interior moderno con barandilla de cristal
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del BID, Illan Goldfjan, durante su última reunión en Washington, (Estados Unidos)

Acorde a la información obtenida por Infobae en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, las garantías se tomarían a una tasa cercana al seis por ciento con un plazo de 3 años con tres años más de gracia.

Con el nivel de riesgo país actual, una hipotética colocación de deuda soberana argentina requeriría tasas anuales superiores al 9% en dólares, un rendimiento poco atractivo para el Gobierno.

“Es un swap de deuda con importantes ventajas. Argentina accede a tasas más bajas y más plazo. Y eso sucede porque el programa económico funciona en las variables que aquí se miran con detenimiento: superavit fiscal, emisión monetaria y reservas”, explicó un funcionario clave de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos que conoce el detalle de las negociaciones que lideró Caputo.

Javier Milei y Jamie Dimon sonriendo en una habitación luminosa. Milei, con traje oscuro, sostiene una carpeta azul. Al fondo, arte de la bandera de EE. UU
Javier Milei junto al CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, (Nueva York, Estados Unidos)

La ingeniera financiera consiste en acordar con un club de bancos el pago a los bonistas privados que tienen la deuda que vence en julio. El Banco Mundial asigna a los bancos que tomarán la garantía, mientras que el Palacio de Hacienda definirá a las entidades crediticias que se apalancarán sobre la garantía del BID.

JPMorgan, Citi, Bank of America y Santander aparecen como los bancos que se encargarán de cancelar la deuda de julio apalancados con las garantías concedidas por el BM y el BID.

Ajay Banga e Illan Goldfjan tienen excelente relación con Caputo, y eso fue clave al momento de acelerar los trámites políticos burocráticos que preceden a las reuniones de directorio.

El board del BM se reunirá el 16 de junio, y la garantía que concederá a la Argentina -más de 2.000 millones de dólares- será un acontecimiento institucional que no sucedía desde hace 25 años.

A principios del siglo XXI, Argentina incumplió un contrato con una empresa japonesa que terminó pagando el Banco Mundial. Y ese deuda impaga pesó al momento de iniciar las negociaciones con la línea burocrática del organismo multinacional.

Pero el presidente Banga ejerció su poder interno, y la garantía fue aprobada en tiempo record. El BID, en cambio, conoce la lógica política de América Latina y actuó en consecuencia.

Goldfjan, titular del Banco Interamericano de Desarrollo, no tuvo mayores obstáculos y convocó al directorio para el 17 de junio.

Es decir: en 10 días, Argentina tendrá los fondos necesarios para honrar la deuda privada que vence en julio.

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