El Senado de Estados Unidos aprobó un fondo de USD 70 mil millones para controlar la inmigración en los próximos tres años

El Senado de Estados Unidos aprobó por 52 votos contra 47 un proyecto de ley de USD 70.000 millones para financiar a ICE y la Patrulla Fronteriza (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes, por 52 votos contra 47, un proyecto de ley de USD 70.000 millones para financiar las agencias de control migratorio del gobierno de Donald Trump: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. La votación final se produjo pasadas las 5 de la mañana, tras semanas de demoras y una noche entera de tensión interna dentro del Partido Republicano.

La ley garantiza el presupuesto de ambas agencias por tres años, hasta el final del mandato de Trump, según información de la agencia de noticias, Associated Press (AP). El bloqueo demócrata al financiamiento de ICE y la Patrulla Fronteriza se mantuvo desde principios de año, cuando agentes federales mataron a dos manifestantes en Minneapolis.

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La ley garantiza por tres años el presupuesto de las agencias de control migratorio del gobierno de Donald Trump, hasta el final de su mandato (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo)

El texto aprobado no incluye ninguna restricción al fondo de acuerdos de USD 1.776 millones que la administración Trump reservó para compensar a aliados políticos que alegan haber sido perseguidos.

El fondo que casi destruyó el proyecto

El mayor obstáculo no provino de los demócratas, sino del interior del bloque republicano. Varios senadores del propio partido intentaron durante horas incluir enmiendas para bloquear ese fondo de compensaciones, vinculado a un acuerdo judicial que resuelve la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

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El líder de la mayoría del Senado buscó mantener el proyecto enfocado en el financiamiento migratorio y evitar enmiendas que trabaran su avance en la Cámara de Representantes (REUTERS/Kylie Cooper)

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, de Dakota del Sur, dijo: “Esto habría terminado varias horas antes si no hubiéramos tenido que lidiar con algunos de los problemas en torno al fondo”, según informó The Boston Globe. Thune impulsó durante semanas que el proyecto se mantuviera enfocado en el financiamiento migratorio, sin añadir cláusulas que pudieran complicar su posterior aprobación en la Cámara de Representantes.

Las enmiendas que el Senado rechazó

La primera votación del jueves por la mañana fue una iniciativa demócrata para prohibir el fondo. Estuvo abierta durante horas mientras tres senadores decidían su postura.

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El senador republicano Bill Cassidy, de Luisiana, terminó votando en contra, y la moción demócrata fue derrotada por un margen mínimo.

El senador de Luisiana votó contra la moción demócrata para bloquear el fondo y luego impulsó una enmienda para redirigir esos pagos a policías heridos el 6 de enero de 2021 (REUTERS/Evan Vucci)

Cassidy presentó luego su propia enmienda: propuso redirigir los pagos del fondo hacia los agentes de policía heridos durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La propuesta tenía una carga simbólica directa, ya que los beneficiarios del fondo de Trump podrían incluir a simpatizantes del expresidente que atacaron a esos mismos policías. El Senado también rechazó esa enmienda.

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El senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, presentó una tercera propuesta: prohibir el fondo y transferir el dinero a un fondo antifraude del Departamento de Justicia. La apoyaron más de 10 republicanos, pero la mayoría de los demócratas votó en contra y garantizó su rechazo.

El senador de Carolina del Norte propuso prohibir el fondo y transferir ese dinero a un programa antifraude del Departamento de Justicia, pero su iniciativa también fue rechazada (REUTERS/Kylie Cooper)

Tillis dijo sobre el costo político: “Si Blanche dice que esto es en gran medida inoperativo, ¿por qué no aprovechar este momento para codificarlo? De lo contrario, expones a todos nuestros miembros que están en campaña a tener que lidiar con esto hasta el día de las elecciones”.

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La postura de Trump y la respuesta demócrata

El miércoles, Trump generó confusión sobre el estado del fondo cuando, ante la prensa, dijo que el acuerdo “es muy importante” y que no sabía si estaba cancelado o en suspenso. “Tendría que preguntarle a los abogados”, añadió. Esa declaración reactivó la presión de los senadores republicanos que querían bloquearlo por ley.

El fiscal general interino aseguró días antes que el fondo no seguiría adelante, aunque en el debate se advirtió que el acuerdo podría mantenerse activo (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El fiscal general interino Todd Blanche había dicho días antes que el fondo no seguiría adelante. Aun así, Cassidy advirtió que el acuerdo sigue activo y que los pagos “absolutamente pueden realizarse”.

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El senador republicano siguió de cerca el debate sobre el fondo y las enmiendas internas, en una votación marcada por la presión dentro del bloque oficialista (REUTERS/Kylie Cooper)

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, dijo: “Los republicanos dejan a los contribuyentes sin más que una promesa del arreglador personal de Donald Trump. Eso no es rendición de cuentas. Eso es una carta blanca”.

El contexto: meses sin financiamiento regular

ICE y la Patrulla Fronteriza llevan meses sin presupuesto ordinario. El bloqueo demócrata comenzó tras los homicidios de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis en enero. Los demócratas exigieron reformas: mejor identificación para los agentes y mayor uso de órdenes judiciales, entre otras medidas.

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Las negociaciones no prosperaron y el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional venció en febrero sin acuerdo.

El bloqueo demócrata a ICE y la Patrulla Fronteriza comenzó tras las muertes de Renee Good y Alex Pretti, y el proyecto ahora pasa a la Cámara de Representantes (REUTERS/Jeenah Moon)

El Congreso financió el resto del departamento a fines de abril con apoyo demócrata, pero ICE y la Patrulla Fronteriza quedaron excluidos. Los republicanos recurrieron a una maniobra procedimental para sortear el filibuster y aprobar el proyecto sin ningún voto demócrata.

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